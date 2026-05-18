OWARI NO HAJIMARI #2『言乃葉』が2026年6月10日 (水) ～ 2026年6月14日 (日)に新宿シアタートップ（東京都 新宿区 新宿 ３丁目２０－８ WaMall TOPS HOUSE ビル4階）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月19日(火)20時00分～発売予定です。

明日5月19日20時からいよいよ一般チケット発売開始！

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OWARI NO HAJIMARI公式サイトはこちら https://www.owari-no-hajimari.com/ 昨年1月に旗揚げ公演として青山美智子作「木曜日にはココアを」を完全舞台化し、全席完売の大盛況の中、幕を下ろした“OWARI NO HAJIMARI”（メンバー：奥谷知弘・岩田有弘・朝日奈寛）。 第二弾は初のオリジナル作品の上演で、初執筆に挑戦する俳優の朝日奈寛による書き下ろし作品となります。演出・脚色は上野友之が担当します。

本作品のメインビジュアルが本日初公開となります。キャストにはメンバーの奥谷、岩田、朝日奈に加え、大平峻也、上原佑太（ダウ90000）、宮内伊織、玉垣大知、青山倫子、今村美乃、工藤スミレが名を連ね、全キャストからの意気込みコメントが届きました。

キャストコメント

奥谷知弘 振り返れば「もっとこうすれば良かった」などと後悔をすることがあります。 だからこそ今の自分が一番だと思いたい。 どんな道だとしても今目の前の事にどれだけ向き合って進んでいけるか。 その先に新たな人生が枝葉のように分かれ繋がり見えてくる。 今作ではとある出来事から時を遡り自らの有り方を見つめ直していきます。 誰かにとっての当たり前が当たり前ではないように、お客様それぞれ色々な角度からご観劇、そして何かを感じ取っていただければと思います。 OWARI NO HAJIMARIの第二弾の公演が6月10日より開幕です。 是非劇場にてお待ちしております。

大平峻也 人はきっと、言葉に救われながら生きているし、言葉に傷つきながら生きている。 たった一言で救われる夜もあれば、何年経っても消えない傷になる言葉もある。 だからこそ、この作品の中で交わされる一つ一つの想いを、丁寧に届けたいです。 観終わったあと、誰かに会いたくなるような、誰かへ言葉を届けたくなるような、 そんな作品を届けられるよう全力で挑みます。 『言乃葉』劇場でお待ちしています。

上原佑太（ダウ90000） ダウ90000上原です！つい先日初めて共演させていただいた朝日奈さんとまたすぐにご一緒出来るのがとても嬉しいです！このような素敵な再会もあったので、また新たに素敵な出会いがあったら嬉しいなとワクワクしています！ また、会場のシアタートップスさんはダウ90000の公演で2度ほどお世話になりまして、約4年ぶり3回目のご縁です！久しぶりに帰ってこられる嬉しさも感じております！素敵な再会づくしです！ 頑張ります！よろしくお願いします！！

宮内伊織 みなさんはじめまして。「言乃葉」に出演させていただきます、宮内伊織です。 以前、奥谷さんと共演させていただいた際にお芝居に向き合う姿勢もお人柄もとても素敵で、「またご一緒したい」と思っていました。 OWARI NO HAJIMARIさんの前作「木曜日にはココアを」も観劇させていただいたのですが、とてもあたたかい作品で出演されてる方と直接会話をしているような気持ちになりました。今回の「言乃葉」を通して僕もお客さまに話しかけるように何かを伝えられたらなと思っています。 一生懸命頑張ります。

玉垣大知 甲斐役を演じさせていただきます。玉垣大知です！ 甲斐は不器用で、家族に対して素直になれない部分を抱えながらも、強く繋がりを求めている人物だと感じています。過去と現在が交わるこの作品で、無意識につながる感情や、家族だから生まれる距離感をお客様に届けられるよう向き合っていきます。観てくださる皆様の記憶に残る作品をお届けできるよう精一杯努めます。よろしくお願いします。

青山倫子 今回の舞台のテーマは‘命’だと思いました。いつも身近にあるものだけれど日常になってしまっていて、見逃していること、忘れてしまっていることはないだろうか‥そんなことを考える旅に、たくさんの方と出られると思うと今から心が震えます。久しぶりの舞台なのでとてもドキドキしていますが、スタッフの皆さん、共演者の皆さんのお力をたくさんお借りして、‘今’をしっかりと生き、‘感謝’を忘れず、‘未来’が少しでも良い世界になるように、命を繋ぐ物語の世界を丁寧に大切に演じさせていただきます。

今村美乃 戦争という大きな時代の流れの中で、それでも日々の暮らしを守ろうとする、静かだけれど芯の強い母を丁寧に生きたいと思っています。 食卓を囲むこと、誰かの帰りを待つこと、言葉にできない想いを抱えながら過ごすこと。当たり前の日常がどれほど尊いものなのか、この作品を通して感じていただけたら嬉しいです。劇場でお待ちしております。

工藤スミレ 久しぶりの舞台出演でとてもワクワクしています！ 人の感情ってすごく繊細で、だからこそ儚くて、時にはすれ違ってしまうこともあると思います。 でも、今を生きているからこそ生まれる感情には、その瞬間にしかない大切な意味があるんじゃないかな。 この作品を通して、共演者の皆さまとたくさん感情を共有しながら、一つひとつ丁寧に向き合って本番を迎えられるよう頑張ります。 ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

岩田有弘 暖かな家族のお話。今は多様化が進み、家族の在り方も昔に比べたらそれぞれの形が増えてるのかもしれないとも感じるけど。でもなんだかやっぱり今も昔も変わらないモノもあるのかな。舞台創りに於いても色んな創り方が存在していて座組の数だけある。一人じゃ作れない。人と人との想いやりや繋がりが交わり重なって成るモノだと信じている。要はそーゆうこと。どーいうこと？（笑） 自身の大切なものにいつもより丁寧に向き合いたい作品。

朝日奈寛 この度、OWARINO HAJIMARI第二回公演「言乃葉」の脚本・出演を務めます朝日奈寛です。 本作は、私の生きる礎となっている一通の手紙への想いを込めました。どんな人にも時間は等しく平等に過ぎてゆき、あの時言っておけばよかった、はたまた、あんな事言わなければよかったと思った時にはもう既に遅く、ずっと心に呪いのように残る物が後悔だと思っています。そんな呪いという名の霧を少しでも晴らす事が出来るような作品になっています。 私と兄の想い、願いが皆様に届きますように。 6月10日～14日新宿シアタートップスでお待ちしております。

あらすじ

2025年。同じ屋根の下で育ちながら、心を通わせきれないまま大人になった清治、甲斐、双葉。それぞれが孤独や迷いを抱え、家族との距離を測りかねたまま日々を過ごしていた。祖父・武雄の四十九日で見つけた、ある手紙と日記をきっかけに、それぞれが向き合い始める 時代は遡り1939年。病弱な清、不器用な兄・武雄、そして、ひょんなことからこの家に身を寄せることになった広治。ぶつかり合いながらも、同じ時を過ごし少しずつ育まれていく確かな兄弟の絆。やがて届く一通の知らせが、日常を静かに揺らす。 世代を超えて繋がる二つの家族の物語。 “その言葉は、まだ生きていますか？” 心の奥から芽生えた感情や想いが、枝葉のようにゆっくりと広がり繋がってゆく。

公演概要

OWARI NO HAJIMARI #2『言乃葉』 公演期間：2026年6月10日 (水) ～ 2026年6月14日 (日) 会場：新宿シアタートップ（東京都 新宿区 新宿 ３丁目２０－８ WaMall TOPS HOUSE ビル4階） ■出演者 奥谷知弘 大平峻也 上原佑太（ダウ90000） 宮内伊織 玉垣大知 青山倫子 今村美乃 工藤スミレ 岩田有弘 朝日奈寛 ■公演スケジュール 6月10日（水）19:00 6月11日（木）15:00 19:00 6月12日（金）19:00 6月13日（土）14:00 18:00 6月14日（日）13:00 17:00 ［45分前受付開始30分前開場］ ■チケット料金 全席指定：7,500円（税込） ■スタッフ 脚本：朝日奈寛 演出・脚色：上野友之 美術：田中敏恵 照明：阿部将之(リヒター) 音響：木下勝哉 舞台監督：はじり孝奈(obbligato) 音楽制作：E.watson(SALVALAI) 衣装協力：黒田匡彦／阿部美千代​ ヘアメイク協力：星野郁子 スチール撮影：福岡諒嗣／山崎ユミ 宣伝美術：里岡正大 HP製作：白井稚菜 票券：米田基 映像収録：水野博章 制作：別府直美 協力：HiRoE プロデュース：奥谷知弘／岩田有弘 製作：ISIプロダクション 主催：OWARI NO HAJIMARI ＜協力＞（五十音順） AND LOUGH/エンターテインメント風集団秘密兵器/大人の麦茶/オフィスカニバブル/株式会社GEKKO/株式会社style office/株式会社CESエンタテインメント/株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/株式会社NEW PIECE/株式会社bamboo/株式会社ブルーベアハウス/銀岩塩/KUMSTYLE/劇団競泳水着/合同会社LICHT-ER/さよなら人生/SALVALAI/ダウ90000/ハッチ/本多劇場グループ･本多企画/MIHYプロデュース/麺処まろ/ロングランプランニング

終わりの始まり 失敗と成功を繰り返し、その先の結末を知る “今”をゆっくりと鮮明に 朧げに見えてる“先”を抱きしめて その姿にいつもアナタが手を差し伸べ ”次”（物語）を紡いでゆく 刻のリアル（終わり）の連続の中、小さな幸せ（始まり）を想像させる 丁寧に“今”を切り取り表現する舞台製作チーム（奥谷知弘・岩田有弘・朝日奈寛) 【公式HP】https://www.owari-no-hajimari.com 【公式X】＠O_N_H_1010

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