タケヤマ・ノリヤ氏のオリジナルキャラクター「ケロペチーノ」のカプセルトイ第2弾「ケロペチーノ PETIT MASCOT クリームソーダ」が、全国のカプセルトイ自販機にて2026年5月下旬より順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、カプセルトイの新商品「ケロペチーノ PETIT MASCOT クリームソーダ」(全6種／1回400円・税込)を2026年5月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「ケロペチーノ PETIT MASCOT クリームソーダ」(全6種)について

『ケローネン』や『コイジャラス』など人気ソフビを手掛けるクリエイター、タケヤマ・ノリヤ氏のオリジナルキャラクター『ケロペチーノ』のカプセルトイ第2弾が登場します。

丸いフォルムにきょとんとした表情が愛らしいおたまじゃくしの仮の姿『オタマノカリス』は、「メロタマ」「アオタマ」「ストタマ」、二足歩行とクリクリな目の『ケロペチーノ』は、「メロペチーノ」「アオペチーノ」「ストペチーノ」の全6種がラインアップ。『オタマノカリス』は首が、『ケロペチーノ』は首と手足の関節が動く可動ギミック付きです。

いずれのアイテムもクリームソーダをイメージした、下部から上部へ白くなっていくクリアなボディカラーのグラデーションが鮮やかで、実際のソフビと同じようなビジュアルと手のひらに収まるサイズ感に仕上げました。

第1弾とは異なる新デザインのロゴ入りプチカップに各マスコットが入っており、カップに入ったそのままの状態はもちろん、手足が動く『ケロペチーノ』は、カップの縁に手を置いて立たせた状態でデスクの上に飾るのもおすすめです。

■商品詳細メロタマアオタマストタマメロペチーノアオペチーノストペチーノ全種共通プチカップ入り

商品名 ：ケロペチーノ PETIT MASCOT クリームソーダ(全6種)

発売日 ：2026年5月下旬より順次

価格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：W29×H50×D30mm

素材 ：PVC・ABS

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■ケロペチーノ製作者について

タケヤマ・ノリヤ

企画・デザイン・プロデュースグッズ製作販売会社「メルヘンズ」主催。女児玩具の企画担当としてヒット商品を出し独立し、映画キャラクターとのコラボ作品を海外で展開。カエル、金魚、鯉、亀などの身近な池の生物など、幼少期に出会ったシーンが作品に垣間見える作風で、コイジャラス、ケロンガ、poolys、ドクッキノなど多数のキャラクターを生み出し、イラストレーター・モデラーの横山宏氏とのコラボ作品として、新キャラクター「ケローネン」を発表。アミューズメントメディア総合学院キャラクターデザイン学科にて2005年より講師を担当。たくさんのプロを育て業界に貢献し、活躍の場を広げている。

(C)NORIYA TAKEYAMA / melhenz

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

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