【株式会社ASNOVA】2026年3月期 決算発表（証券コード：9223）

株式会社ASNOVA

くさび式足場のレンタル・販売を提供する株式会社 ASNOVA（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 上田桂司、以下「当社」）は本日2026年５月14日(木)に、2026年3月期の決算を発表いたしました。

エグゼクティブサマリー １.売上高＆償却前営業利益は過去最高 ２.高収益基盤を活かし、2030年に向けて成長を加速

2026年3月期 通期 決算報告

業績ハイライト（連結）

Qoolグループイン効果と国内足場レンタルの増収が業績を押し上げ、連結売上高4,915百万円（前年比+15.2%）、償却前営業利益2,072百万円（同+11.1%）と、いずれも過去最高を更新しました。

損益計算書サマリー（前年同期比）

2026年3月期より足場への投資を抑制しているものの、減価償却費は引き続き重く、営業利益、当期純利益ともに前年同期比で減少となりました。しかし本来の収益力を示す償却前営業利益は2,072百万円、償却前営業利益率は42.2%と高い水準を維持しています。

業績ハイライト（グループ会社別）- ASNOVAは建設業界の着工遅延などの影響を受けつつも、レンタル売上は前年同期比で増収を確保しました。償却前営業利益率も46.5％と非常に高い水準を維持しています。- Qoolは昨年4月から12月までの9ヶ月分の業績を反映しております。PMIも順調に進捗しており、期初計画を上回る実績となりました。- ASNOVA VIETNAMは営業戦略面で非常に苦労した年となりました。営業活動の課題も明確化したため、今期より改善を進めます。連結償却前営業利益 増減要因分析（前年同期比）

既存事業のASNOVAは閑散期のレンタル売上の勢いが弱く、減益要因の大きな理由となりました。またベトナム事業も予算から大幅な未達となりました。

しかしながら、Qoolの業績が寄与し、グループ全体では約2億円のプラスとなりました。

2027年３月期：重点施策と業績見通し

貸借対照表サマリー2027年3月期の重点施策- 国内足場レンタルのASNOVAは、レンタル売上の拡大、そして低稼働の拠点や機材を見直し整理することでレンタル稼働率を更に高め、収益力を一段引き上げていきます。- QoolはASNOVAのノウハウを導入し、安定した利益成長を実現します。- ASNOVA VIETNAMはようやくこれまで積み上げてきた実績の効果を感じられるフェーズに入ったと感じております。営業力・提案力を向上させ、受注率の改善と増収を目指します。2027年3月期の業績予想（連結）

ASNOVAはレンタル売上増の計画、グループ全体で増収増益の計画です。

なお、業績予想には新規のM&Aは織り込んでいないため、M&Aを進め更なる増収を目指します。

2027年3月期の業績予想と前提（グループ会社別）- ASNOVAは外部環境の不透明感を織り込みつつも主力の足場レンタル事業を着実に伸ばしていく計画です。足場投資抑制による減価償却費の減少効果もあり、営業利益は大きく改善します。- Qoolは今期より通期業績が反映されますので、前年同期比で売上高が大きく増加します。一方で前期に寄与した特需イベントの反動減もあり、営業利益は微増の計画となります。- ASNOVA VIETNAMは市場の成長回復を追い風に、業績の改善を見込んでいます。ASNOVA VIETNAMの中長期計画

ASNOVA VIETNAMは2028年度に償却前営業利益の黒字化、そして2030年度に営業利益の黒字化を目指します。

ようやく認知度とともに、実際に足場の設計変更をしてASNOVAの足場を使っていただける現場が増えてきており、2027年3月期より顧客および現場数が増えていく見込みをしております。

Tomorrow and Beyond

当社は2026年3月期から、これまでの足場への投資からM&Aへの投資へ大きく舵をきりました。

中長期成長戦略についても決算説明と併せて動画にてご説明しております。

ASNOVA公式サイトにて是非ご確認ください。

ASNOVA公式サイト（IR・投資家の方へ）に遷移(https://www.asnova.co.jp/ir/)

株式会社ASNOVA

本社所在地：〒453-6126

愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階

電話番号 ：052‐589‐1848

FAX番号 ：052‐589‐1849

設立 ：2013年12月24日

資本金 ：247百万円

従業員数 ：234人（2025年12月末時点）

代表者 ：上田 桂司

建設業許可：国土交通大臣許可（般-26）第25548号

保有許可証：愛知県公安委員会発行 古物商許可証 第541051804100号