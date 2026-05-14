ネクストラボ、新たな送金マネジメントシステムで送金・返金業務を″人の対応″から″仕組み″に改革

株式会社ネクストラボ分断されてきた返金業務をひとつのフローに効率化する「バクアゲ送金」

EC事業者の業務効率化と売上最大化を支援するSaaSプラットフォームを開発・提供する株式会社ネクストラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：亀井智英、以下「ネクストラボ」）は、企業の送金業務に潜む「見えないコスト」を削減する実務特化型キャッシュマネジメントシステム「バクアゲ送金」の提供を開始いたしました。

「バクアゲ送金」は、従来マニュアル作業で行っていた送金依頼の作成、顧客入力、承認、送金までの作業を一つのフローに統合し、最短5分で送金処理を完結する送金マネジメントシステムです。これまで企業が行っていた口座情報の収集・入力・確認といった一連の作業を解消し、業務効率の大幅な向上を図ります。また、送金先が自身のスマートフォンから直接口座情報を入力する新しい仕組みにより、従業員が口座情報に触れることなく、安全かつ迅速な送金処理を実現します。

開発・提供の背景

多くの企業において、外部委託への報酬支払い、経費精算、顧客への返金など、送金・返金業務は日常的かつ重要な業務です。しかしその裏側では、CS・経理担当者と送金先の双方に頻雑でリスクのある業務フローが生じていました。

- CS・経理担当者側の課題 振込データの作成や確認に手間がかかり、複数件の処理を手作業で行っている。入力内容の確認・差し戻し対応が繰り返し発生し、返金対応が増えるほど通常業務を圧迫してしまう構造。- 送金先の課題 メールや電話のやり取りが複数回発生し対応に時間がかかる。入力ミスや不備による再提出を求められることがある。また、返金までの状況が分からず不安を感じる。

送金業務には、情報漏洩リスク、担当者への過度な負担、そしてガバナンス上の不透明性といった3つの深刻な課題が存在してきました。メール・電話・チャットによる口座情報のやり取りはセキュリティリスクを高め、手作業による送金処理はミスや業務負荷の増大につながります。また、属人的な運用はプロセスの不透明性を生み、監査対応や不正防止の観点でも課題となっていました。

こうした課題を解決するため、ネクストラボは「口座情報を集めるのではなく、送金先に情報を入れてもらう」という新しい発想のもと、「バクアゲ送金」を開発しました。

主な機能

- 口座情報の収集・入力作業を削減

送金先に送金依頼が送られると、受取人がスマートフォンから直接口座情報を入力。送金元の従業員が口座情報に触れることがなく、情報漏洩リスクを劇的に削減。

- 入力ミスを抑制する設計

支店名の予測変換、口座番号の文字数カウント、従来型のシート管理が不要になり、一元管理を実現。承認フローによる二重チェックなど、返金業務を最大限に効率化。

- ステータスの可視化とリアルタイム共有

対応状況をステータスとタイムラインで一元管理し、関係者間でリアルタイムに共有。従来発生していた確認のための往復コミュニケーションを削減し、業務の進行状況を常に把握できる環境を実現。メモ機能の活用で関係者間の情報共有を一元化し、スムーズな連携が可能。

- CSV一括インポート・一括送信

CSVインポートにより複数の送金依頼を一括作成。アップロード時に入力内容を自動チェックし、不備や形式エラーをその場で検知・修正。1,000件の支払い処理も一度の操作で完結。

- 権限分離による承認ワークフロー

「依頼者」と「承認者」をシステム上で明確に分離し、承認プロセスを標準化。ガバナンス体制の強化と、適切な業務フローの維持を支援し、業務の透明性と統制性を向上。

- 口座情報の自動検証

銀行システムと連携し、実在しない口座への誤送金をブロック。組戻しリスクを回避。

- リアルタイム・ダッシュボード

送金ステータスを瞬時に可視化。問い合わせ対応の工数を劇的に削減。

- 監査対応のための操作履歴の記録

全ての操作履歴を記録し、内部統制や監査対応に活用できる仕組みを装備。

- 会計ソフト連携・CSV出力機能

CSVエクスポート機能により、会計ソフトとの連携を容易にし、消込作業の効率化を支援。

料金プラン

「バクアゲ送金」の導入効果イメージ

「バクアゲ送金」は追加課金のないシンプルな料金体系を採用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110838/table/16_1_1fc1fd9dfc1d365caeb1055d5a4cbfb5.jpg?v=202605151052 ]

※月間処理件数に応じたボリュームディスカウントあり

※カスタマイズ・オンプレミス環境構築は別途お見積もり

※料金はすべて税抜表示

詳細な料金プランはお問い合わせください。

「バクアゲ送金」サービスページ： https://bakuage.co/service/pay

旧BtoB向け返品くんから「バクアゲ」へのリニューアルイメージ



■「バクアゲ」サービスの展開について

ネクストラボは、「バクアゲ送金」に加え、「バクアゲ住所チェック」「バクアゲ配送」との連携を強化することで、ECバックオフィスにおける"マイナス業務"の自動化を統括的に推進しています。

今後も「バクアゲ送金」を通じて、送金業務における安全性・効率性の向上と組織のガバナンス強化を同時に実現し、企業の利益体質強化および従業員体験（EX）・顧客体験（CX）の向上に貢献してまいります。



株式会社ネクストラボについて

株式会社ネクストラボは 日々の課題に対してシンプルな解決を提供するテクノロジー企業です。返品・キャンセル・配送、送金、住所チェックなど、EC運営における煩雑なバックオフィス業務を自動化する「バクアゲ」シリーズを展開し、高速な処理性能とシンプルな操作性により、業務効率化と運用負荷の軽減を実現、EC事業者の業務基盤を支えるパートナーとして、事業成長を継続的に支援しています。

また、AIを活用し、レイアウトを保持したまま日本語へ高精度に翻訳可能な翻訳サービス「Readable」を提供しています。

ネクストラボは、「新しい価値創造を通じ、これからの社会の期待に応え続ける」というミッションのもと、テクノロジーを活用したサービス開発に取り組んでいます。



株式会社ネクストラボ

本社所在地: 渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

電話番号: 050-3101-2748

企業ページ: https://nextlabs.jp/

バクアゲ送金 サービスページ: https://bakuage.co/service/pay