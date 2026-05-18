『プロサッカークラブをつくろう！2026』6月実装Ver.2.0アップデート情報を公開！「メジャーリーグサッカー」「サッカー日本代表」「FCバイエルン・ミュンヘン」が新たに登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下『サカつく2026』）について、2026年5月15日（金）配信の公式番組「サカつくTV ハーフタイムSP‘26春」において、今後のサービスに関する新情報を公開しました。

サカつくTV ハーフタイムSP‘26春：https://youtu.be/H_AvYC0668Y

『プロサッカークラブをつくろう！2026』いますぐプレイ！

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

■新公式ライセンス獲得！

アメリカ・カナダの30クラブで構成される「メジャーリーグサッカー（MLS）」や「サッカー日本代表」、ブンデスリーガの名門クラブ「FCバイエルン・ミュンヘン」の公式ライセンスを新たに獲得しました。これらのライセンスは、6月実装のVer.2.0アップデートより「サカつくモード」内に反映予定です。それぞれのライセンスを使用したスカウトも現在企画中です。

また、「ver.2.0アップデート」後より、キービジュアルが「MLS」「サッカー日本代表」に差し替わります。

さらに、日本でも活躍したチャナティップ・ソングラシン選手が所属する、タイ・リーグ1の「BGパトゥム・ユナイテッドFC」や、韓国Kリーグ2の公式ライセンスも獲得済みです。こちらは後日実装となりますので、楽しみにお待ちください。

■「ロスターアップデート」実施！

Ver.2.0アップデートで実施となる「ロスターアップデート」により、「サカつくモード」のリーグ、クラブ、選手データが新シーズンのデータに置き換わります。

今回の「ロスターアップデート」は、Jリーグ及びKリーグの最新状況の反映が主となります。

なお、クラブの状況はアップデート前のものが引き継がれますが、シーズン途中であってもシーズン開始時点からのプレイとなります。すでに入手済みのSP選手は引き続き使用可能です。

後日詳細を告知予定です。

■「サカつくモード」をアップデート！

「ロスターアップデート」に伴い、「サカつくモード」が生まれ変わります。

Ver.2.0アップデートより、「サカつくモード」の「セーブスロットの拡張」「日程進行への新たな速度モード追加」「新ドラマイベント追加」「登場選手への「固有コメント」追加」を予定しています。

新たな「サカつくモード」を、ぜひ楽しみください。

※6月実装のVer.2.0アップデートでは、この他にも多数の改善が予定されています。詳細はゲーム内告知等をご確認ください。

■公式オフライン大会「第1回 サカつく2026 最強監督決定戦 in Japan」観覧エントリー受付中！

「ロスターアップデート」前の総決算として、『サカつく2026』最強監督を決める公式オフライン大会を、6月7日（日）に東京・大崎のセガ本社にて開催！ 本大会は、公式Discordでのオンライン予選などを勝ち上がった監督のみが出場できる特別な大会です。

また、5月18日（月）まで、本大会の現地観覧エントリーを受付中です。現地観戦を希望される方は、下記エントリーフォームよりお申込みください。

https://sega-campaign-segacpnform.spiral-site.com/sakatsukuevent_398

※公式オフライン大会「第1回 サカつく2026 最強監督決定戦 in Japan」の詳細は、下記告知ページをご確認ください。

https://segafcchampions.sega.com/ja/news/232i0ol47okZ7000186/

■ゲームプレイで特別なプレゼント実施中！

開催期間：2026年5月18日（月）16:00～6月9日（火）9:59

期間中にゲームをプレイすると、マンチェスター・シティFCのスーパースター「アーリング・ハーランド」、「タイアニ・ラインデルス」、「ルベン・ディアス」の3選手全員が獲得できる、特別なプレゼントを実施中です。どうぞお見逃しなく！

※3選手は事前登録キャンペーンにおいて配布した選手と同一選手となります。

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(TM)Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam URL：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。