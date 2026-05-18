アジラ、サンフロンティア不動産の新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」に新オフィスを開設

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、サンフロンティア不動産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 齋藤 清一、以下「サンフロンティア不動産」）の新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」に、2026年4月23日付で新オフィスを開設したことをお知らせします。

本オフィスでは、AI警備システム「AI Security asilla」および人流データ活用プラットフォーム「asilla BIZ」を稼働させ、自社プロダクトの実運用環境としても活用してまいります。

背景

アジラは、2025年11月にサンフロンティア不動産が主催したピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」において1位を受賞しました。本受賞の特典として、サンフロンティア不動産の新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」の1年間無償利用権を獲得し、このたび実際の入居・運用開始に至りました。

近年、スタートアップにとって、安定した活動拠点と、プロダクトを実環境で継続的に検証できる場は、事業成長を支える基盤となっています。今回の入居により、アジラはサンフロンティア不動産から提供されたフルセットアップオフィスを行動認識AIの実証・進化の場として活用し、社会実装の加速につなげてまいります。

「＋SHIFT 日本橋桜通り」での取り組み内容

アジラは本オフィスを、事業展開の新たな拠点としてだけでなく、自社プロダクトの実運用環境としても活用してまいります。具体的には以下の3つの取り組みを進めます。

1. 新オフィスを起点とした事業展開の加速

日本橋エリアに新たな活動拠点を構え、首都圏のお客様・パートナーとの連携強化と、事業のさらなる拡大に向けた体制づくりを進めてまいります。

2. AIによるオフィスの安全確保と人流データ可視化

執務エリアおよび共用部のカメラ映像を「AI Security asilla」が解析し、不審な侵入や異常行動の早期検知に活用するとともに、「asilla BIZ」によりオフィス内の通行人数・滞在状況などの人流データを可視化します。

これにより、オフィスの安全確保と、執務スペース・会議室の利用実態の把握を同時に実現してまいります。

3. プロダクト開発・改善への活用

自社オフィスを実運用環境とすることで、現場での気づきを開発チームへ素早くフィードバックし、プロダクトの改善サイクルを継続的に回してまいります。

本取り組みを通じて、アジラは日本橋を新たな事業拠点として活用するとともに、オフィスという身近な環境で自社プロダクトの有効性を継続的に検証してまいります。

これらの知見を、オフィスビルにおける活用モデルの具体化や、サンフロンティア不動産との今後の連携検討にもつなげてまいります。

「＋SHIFT 日本橋桜通り」について

「＋SHIFT 日本橋桜通り」は、サンフロンティア不動産が「次の時代へシフトする」をコンセプトに展開する「＋SHIFT」シリーズの新築オフィスビルです。日本橋駅から徒歩3分、東京駅からも徒歩圏というアクセスの良さと、日本橋エリアならではのブランド力を兼ね備えた立地に位置しています。



各フロアは内装・什器が整ったフルセットアップオフィス仕様となっており、入居後すぐに業務を開始できる環境が整えられています。受付スペース、会議室、テレカンブースに加え、最上階には入居者専用のラウンジとルーフトップも備えられています。

所在地：東京都中央区日本橋3-14-3

公式webサイト：https://plusshift.jp/

■サンフロンティア不動産株式会社 代表取締役社長 齋藤 清一様 コメント

「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」において栄えある第1位を受賞された株式会社アジラ様に、当社の新築フルセットアップオフィス『＋SHIFT 日本橋桜通り』にお迎えできたことを、大変光栄に思います。当社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を通じて、未来を切り拓くテナント企業様の成長と、革新的な技術・事業の社会実装を支援することを目指しており、アジラ様の行動認識AIの取り組みは、まさにそれを体現するものであると考えております。

日本橋という新たな拠点が、アジラ様の事業成長と行動認識AIの社会実装を後押しする場となることを、心より期待しております。

■株式会社アジラ コメント 株式会社アジラ 代表取締役CEO 尾上 剛

このたびは、「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」での受賞を通じて、サンフロンティア不動産さまが運営する『＋SHIFT 日本橋桜通り』に新オフィスを構えられることを大変光栄に思います。本オフィスでは、自社プロダクトである「AI Security asilla」「asilla BIZ」を実際に稼働させ、開発と運用の現場が同じ空間で交わる環境をつくってまいります。日々の気づきをプロダクトの進化に直結させながら、行動認識AIの社会実装をさらに加速させてまいります。

サンフロンティア不動産さまをはじめ、本受賞・入居にご尽力いただいた関係者の皆さまに、改めて心より御礼申し上げます。

関連プレスリリース

アジラ、「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」で1位を受賞

https://jp.asilla.com/post/frontier-pitch-tokyo-for-startups-2025-1

サンフロンティア不動産株式会社について

代表者：代表取締役社長 齋藤 清一

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル

事業内容：不動産再生事業、不動産サービス事業、ホテル・観光事業、海外開発事業、建設事業など

公式webサイト：https://www.sunfrt.co.jp/

「START-UP FRONTIER TOKYO」：https://startup-frontier.tokyo/

なお、サンフロンティア不動産では、スタートアップ企業向けのセットアップオフィス物件情報サイト「Officci（オフィッチ）」を運営しています。物件検索や移転支援を通じて、スタートアップの拠点づくりをサポートしています。

「Officci」サイトURL：https://search.sunfrt.co.jp/officci/

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

「AI Security asilla」について

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。

警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

asilla BIZ」とは

「asilla BIZ」は、既存の防犯カメラ映像を活用し、AIによる映像解析で人流データを収集・分析する人流解析プラットフォームです。

人数カウント、領域内・カメラ内の混雑度計測、曜日・時間帯別の混雑傾向等の分析が可能で今後も各種アプリケーションを拡張予定です。

これらにより施設の人の流れを「見える化」し、効率的な施設運営や顧客体験向上に貢献します。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ 広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp











