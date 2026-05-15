メアリー・ケイ、次世代のデジタル・ビューティー・リーダーの活躍を後押しする「Global Social Squad Program」を開始

メアリー・ケイ、次世代のデジタル・ビューティー・リーダーの活躍を後押しする「Global Social Squad Program（グローバル・ソーシャル・スクワッド・プログラム）」を開始

デジタル教育、メンターシップ、実践的なビューティーブランド体験を通じて、独立美容コンサルタントとして活動する70人超の新進クリエイターをつなぐグローバル・プログラム。

ダラス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 美容とアントレプレナーシップのグローバルリーダーであるメアリー・ケイは、「Global Social Squad (GSS) Pilot Program（グローバル・ソーシャル・スクワッド・パイロット・プログラム）」を開始したことを発表しました。本プログラムは、メアリー・ケイの独立美容コンサルタント（IBC）が、ダイナミックなデジタル上のブランド支持者および次世代のソーシャルメディア・ストーリーテラーとして活躍できるよう後押しする、画期的な取り組みです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260514222025/ja/

The Global Social Squad ignites a diverse and talented group of 73 Mary Kay Independent Beauty Consultants with representation across 15 markets in four regions: North America, Asia Pacific, Latin America, and Europe. These digital leaders create engaging, high-quality content, participate in global campaign activations, and share practical social media strategies with their communities and other Independent Beauty Consultants, fuelling both brand relevance and business growth. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

2026年に世界の一部市場で開始されるGlobal Social Squad Pilot Programは、メアリー・ケイが消費者とつながり、ブランドおよび製品の認知度を高める方法における戦略的進化を示すものです。また、デジタル・プラットフォーム、タイムライン、地域を横断するソーシャルファーストのビジネス環境において、メアリー・ケイのメアリー・ケイ・オポチュニティーをより効果的に訴求するものでもあります。

独立美容コンサルタントの活躍を後押しし、デジタル・リーダーシップの新時代を切り拓く

グローバル・ソーシャル・スクワッドは、本物らしさ、創造性、ソーシャルメディアに関する専門性を体現する、多様で才能あるメアリー・ケイの独立美容コンサルタントの活動を後押しします。これらのデジタル・リーダーは、魅力的で質の高いコンテンツを制作し、グローバル・キャンペーン施策に参加するとともに、自身のコミュニティーや他の独立美容コンサルタントと実践的なソーシャルメディア戦略を共有することで、ブランドの存在感と事業の成長の双方を促進します。

「メアリー・ケイでは、当社のインフルエンサーとは独立美容コンサルタントのことです」と、メアリー・ケイのチーフ・オポチュニティー＆セールス・オフィサーであるタラ・ユースタスは述べました。「ソーシャルファーストのビジネス環境において、人々とのつながりを築く可能性はかつてないほど高まっています。メアリー・ケイのグローバル・ソーシャル・スクワッド・プログラムは、オーセンティックなストーリーテリングの力を引き出し、世界中の美容愛好家や起業家を目指す人々との有意義なつながりを築くことで、当社の独立美容コンサルタントがデジタル空間でリーダーシップを発揮できるよう支援しています。」

本プログラムが重要である理由

Global Social Squad Programは、ソーシャルファーストなリーダーを継続的に輩出する人材パイプラインの影響力を通じて、メアリー・ケイのコミュニティーを活性化し、拡大することを目的としています。メアリー・ケイのグローバル・ソーシャル・スクワッドは、以下を目指しています。

・新鮮でトレンドを捉えたコンテンツを通じて、ブランド認知度とブランドイメージを高める。

・オーセンティックなユーザー生成コンテンツ（UGC）を通じて、製品との出会いを促進する。

・グローバル市場全体で、消費者とのソーシャル・ストーリーテリングとエンゲージメントを強化する。

・実践的なソーシャルメディアの知見を通じて、仲間同士の学びを強化する。

・メアリー・ケイ・オポチュニティーを紹介することで、人々にインスピレーションを与える。

パイロット・プログラムの仕組み

・73人のグローバル・ソーシャル・スクワッド・メンバーは3月13日（金）に発表され、北米、アジア太平洋、中南米、欧州の4地域15市場にわたる構成となっています。

・メンバーは限定グッズを受け取り、コンテンツ・チャレンジに参加し、年間を通じて継続的な教育および能力開発の機会を得ることができます。

この焦点を絞ったパイロット・アプローチにより、メアリー・ケイは効果的に検証、学習、拡大を進めることが可能となり、2027年以降の本格展開に向けた拡大の可能性を見据えています。

メアリー・ケイは、デジタル・リーダーシップに投資し、ソーシャルリーチの拡大とともに機会が広がる新時代を受け入れられるよう、独立美容コンサルタントから成るグローバル・コミュニティーを後押しすることで、起業家精神、創造性、人とのつながりを融合した、拡張性があり将来に対応できるモデルを構築しています。

メアリー・ケイのグローバル・ソーシャル・スクワッドについてはこちらをご覧ください。

メアリー・ケイについて

「ガラスの天井」を打ち破った先駆者の1人であるメアリー・ケイ・アッシュは、「女性の人生を豊かにする」という1つの目標を掲げ、1963年にテキサス州で自身の夢だったビューティーブランドを創業しました。その夢は、40の市場で数百万人の独立販売員を擁するグローバル企業へと発展しました。60年以上にわたり、メアリー・ケイ・オポチュニティーは、教育、メンターシップ、提唱活動、イノベーションを通じて、女性が自らの未来を切り拓くことを支援してきました。メアリー・ケイは、美の根幹を支える科学への投資に注力するとともに、最先端のスキンケア製品、カラーコスメ、栄養補助食品、フレグランスの製造に取り組んでいます。メアリー・ケイは、将来世代のための地球環境の保全、がんや家庭内暴力の影響を受けた女性の保護、若者が夢を追うことの後押しにも注力しています。詳細は、marykayglobal.comをご覧ください。Facebook、Instagram、LinkedInで当社をご覧いただくか、Xでフォローしてください。

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“At Mary Kay, our influencers are our Independent Beauty Consultants,” said Tara Eustace, Chief Opportunity & Sales Officer at Mary Kay. “In a social-first business environment, the potential to connect has never been greater". (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260514222025/ja/

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Source: Mary Kay Inc.





