ミドル・シニアの力の経験が会社の力になる　キャリア相談・就労支援事業の支援対象を拡大します！

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団

（公財）こうべ産業・就労支援財団では、昨年度から、人材不足の課題を抱えながらもシニア雇用に不安のある市内企業に対してサポートを実施するとともに、シニア世代・プレシニア世代の就労のための個別キャリアカウンセリング等を通じて就労意欲の向上を図り、企業とシニア人材とのマッチングを行う「シニアキャリア相談・就労支援事業」をスタートしました。

2026年度は、就労支援の対象をミドル世代（40歳以上）に拡大し、「キャリア相談・就労支援事業（ミドル・シニア）」として、引き続き市内企業とミドル・シニア人材とのマッチングを行います。

１．実施内容

・企業向けセミナーや企業訪問等による求人開拓

・就労希望者に対するライフキャリア相談や企業との交流会

・求職者への職業紹介、マッチング

２．事業ホームページ等

（１）本事業のホームページ・チラシ

本事業の概要、セミナー・イベント情報及び求人情報

URL: https://kobe-careersupport.jp/(https://kobe-careersupport.jp/)

（２）LINE公式アカウント

ライフキャリア相談、イベントセミナー等の予約、求人情報の閲覧ができます。

LINE：https://line.me/R/ti/p/@314ewebf

3．事業チラシはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d129729-62-eb51ac531189bc1421fb089558b15ec8.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d129729-62-2572acfdb7d6967d02b6f354def3502d.pdf

4．問い合わせ先

・セミナーや求人情報に関すること

キャリア相談・就労支援事業（ミドル・シニア）事務局

TEL：078-242-4164 （平日 10時～18時 / 土曜・日曜・祝日休み）

（受託事業者：株式会社パソナ パソナ神戸）

・本事業に関すること

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団 雇用促進部 TEL：078-360-3219

5．公益財団法人 こうべ産業・就労支援財団について

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団は、神戸経済の発展と市民福祉の向上に寄与することを目的 に神戸市が設立した公益財団法人です。

起業や創業、事業者の経営革新、人材の確保や育成、働きやすい環境づくりなど、中小企業が抱えるさまざまな課題に対して ワンストップで支援を行います。これにより、市内産業の基盤強化と振興を図ります 。また、勤労者や高齢者など多様な市民の就労支援にも取り組み、神戸経済のさらなる発展と市民福祉の向上を目指します。

所在地：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号

ウェブサイト：https://kobe-ipc.or.jp/