夏にぴったりの付録やキャラスポ特集は必見(ハート) 5/15発売『ねーねー』夏号は、「ちいかわ」の表紙がめじるし！ 新れんさい盛りだくさんでお届けします！

株式会社主婦と生活社『ねーねー 夏号』(vol.183)

発売日:2026年5月15日(金)

特別定価:1210円 (本体:1100円)

発行所:株式会社主婦と生活社

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★子どもから大人まで楽しめる!! キャラクターマガジン『ねーねー』今回の夏号は…！

この夏にぴったりの付録＆特集に大ちゅーもく！スペシャルふろくのトランプはサンエックスの人気キャラクターが大集合で手に入れるしかない☆ ねーねーオススメのキャラクタースポット３選は夏のお出かけにもってこいです！ ほかにも、すみっコぐらし、しずくちゃん、にゃんにゃんにゃんこ…人気者たちが大集合(ハート)新れんさいも盛りだくさん♪

★『ねーねー』スペシャルふろくは…！

「サンエックスユニバースミニトランプ」リラックマ、すみっコぐらし、センチメンタルサーカス…サンエックスの人気キャラクターが大集合♪ ミニサイズだから夏のお出かけに持っていくのにもぴったり☆

★とじこみふろくは…！

「しずくちゃん ミニメモ＆ミニふうとう」！ 切って折ってはり合わせるだけでぷるっとかわいいレターセットの完成！家族や友だちなど、大切な人にお手紙を書いてみてね♪ 巻頭のシールは「にゃんにゃんにゃんこ にゃんこショーウィンドウみたいなメニューシール」！ かわいくておいしそうなにゃんこがもりだくさん☆お気に入りのものに貼ってつかってね！

★注目の中身は…！

ねーねーオススメのキャラクタースポット３つを徹底リポート！ 夏休みのお出かけにもぴったり！ お友だちや家族と一緒に行ってみてね♪ ちゅーもくの新れんさい☆なきむしヒーローが大奮闘『だっとちゃん』！ いろんな生きものがやってくる『にゃにゃべんり ねこのコンビニ』！ ほかにも『ちいかわ みんなで勉強タイム！』『やってみよ！デコレーションクラブ』☆ 今後ももりだくさんで目がはなせない！

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