【Databeat】無料eBook「広告担当者のためのAI活用入門」配布開始のお知らせ

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井康辰、以下アジト）は、広告運用者様・マーケティング担当者様に向けて、広告業務におけるAI活用の全体像を目的別・ツール別に体系化した無料eBook「広告担当者のためのAI活用入門～目的別・ツール別に最適なAI活用法がわかる～」を公開いたしました。

▼eBook公開の背景

無料eBookをダウンロードする :https://lp.data-be.at/ai-guide?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=button&utm_content=ebook

生成AIの急速な進化に伴い、広告運用の現場でもAI活用への関心が急速に高まっています。

一方で、実際の導入に際しては以下のような課題を抱える企業が多いのが実情です。

- AIツールの種類が多すぎて、自社の業務に最適なツールがわからない- 「考察の自動化」「広告レポート作成」「クリエイティブ制作」など、業務ごとにどのAIをどう使い分けるべきか整理できていない- AIを試してみたいが、体系的に学べる資料がなく、断片的な情報に振り回されている- エンジニアがいない環境でも使えるAI活用法を知りたい

「AIを使えば効率化できそうだとはわかっている。でも、何から始めればいいのかわからない」

こうした広告運用の現場の声に応えるため、アジトでは目的別（考察・レポート・クリエイティブ・日次チェック）とツール別（Claude Code・Claude Cowork・NotebookLM・Gemini・BigQuery）の2軸で最適なAI活用法を整理した実践ガイドを制作し、無償で公開いたしました。

【無料eBook】広告担当者のためのAI活用入門～目的別・ツール別に最適なAI活用法がわかる～

eBookの主な内容

無料eBookをダウンロードする :https://lp.data-be.at/ai-guide?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=button&utm_content=ebook1.AIで効率化できる広告業務の全体像

AIを活用すれば、考察・レポート作成・クリエイティブ制作・日次チェックまで、広告業務の大半の工程を効率化できることを全体像として解説。

広告現場で活用できる5つのAIツール（Claude Code、Claude Cowork、NotebookLM、Gemini、BigQuery会話分析）を比較表付きで紹介し、それぞれの特徴・料金・向いている人を一目で把握できる構成にしています。

2.目的別-広告現場のAI活用法（4つの業務領域）

各業務において「ベスト（最も高度で効果的な方法）」と「次点（手軽に始められる方法）」の両方を提示。

プロンプト例やアウトプットイメージを交え、明日からすぐに実践できる構成にしています。

活用法1：考察コメント・分析・施策提案

月次レポートの考察コメント作成、媒体横断のパフォーマンス変動分析、CPA悪化要因の特定から改善施策の提案まで、データを渡すだけで数分で生成。

活用法2：レポート・資料作成

分析結果をもとにしたドキュメント・スライドの自動生成。テンプレート指定によるフォーマット統一や、Markdown・PowerPoint・HTMLなど多様な形式での出力に対応。

活用法3：クリエイティブ制作

テキスト広告コピーの大量生成、画像バナーの生成、制作ブリーフの作成まで、クリエイティブ業務を大幅に効率化。

活用法4：日次の運用チェック・アラート

毎朝の全媒体パフォーマンスサマリーの自動生成、CPAなどの異常値の自動検知とSlack通知、予算消化ペースの監視までを自動化。

3.すべてのAI活用を支える「データ基盤」

どのAIツールを選ぶかと同じくらい重要な「前提条件」があります。AI活用がうまくいく代理店とそうでない代理店を分ける構造的な違いとは何か。

その具体的な内容はeBook内で詳しく解説しています。

こんな課題をお持ちの方におすすめ

▼無料eBookのダウンロード

- 運用担当者様- - AIツールが多すぎて、どのツールをどの業務に使えばいいのか整理できていない方- - AIに興味はあるが、エンジニアではないため導入のハードルを感じている方- マネージャー様- - チーム全体の広告業務を効率化し、施策立案・分析に集中できる環境を構築したい方- - AIを活用した広告運用の高度化を推進したいが、何から始めるべきかを整理したい方

本eBookは、以下のページより無料でダウンロードいただけます。

広告データ基盤サービス「Databeat」の概要

無料eBookをダウンロードする :https://lp.data-be.at/ai-guide?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=button&utm_content=ebookサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

本eBookで解説しているAI活用の効果を最大化するための広告データ基盤を、最も手軽に構築できるのが広告データ基盤サービス「Databeat」です。

Databeatは合計40以上の広告媒体・計測ツールと連携し、データの収集から統一フォーマットへの加工、BigQueryへの日次自動蓄積までをワンストップで処理。

API接続の構築・保守、媒体ごとのデータ構造の違いへの対応を一切不要にし、管理画面の設定のみでBigQueryへのデータ蓄積を開始できます。

さらに、Looker Studioやスプレッドシートへの自動出力にも対応しており、Claude CoworkやNotebookLMのソースとして直接活用することも可能です。

60種類以上のレポートテンプレートも無償で提供しています。

広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけます。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottom

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランもご利用状況に応じた変動制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記より最新のサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottomアジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41293/table/69_1_187e14a53f8da0974f76ea9783f0ba05.jpg?v=202605151252 ]