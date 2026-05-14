小野デジタルヘルス投資合同会社

小野デジタルヘルス投資合同会社（小野薬品工業株式会社の100%出資子会社、以下「当社」）は、


株式会社Rehab for JAPAN（東京都・千代田区、代表取締役CEO：大久保 亮、以下「Rehab社」）に対し追加出資を完了しましたので、お知らせします。



Rehab社は、「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンに掲げ、「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を通じて、高齢者の健康寿命延伸を目指すスタートアップ企業です。



当社は、医薬品事業以外のヘルスケア分野において国内外の有望なスタートアップ企業への投資や協業を推進し、健康寿命の延伸と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。本出資を通じて、今後も小野薬品グループが取り組むがん領域のソリューション開発を継続して支援してまいります。




＜株式会社Rehab for JAPANの概要＞


会社名：　 株式会社Rehab for JAPAN


所在地：　 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F


代表取締役CEO： 大久保 亮


設立年月日：　 2016年6月10日


事業内容：　 科学的介護ソフト「Rehab Cloud」の企画・開発・提供


オンラインリハビリサービス「Rehab Studio」の企画・開発・提供


AI等を用いた介護関連テクノロジーの研究開発


URL：　 https://rehabforjapan.com/



＜小野デジタルヘルス投資合同会社の概要＞


会社名：　 小野デジタルヘルス投資合同会社


所在地：　 東京都中央区日本橋本町4丁目9番11号


代表者：　 職務執行者/社長　伊藤 雅樹


設立年月日：　 2022年3月8日


事業内容：　 医薬品事業以外のヘルスケア分野のベンチャー企業等に対する投資事業


資本金：　 1,000万円


投資規模：　 50億円 (設立以前の投資額を含む)


URL：　 https://www.onodigitalhealth.com/ja




以上




＜本件に関する問い合わせ＞


小野デジタルヘルス投資合同会社


info-onodigi@ono-pharma.com