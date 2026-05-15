【ホテル日航アリビラ】「夏のアリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」を5月15日より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航アリビラ（沖縄県 読谷村/総支配人：中島 浩一）は、最大10個の特典が付いた「夏のアリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」を2026年5月15日（金）より販売します。6月1日（月）～10月31日（土）のご滞在が対象となり、沖縄の美しい海と夏のひとときを満喫できるリゾートステイを提供します。

本プランは、本年春にご好評いただいた特典付き宿泊プランの第2弾として登場します。夏ならではの特典を取り入れ、より充実したリゾートステイをお楽しみいただけます。

対象客室は、見晴らしの良い最上階の「トップフロア」、波音と水平線を間近に感じられる「オーシャンフロント」、そしてゆとりある広さが魅力の「コーナールーム」の全6タイプです。

また、ホテル目の前のニライビーチには専用エリアを設置。パラソルやハンモックを自由にお使いいただけるほか、クーラーボックスに入ったドリンクサービスもあり、心地良い海風に包まれながらリラックスした時間をお過ごしいただけます。さらに、本プラン限定特典として手持ち花火をご用意。夕刻から夜にかけて、波音をBGMにビーチで楽しむ花火は、夏の思い出をより一層印象的に彩ります。

アリビラブルーの海とともに過ごす特別な夏のひとときをご体感ください。

「夏のアリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」 販売概要

予約開始 ／ 2026年5月15日（金） ※5日前までの要予約

宿泊期間 ／ 2026年6月1日（月）～10月31日（土）

対象客室タイプ ／全6タイプ（トップフロア・トップフロアオーシャンパティオ・オーシャンフロント・オーシャンフロントハイフロア・コーナーデラックス・コーナーラグジュアリー）

特典内容 ／ ビーチ専用エリア席（ドリンク含む）、手持ち花火、テイクアウトドリンクなど最大10特典（特典内容は客室タイプおよびご予約経路により異なります）

特典詳細：https://www.alivila.co.jp/information/special/28364/

料金：コーナーラグジュアリー 1名様 25,100円～（2名様1室/消費税・サービス料込）

ご予約・お問い合わせ ／ ホテル日航アリビラ 宿泊予約課 TEL. 098-982-9612（10:00～17:00）

※状況により、特典内容などを変更する場合があります。

「夏のアリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」一例（コーナーラグジュアリーご利用の場合）

・ウェルカムフルーツ＆バーセット：当ホテルのシェフが選んだ季節のトロピカルフルーツと泡盛をお部屋へご用意します。

・客室内ミニバーフリー：厳選した沖縄ドリンク（アルコール類含む）をお部屋へご用意します。＊滞在中1回のご提供

・ビーチ専用エリア席：本プランの専用エリアに、ビーチパラソルやチェア、ミニテーブル、ハンモックのほか、クーラーボックスに入った冷たいドリンクをご用意。ドリンクは、アルコールやソフトドリンクの中からお一人様3本をお選びいただけます。＊ご利用は1日1回

・手持ち花火：1部屋あたり手持ち花火1セットをご用意。ビーチ専用エリア目の前の砂浜で22:00まで花火をお楽しみいただけます。

・マリンフィールド割引券：ホテルの目の前に広がるのは、2025年9月にウミガメの産卵・ふ化が確認された「ニライビーチ」。自然の地形を生かした希少な天然ビーチを舞台に、海の生き物を観察する「エデュテイメント」プログラムをはじめ、知的好奇心を満たしながら、アリビラブルーの海を満喫できる多彩なマリンスポーツやアクティビティを、マリンフィールド割引券でお得にお楽しみいただけます。

＜その他、全10特典＞

テイクアウトドリンク、館内利用券5,000円相当（3泊以上）*、アクティビティプレミアムチケット（3泊以上）*、ご夕食1回無料（4泊以上/対象レストランで専用メニュー提供）*

*印は公式サイトからのご予約限定の特典です。

ホテル日航アリビラ

ホテル日航アリビラは、異国情緒漂うスパニッシュコロニアル調の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテルです。ホテルの目の前は「アリビラブルー」と称される沖縄本島屈指の透明度を誇る海が広がります。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能いただけます。



所在地：〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600

TEL：098-982-9111(代表） FAX：098-958-6620

URL：https://www.alivila.co.jp

アクセス：那覇空港より自動車で約70分、空港リムジンバスBエリアで約90分