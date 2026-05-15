橘 ひなの、初のワンマンライブ『Tachibana Hinano One-Man Live Progress』詳細情報を一挙解禁！
次世代Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」に所属する「橘 ひなの」は、初のワンマンライブ『Tachibana Hinano One-Man Live Progress』を、2026年8月15日(土)・16日(日)の2日間、TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）にて開催いたします。開催に先立ち、特設サイトにてイベントの詳細情報を公開いたしました。
■『Tachibana Hinano One-Man Live Progress』概要
「橘 ひなの」は、「Apex Legends」や「League of Legends」「Street Fighter 6」など、競技性の高いesportsタイトルを中心にプレイしています。ゲームのみならず音楽活動にも注力し、2024年10月には自身初のオリジナル楽曲「Love me?」を発表。2025年11月には、「ぶいすぽっ！フェス 2025」内のライブイベント「DIAMOND in the ROUGH」のために制作されたアルバム『ぶいすぽっ！Songs Collection "DIAMOND in the ROUGH"』に、ソロ楽曲「大(ハート)大(ハート)大(ハート)大好き」が収録されました。
ゲームにも音楽にも、全力で向き合ってきた「橘 ひなの」。初のワンマンライブに、ご期待ください。
特設サイト :
https://event.vspo.jp/Tachibana-Hinano-Progress/
Tachibana Hinano One-Man Live Progress
▌公演日程
・2026年8月15日(土) DAY1 開場17:00/開演18:00
・2026年8月16日(日) DAY2 開場16:00/開演17:00
▌会場
・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）
・住所：〒190-0014 東京都立川市緑町3－3 Ｎ1
▌現地チケット販売価格
・指定席 9,900円（税込）
・注釈付き指定席 8,800円（税込）
▌現地チケット販売スケジュール
・メンバーシップ一次先行受付（抽選）：2026年5月16日(土)12:00～5月24日(日)23:59
・メンバーシップ二次先行受付（抽選）：2026年5月30日(土)12:00～6月7日(日)23:59
・オフィシャル一次先行受付（抽選）：2026年6月13日(土)12:00～6月21日(日)23:59
・オフィシャル二次先行受付（抽選）：2026年6月27日(土)12:00～7月5日(日)23:59
・一般発売：2026年7月25日(土)10:00～
▌配信チケット情報
・販売スケジュール：2026年7月25日(土)12:00～
・販売価格：6,000円（税込）
※冒頭のみYouTubeにて無料配信予定
■橘 ひなの プロフィール
橘 ひなの（HINANO TACHIBANA）
身長：154cm
誕生日：11月11日
ゲームと歌が大好きで、可愛いものには目がない女の子。
何事にも妥協をせず全力で取り組む。
感情豊かで、面倒見が良いしっかり者。
YouTube：https://www.youtube.com/@hinanotachiba7
X：https://x.com/hinano_tachiba7
■「ぶいすぽっ！」とは
「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。
・HP：https://vspo.jp/
・X：https://x.com/Vspo77/
・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/
■会社概要
株式会社バーチャルエンターテイメント
・設立：2018年3月
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：山本 瑶司、山崎 優
・所在地：東京都港区
・事業内容：IP Production（VTuber事業）
・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）
・代表者：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company