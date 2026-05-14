小野デジタルヘルス、株式会社Rehab for JAPANへの追加出資完了に関するお知らせ
小野デジタルヘルス投資合同会社（小野薬品工業株式会社の100%出資子会社、以下「当社」）は、
株式会社Rehab for JAPAN（東京都・千代田区、代表取締役CEO：大久保 亮、以下「Rehab社」）に対し追加出資を完了しましたので、お知らせします。
Rehab社は、「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンに掲げ、「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を通じて、高齢者の健康寿命延伸を目指すスタートアップ企業です。
当社は、医薬品事業以外のヘルスケア分野において国内外の有望なスタートアップ企業への投資や協業を推進し、健康寿命の延伸と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。本出資を通じて、今後も小野薬品グループが取り組むがん領域のソリューション開発を継続して支援してまいります。
＜株式会社Rehab for JAPANの概要＞
会社名： 株式会社Rehab for JAPAN
所在地： 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F
代表取締役CEO： 大久保 亮
設立年月日： 2016年6月10日
事業内容： 科学的介護ソフト「Rehab Cloud」の企画・開発・提供
オンラインリハビリサービス「Rehab Studio」の企画・開発・提供
AI等を用いた介護関連テクノロジーの研究開発
URL： https://rehabforjapan.com/
＜小野デジタルヘルス投資合同会社の概要＞
会社名： 小野デジタルヘルス投資合同会社
所在地： 東京都中央区日本橋本町4丁目9番11号
代表者： 職務執行者/社長 伊藤 雅樹
設立年月日： 2022年3月8日
事業内容： 医薬品事業以外のヘルスケア分野のベンチャー企業等に対する投資事業
資本金： 1,000万円
投資規模： 50億円 (設立以前の投資額を含む)
URL： https://www.onodigitalhealth.com/ja
以上
＜本件に関する問い合わせ＞
小野デジタルヘルス投資合同会社
info-onodigi@ono-pharma.com