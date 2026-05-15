QO、国内最大級のマーケティング展示会「Eight EXPO」に出展

QO株式会社

リサーチとプランニングを手掛けるQO株式会社（代表取締役社長：恒藤優／本社：東京都中央区、以下「QO」）は、2026年6月3日（水）・4日（木）に東京国際フォーラムで開催されるビジネス展示会「Eight EXPO 第6回 マーケソリューション比較・導入展」に出展いたします。

今回の出展テーマは、「社会潮流と時代の空気感を捉え、自社ブランドの新たな市場機会をいかに創出するか」です。QOが持つ「トレンドとインサイトを読み解く独自の視点」と、マクロミルの生活者データを融合させ、世の中の変化を確かな事業成長へとつなげる実践的なプロセスをご紹介します。

■ 展示内容：社会潮流を捉え、具体施策へと実装する「2つの柱」

当日ブースでは、トレンドを単なる情報で終わらせず、中長期的な成長に資する本質的な戦略へと昇華させるための一貫したアプローチを展示・解説します。

1. 社会潮流とインサイトによる「市場創造アプローチ」の紹介

自社の業界や既存顧客のデータだけを追っていては見落としてしまう、外部環境の変化や社会トレンドを起点とした視点を提示します。インサイトと掛け合わせることで、新しい市場創造の機会を見出すための具体的な手法を解説します。

2. 市場創造の機会を「戦略・コンセプト・商品開発」へ繋げる実装ノウハウ

特定した市場機会を、机上の空論にせず、具体的なマーケティング戦略や商品アイデア、コミュニケーションコンセプトへと昇華させるためのノウハウを、実務に即した具体事例を交えて公開します。



※当日は専任スタッフがブースに常駐して、企業様ごとの個別のご相談も承ります。

■ こんな課題をお持ちの方におすすめ

・既存カテゴリー内での競争に限界を感じ、本質的な成長の切り口を模索している

・「世の中の変化」は感じているが、それを自社ブランドの成長戦略にどう結びつければよいか悩んでいる

・トレンド分析や調査結果を、具体的な商品企画や広告コンセプトにまで落とし込む一貫したプロセスを構築したい

■ サービス概要：市場創造型マーケティング支援

QOは、社会潮流の分析から具体的な施策実行までを一貫して支援する、リサーチとプランニングのプロフェッショナル集団です。

市場機会の発見：特定のカテゴリーや自社データの枠を越え、社会潮流や時代の空気感を鋭く捉える独自の視点（見立て）により、インサイトと掛け合わせることで、新たな市場創造の種となる事業機会を特定します。

戦略構築：導き出された機会を基に、独自の強みを活かしたブランド戦略やコミュニケーションの方向性を策定し、中長期的な成長の核を築きます。

施策実装：戦略を形にするための商品アイデア、クリエイティブ、プロモーション計画など、現場で機能する具体施策へと展開し、ワンストップで支援します。

■ 出展概要

イベント名：Eight EXPO 第6回 マーケソリューション比較・導入展

会期：2026年6月3日（水）・4日（木）10:00 - 18:00

会場：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）

参加対象者：マーケティング・商品企画部門の担当者・責任者、広報担当者、ITツール導入検討担当者、DX推進責任者・事業責任者、広告代理店に携わる方

公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/

参加方法：事前申込制（参加費：無料）

主催：Eight（Sansan株式会社）

1. イベントへの参加申込

下記URLより、Eight EXPOへの参加申込をお願いいたします。

※Eightアカウントが必要です。お持ちでない方は、新規登録が必要となります。

https://eight-event.8card.net/eightexpo/#entry

2. 弊社ブースの訪問予約

参加申込後、下記URLの「予約枠」タブより、ご希望の日時を選択してください。

https://eightexpo2026summer.eight-event.8card.net/booth/74-1/

【QO株式会社 会社概要】

QO 株式会社は、人と社会のために問いを探究する、リサーチとプランニングの会社です。博報堂のストラテジックプラニングの知見と、マクロミルのデータアセットおよびリサーチケーパビリティを掛け合わせたJV 企業として、マーケティング機会の発見、戦略策定、コンセプト開発、施策実行のPDCA まで一連のマーケティング活動に伴走します。

代表取締役社長：恒藤優

本社：東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル9F

設立：1965年6月

事業内容：リサーチソリューション事業、マーケティングプランニング事業

URL：https://www.q4one.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ先】

QO株式会社 広報室

MAIL：corporate.info@q4one.co.jp