GTF、AI時代に求められる「問いを創る力」を育成する

GTF株式会社

GTF株式会社（東京都、代表パートナー: 山中英嗣）は2026年5月、生成AIが業務に浸透する時代に不可欠な思考力を体系的に育成する総合プラットフォーム「GTF Thinking Academy」を設立します。

【ミッション】 AIと協働する時代に、人間にしかできない『思考の質』を育て、個人と組織の変革力を生み出す。

本プラットフォームは、「研修（CT 4モジュール＋AI思考設計）」「測定（独自開発テスト GTF-CTPA）」「補強（処方型ミニモジュール）」を一貫して提供する日本初※の仕組みです。世界標準の学術エビデンス（米国心理学会デルファイ・レポート、Abramiメタ分析等）に基づき設計されています。

※ Facione (1990) 6コアスキル全てを網羅する研修・測定・補強一体型プラットフォームとして（GTF調べ、2026年5月時点）

背景：日本の「思考力教育」の構造的課題

日本の企業研修市場で「クリティカルシンキング」と呼ばれている研修の多くは、学術的には「ロジカルシンキング（LT）」--与えられた課題を筋道立てて解く技術--の範囲にとどまっています※。

※米国心理学会が46名の専門家合意で定義した批判的思考は6コアスキル・16下位スキルから構成されますが、ロジカルシンキングがカバーするのは3下位スキル（19%）のみです（Facione, 1990）。「課題を見つける力（Interpretation）」や「自分の思考を監視する力（Self-Regulation）」といった、経営判断やイノベーションの現場で最も求められる能力が、構造的に欠落したまま研修が行われている実態があります。

この問題は生成AI時代にさらに深刻化しています。

Lee et al. (2025) は、AIへの過度な信頼が人間の批判的思考力そのものを低下させる「認知オフローディング」を報告。Gerlich (2025) もアルゴリズム的意思決定に対する批判的姿勢の重要性を指摘しています。AIは与えられた「問いに答える」ことに長けていますが、「何を問うべきか」「AIの出力をどう疑うか」は人間にしか判断できません。GTF代表パートナー 山中英嗣は次のように述べています。

「20年以上にわたり企業再生や再編を本業として従事し、経営幹部を啓蒙・育成してきた現場で、一貫して感じてきたことがあります。ロジカルシンキングを学んだ社員は、与えられた課題は解ける。しかし、必ずしも明示されていない前提に気づき、自ら課題を定義し、主体的に解決に動くことは--それだけではできない。生成AIが日常業務に浸透した今、この差はさらに決定的になりました。

AIに何を聞くべきか、AIの答えのどこを疑うべきか、自分は何を見落としているか--これらを判断する力は、フレームワーク研修では身につきません。世界標準のエビデンスに基づく批判的思考教育と、その効果を客観的に測定する仕組みを、日本の企業にも届けたい。それがこのプラットフォームの原点です」

「GTF Thinking Academyプラットフォーム概要」

山中はまた、プラットフォームの学術的意義について次のように補足しています。

「Abramiのメタ分析は、批判的思考を『明示的に』教える教授法が暗黙的なそれの3.3倍の効果を持つことを示しました。しかし、教えるだけでは不十分です。学んだスキルが実際の業務に『転移』しているかを測定し、できていない部分を補強し、また測る。この好循環なしに、知識が知恵として現場で使われることはありません」

報道用素材

以下の素材をご用意しています。ダウンロードリンクをお送りしますので、広報担当までご連絡ください。

※ 素材はDropbox/Google Driveリンクでの提供を基本とし、メール添付は行いません。

参考データ（ファクトシート）

本リリースの根拠となる主要学術文献

Abrami, P. C., et al. (2015). Strategies for teaching students to think critically: A meta-analysis. Review of Educational Research, 85(2), 275-314. doi:10.3102/0034654315570663

Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction (APA Delphi Report). ERIC Doc. No. ED 315 423.

Gerlich, M. (2025). Algorithmic decision-making and critical disposition.

Halpern, D. F. (2010). Halpern Critical Thinking Assessment: Manual.

Lee, S., et al. (2025). AI trust and cognitive offloading effects on critical thinking.

Liu, O. L. (2014). Measuring critical thinking in higher education. ETS Research Report.

Tiruneh, D. T. (2018). Domain-specific near/far transfer design in CT instruction.

Van Peppen, L. M. (2021). Far transfer as the ultimate goal of CT education.

GTF株式会社について

GTF株式会社（GLOBAL TASKFORCE、東京都）は2001年設立。M&A・事業再生を通じて120以上のプロジェクトを手がけ、経営幹部＆インターン育成実績20,000名以上を有する思考力育成の専門企業。経営解説書籍『通勤大学MBAシリーズ』『イノベーションのジレンマ入門』等、累計発行部数120万部以上。 https://www.global-taskforce.net/

本件に関するお問い合わせ（取材・素材請求）

取材対応：山中英嗣（代表パートナー）

E-mail：yamanaka@global-taskforce.net

Zoom問合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/lp/ed68a99e48799

以上