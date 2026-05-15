東京・日本橋に新築オフィスビル「＋SHIFT 日本橋桜通り」誕生

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下「当社」）は 新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」を、2026年3月10日に竣工し、4月より提供を 開始いたしました。

写真左：明るく開放的な執務室／写真右：日本橋の街並みに調和する外観

本物件は、日本橋三丁目・桜通り沿い、東京駅徒歩圏という都心立地に位置する新築オフィスビルで、家具・什器・インターネット環境を完備したフルセットアップオフィスとして整備しております。また、「＋SHIFT(https://plusshift.jp/)」シリーズとして初めて「ZEB Ready」認証※を取得し、環境への配慮と快適な執務環境の両立を図っております。

伝統ある商いの街として知られる日本橋エリアは、近年、スタートアップやイノベーション志向の企業が拠点を構えるなど、新たな動きが広がっております。「＋SHIFT 日本橋桜通り」は、東京・八重洲・京橋・兜町といった主要ビジネスエリアの結節点に位置し、東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅から徒歩3分、JR「東京」駅日本橋口からも徒歩約10分と、4駅6路線が利用可能な高い交通利便性を有しております。

当社は、2003年より不動産再生事業を通じて、既存ビルが持つ本来の価値を引き出し、社会課題の解決に貢献することを事業の主軸としております。本物件においては、「建て替える必要のないビル」をコンセプトに、街の景観と調和しつつ、アイコニックな外観の永く愛されるオフィスビルを目指して新築開発を行いました。

※「ZEB Ready」認証とは、高効率な設備や断熱性能の向上により、建物のエネルギー消費量が従来の建物で必要なエネルギーに比して50％以上削減できる水準にあることを示す、環境性能認証です。

「＋SHIFT 日本橋桜通り」の特長

日本橋のシンボルの一つである「日本橋さくら通り」に面した立地特性を生かし、四季の移ろいを感じられる開放的な視界と、街のにぎわいを取り込む空間設計としております。1階には、日本橋の象徴である「麒麟」をモチーフにしたアートが迎えるオフィス専用エントランスと店舗区画を配置し、2階から12階をオフィスエリア、最上階の13階には入居者専用のラウンジスペース（ルーフトップ付き）を設けるなど、利用シーンに応じた多様な空間構成としております。

1階エントランスに設置したホム・グエン氏の「麒麟」写真左：最上階13階「ルーフトップ」／写真右：各フロアに会議室を完備

■日本橋の象徴「麒麟」のアートが迎えるエントランス（1階）

オフィス専用エントランスには、「フランク ミュラー」をはじめとしたラグジュアリーブランドとのコラボレーションでも知られる、フランス国家功労勲章騎士を受章したアーティスト、ホム・グエン（Hom Nguyen）氏による描き下ろし作品を展示しております。古来より「徳の高い王の出現を告げる瑞獣」とされる「麒麟」をモチーフとした力強いアートが、働く人や訪れる人を静かに迎え入れます。

■オフィスエリア（2階～12階）：開放的で機能性の高いワークスペース

各フロアは1社専有とし、企業の独立性とプライバシーに配慮した空間設計としております。

・二面採光による明るく開放的な執務空間

北側（さくら通り側）には足元から天井まで広がる全面ガラス窓を採用し、低層階では並木を、中高層階では日本橋の街並みを望むことができます。

・即日入居を可能とするフルセットアップ仕様

DRAFTが手掛けた空間デザインに合わせ、ハーマンミラー社製チェアをはじめとする家具・什器を完備。約24席の執務スペースに加え、4名用・6名用の会議室を各1室、テレカンブース（2台）やファミレスブースを備え、多様な働き方に対応しております。

・自然光を取り込む快適な室内環境

ガラスパーティションを多用し、自然光がフロア全体に行き渡る設計とすることで、開放感のあるオフィス空間を実現しております。

■入居者専用のルーフトップ＆ラウンジ（最上階13階）

最上階には入居者専用のラウンジとルーフトップを設けており、都心にありながら空と風を感じられる空間として、リフレッシュや交流の場としてご利用いただけます。

「＋SHIFT日本橋桜通り」物件概要

名 称：＋SHIFT 日本橋桜通り

住 所：東京都中央区日本橋三丁目

構造規模：地上13階建

用 途：事務所（フルセットアップオフィス：2階～12階）、店舗（1階）

共用施設：13階 共用ラウンジ

付帯設備：会議室、テレカンブース、高速Wi-Fi、Bluetoothスピーカー、モニター付応接室、冷蔵庫、電子レンジ

環境認証：ZEB Ready

開業時期：2026年4月

「＋SHIFT」について

オフィスに行かなくても簡単に情報共有ができる時代へと大きく変化する中、当社は、これからのオフィスには「ヒューマンエクスペリエンスの向上」という思想が重要であると考えています。「＋SHIFT(https://plusshift.jp/)」は、これまでのオフィスの価値観から発想をシフト／転換し、これからのニュースタンダードへとシフトしていくことを目指すブランドです。一人ひとりの個性や経験、ライフスタイルを生かしながらそこに新たな価値をプラスし、少しずつ、柔軟に変化し続けていく-。そのような想いをブランドコンセプトに込めています。

URL：https://plusshift.jp/

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業（リプランニング(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

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