「atmos pink」の2026 Summer Collectionがスタート

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos pink」の2026 Summer Collectionが、2026年5月16日(土)より展開スタートいたします。

本コレクションでは、『GAME VIBES』をテーマに、間もなく始まる世界的なサッカームードの高まりにあわせ、 “観戦する楽しさ”や“高揚感”といったエネルギーを、「atmos pink」ならではのストリートスタイルとして表現。

仲間と過ごす観戦シーンや日常の中でも自然に取り入れられる、アクティブでファッショナブルなスタイルを提案します。

ラインナップには、ユニフォームライクなゲームシャツをはじめ、スポーティーなディテールやマテリアルを使用したアイテムが登場。

また、フローラルモチーフやミリタリー、ワークテイストをミックスしたアイテムも展開し、女性ならではのフェミニンさとストリートの強さを兼ね備えた、「atmos pink」らしいバランスに仕上げています。

キーヴィジュアルでは、日常に溶け込む”GAME STYLE”をテーマに、仲間と過ごす時間や、その場の熱量を感じられる瞬間を切り取り、「Pink’s Street」の世界観を表現されたヴィジュアルが完成いたしました。

■特集ページ■

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-pink-26ss-collection(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-pink-26ss-collection)

https://www.atmos-pink.com/(https://www.atmos-pink.com/)

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳-27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’s SNEAKERCULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFESTYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。

PinksStreet

ストリートにはさまざまなカルチャーがある。MUSIC、ART、DANCE、SPORTS…….私たちatmos pinkはスニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるよう、オリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックスで女性の為のストリートスタイルを提案。スニーカーを履いてでかけたくなるPinksの日常を表現します。