法人向け社宅に特化した「アパマンショップ金沢駅西口店（社宅専門店）」を新規オープン

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開するアパマンショップが、法人向け社宅斡旋に特化した「アパマンショップ金沢駅西口店（社宅専門店）」を2026年5月15日（金）に新規開設したことをお知らせします。

アパマンショップ金沢駅西口店（社宅専門店）

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/293_1_b821cfba63384508562b7e597539daf6.jpg?v=202605151151 ]

アパマンショップ金沢駅西口店（社宅専門店）は、北陸新幹線の主要拠点である金沢駅西口エリアに位置し、北陸地域におけるビジネス・交通の中心地として高い利便性を有するエリアに開設いたしました。

近年では北陸新幹線の延伸により首都圏・関西圏とのアクセスが大幅に向上し、企業の支店設置や人材の広域異動が活発化しており、社宅需要の増加が見込まれています。

周辺には大手企業の北陸拠点や金融機関、IT関連企業、観光・サービス業など多様な業種が集積しており、転勤・出向に伴う法人契約ニーズが継続的に発生しています。

一方で、法人契約においては物件情報の迅速な収集、契約条件の調整、入居スケジュールの管理など、業務の複雑化が課題となっています。

当店は社宅契約に特化した店舗として、物件提案から契約手続き、入居後のサポートまで一貫して対応いたします。金沢駅西口エリアにおける地域情報と法人対応のノウハウを活かし、企業様の円滑な人材受け入れと、入居者様の快適な住環境の実現に寄与してまいります。

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 ：山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/