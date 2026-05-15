株式会社IMY(本社：東京都新宿区、代表取締役：稲垣 恵美)は、特許技術「nanoPDS(R)」を採用し、“キャビアの王様”と称されるベルーガキャビアエキスを世界で初めて(※1)ナノ化して配合したスキンケアブランド『Vianne(ヴィアンヌ)』を発売いたします。

本ブランドはサロン専売品としての展開を軸としながら、本日2026年5月15日よりECでの一般販売も開始いたします。





▼詳細・ご購入はこちら

https://bsisu.jp/lp/vianne/





Vianne





※1 2026年5月自社調べ 日本および海外における「nanoPDS(R)技術を使用したベルーガキャビアエキス配合化粧品」として









■“塗る”から“届ける”へ。スキンケアの常識を変える設計

従来のスキンケアは「有用な成分を塗ること」を前提としてきましたが、本ブランドでは“必要な成分を必要な場所に届ける”という設計思想を軸に開発されています。





浸透を妨げるとされる「肌のバリア機能」に着目し、成分をナノレベルで制御することで、バリア機能を通過させ(※2)有用な成分を本来必要な場所に届けることを可能にした次世代のスキンケアです。





※2 角層まで





肌のバリア機能





■特許技術「nanoPDS(R)」による浸透設計

本ブランドでは、特許技術「nanoPDS(R)」を採用しています。

従来の浸透技術(リポソーム)と比較しても、

・成分保持濃度：100倍以上

・浸透スピード：約20倍

という結果が確認されており、成分の価値を結果へとつなげる設計を実現しています。





nanoPDS(R)

リポソームとの比較





■“キャビアの王様”と称されるベルーガキャビアを採用

本ブランドで採用しているベルーガキャビアは、世界最大級のオオチョウザメから採取される希少な原料であり、成熟までに20年以上を要するとされています。





その希少性と品質の高さから“キャビアの王様”とも称され、古くから王侯貴族の食卓を彩ってきた存在です。





また、本原料は海外有力メディア『The New York Times』にも掲載実績を持つ供給元から調達しており、その品質の高さと信頼性が評価されています。





ベルーガキャビアは、アミノ酸・ミネラル・脂質など、肌に必要とされる成分を豊富に含む点に着目し、その価値を肌へ届けることを目的として本ブランドでは採用しています。





Beluga Caviar

The New York Times





■商品概要

【VC Caviar Serum(美容液)】

内容量：15ml

価格 ：19,800円(税込)





VC Caviar Serum





【The Caviar Cream(クリーム)】

内容量：30g

価格 ：27,500円(税込)





The Caviar Cream





【Infused Caviar Mask(美容液マスク)】

内容量：1枚(30ml)

価格 ：990円(税込)





Infused Caviar Mask





■一般発売記念企画

本商品の発売にあわせ、セラムとクリームのセットを数量限定で展開しています。

詳細は販売サイトをご確認ください。





▼販売サイト

https://gratia.buyshop.jp/categories/7074026









■サロン50店舗の現場が導いた、“ここでしか買えない価値”

代表の稲垣はこれまでに50店舗以上のサロンを展開し、バイアウトを経験。

現在もサロン経営を続けながら、その実績をもとに美容サロンへのコンサルティングを行っています。





その中で重要性を感じているのが、サロンにおける物販です。





どこにでもある商品では選ばれず、継続的な売上にはつながらない。





だからこそ「ここでしか買えない価値」が必要だと考えています。

また、施術の効果はサロンでの時間だけで完結するものではなく、日々のホームケアによって大きく左右されます。

こうした現場の実体験と知見をもとに、妥協なく開発されたのがVianneです。









■企業情報

株式会社IMY

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂三丁目2-8 神楽坂三丁目ビル5階





▼公式HP

https://www.bsisugp.com/





▼公式Instagram

https://www.instagram.com/i.m.y_official/





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