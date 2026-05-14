【リーガロイヤルホテル京都】～リーガ トレインルーム 776系に泊まる～「923形ドクターイエローケーキ付ステイプラン」 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、～リーガ トレインルーム776系に泊まる～「923形ドクターイエローケーキ付ステイプラン」を、2名1室37,180円～（※朝食、ケーキ、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年5月14日（木）より予約開始し、5月20日（水）より販売します。

923形ドクターイエローケーキ イメージフレンチダイニング トップ オブ キョウトより撮影

本プランは、鉄道の世界観を存分に愉しめるコンセプトルーム「リーガ トレインルーム776系」限定の宿泊プランです。お部屋での滞在そのものが特別な体験となる空間で、ホテルパティシエ特製のドクターイエローをイメージしたチョコレートケーキをご用意。鉄道ファンにはもちろん、ご家族や記念日でのご利用に思わず笑顔になるひとときをお届けします。

ドクターイエローは、その希少性から“見ると幸せになれる”存在として親しまれてきました。JR東海が保有していた923形T4編成は2025年1月に引退しましたが、JR西日本が保有する923形T５編成は2027年以降を目途に引退を予定しており、今なお注目を集めています。

ケーキは、ホテルパティシエがチョコレートで丁寧に再現しており、ドクターイエローの象徴でもある鮮やかな黄色のボディを表現した見た目はお皿にも映え、食べるのがもったいなく感じられる一品です。

電車好きにはたまらない鉄道の魅力に浸れる客室と、遊び心あふれるオリジナルケーキの組み合わせで、胸が高鳴るご滞在をご堪能ください。

（JR西日本商品化許諾済）

詳細については、次の通りです。

～リーガ トレインルーム 776系に泊まる～『923形ドクターイエローケーキ付ステイプラン』 販売 概要

【予約開始】

2026年5月14日（木）～

【販売期間】

2026年5月20日（水）～9月30日（水） ※7日前までの要予約

【料 金】

2名1室37,180円～

※表記料金は、朝食、ケーキ、税金・サービス料・宿泊税含む。

※表記料金は、2026年5月14日（木）時点での最低料金となります。

※宿泊日、人数により料金が異なります。

■923形ドクターイエローケーキ（1室1個）

※在室中の指定時間にお届けします。

※当日中にお召しあがりください。

■朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。

フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）/洋食セットメニュー

オールデイダイニング カザ（1階）/和洋ビュッフェ

【特 典】

■ホテルオリジナル アクリルキーホルダー（1名様1個）

※実際の駅名標とは異なります。

※未就学児（添い寝のお子様）は対象外です。予めご了承ください。

■トレインボトルウォーター（1名様1本）

※デザインはご指定いただけません。

※未就学児（添い寝のお子様）は対象外です。

■電車のおもちゃ（無料貸出）

923形ドクターイエローケーキ イメージホテルオリジナル アクリルキーホルダー イメージトレインボトルウォーター イメージ

予約する :https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=TRAINCAKE&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

宿泊予約 075-361-3333（直通）

受付時間 9：00～17：30