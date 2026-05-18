【箱根小涌園ユネッサン】アニメ「鬼滅の刃」×ユネッサン スペシャルイベント『箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』今夏開催！浴衣姿の描き下ろしイラストを先行公開！

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：ユネッサン）では、アニメ「鬼滅の刃」とコラボしたスペシャルイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』を2026年7月18日（土）より開催いたします。

この夏、アニメ「鬼滅の刃」が、ついにユネッサンにやってくる！興行収入400億円を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ、本作品の世界観を全身で体感できるイベントを開催いたします。

本イベント開催にあわせ、箱根小涌園を満喫するキャラクター5体のufotable描き下ろしイラストが登場！またユネッサンならではのコンテンツとしてコラボ風呂とコラボサウナをお楽しみいただける他、コラボドリンクや限定グッズの販売も予定しております。さらに、隣接のオフィシャルホテル「箱根ホテル小涌園」では、泊まりながら「鬼滅の刃」の世界をより一層お楽しみいただける限定ノベルティ付きコラボルームが登場予定です。

この夏は「鬼滅の刃」のキャラクターとともに、ユネッサンで特別な時間をお楽しみください。詳細は 決定次第、改めて発表いたします。続報をどうぞお待ちください。

アニメ「鬼滅の刃」×ユネッサン スペシャルイベント 開催概要

イベント名：『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』

開催期間：2026年7月18日（土）～10月4日（日）

コンテンツ：コラボ風呂、コラボサウナ、コラボチケット、コラボドリンク、コラボグッズ、コラボルーム、コラボ宿泊プランなど

※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

ユネッサン限定の描き下ろしイラスト

本イベント開催に合わせ、箱根小涌園を満喫するキャラクター5名のufotable描き下ろしイラストが登場！

●キャラクター／竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、栗花落カナヲ

～今後、各コンテンツはニュースリリースや公式 HP・SNS 等で情報を配信いたします。ご期待ください。～

アニメ「鬼滅の刃」について

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画 作品が原作。アニメーション制作はufotable。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送・配信を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。2024年2月からは『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、2025年7月18日より『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を公開し、日本を含む158の国と地域で順次公開。2026年7月29日にはBlu-ray＆DVDの発売を予定している。

さらに、2026年4月5日より『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』を放送中。

公式サイト： https://kimetsu.com/

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

箱根ホテル小涌園について

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル◆

～宿泊者は、チェックイン前からチェックアウト後まで滞在中は何度でも箱根小涌園ユネッサン・森の湯が入り放題！～

公式HP URL：https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

開業初！コラボルームがこの夏登場！

開催期間：2026年7月18日（土）～10月4日（日）

予約受付日：2026年6月11日(木) 午前10時00分～

料金・客室デザイン・特典内容は、近日発表予定！

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立 しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie