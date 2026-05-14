観戦前後の移動を快適に！「愛媛FC応援シェアタクシー」を運行

株式会社NearMe

移動の課題に取り組むソーシャルデザインカンパニー、株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下「ニアミー」）と株式会社愛媛FC（本社：愛媛県松山市、以下「愛媛FC」）は、スタジアム来場者の移動課題解決に向けた取り組みとして、ニンジニアスタジアムと周辺地域を結ぶ「愛媛FC応援シェアタクシー」を2026 明治安田J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンドの開催日（第1戦：2026年5月30日（土）、第2戦：2026年6月6日（土）または7日（日））※1に運行します。

また、運行にあわせて“シェア乗り”利用を対象に1,000円オフのクーポンを配布する「愛媛FC応援キャンペーン」を実施します。

「愛媛FC応援シェアタクシー」は、多くの来場者が見込まれる「2026 明治安田J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド トーナメント」の開催日にあわせて（第1戦：2026年5月30日（土）、第2戦：2026年6月6日（土）または7日（日））※1に運行します。※1

また、本サービスをより多くの来場者に体験いただく機会として「愛媛FC応援キャンペーン」を実施し、“シェア乗り”でのご予約を対象に1,000円の割引を適用します。観戦時の移動をより手軽に快適にそしておトクにご利用いただくことができます。

スポーツ観戦では試合前後に来場者の移動が集中し、特に郊外型スタジアムでは交通混雑や帰宅手段の確保が課題となっています。本取り組みにより、こうした移動課題の解決を図るとともに、来場者の利便性向上および快適な観戦体験の実現につなげてまいります。

ニアミーは、今後もスポーツ観戦時など、移動の需給バランスが一時的に偏る時の打ち手の１つとして、タクシーの“シェア乗り”を活用しながら、地域交通の利便性向上と持続可能な移動モデルの構築を目指してまいります。



※1 2026 明治安田J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦での「愛媛FC応援シェアタクシー」の運行および「愛媛FC応援キャンペーン」は、ニンジニアスタジアム開催時のみ実施予定です。

「愛媛FC応援シェアタクシー」とは

「愛媛FC応援シェアタクシー」は、ニアミー独自のAIにより複数の利用者の乗降地をもとに最適なルートを算出し、1台の車両を効率的にシェアする事前予約制の移動手段です。本サービスは、愛媛県内6市町で展開している「いよかんwebタクシー」の仕組みを応用し、スタジアムを起点とした新たな移動手段を提供します。

愛媛FCとニアミーは、2026年2月にスタジアムを起点としたシェア型タクシーの取り組みを実施しており、新たな移動手段としての活用可能性や一定の関心が確認され、今回の取り組みに至りました。

来場前に移動手段を確保できるため、試合終了後の混雑時でもスムーズな帰宅が可能となるほか、シェア利用により移動コストを抑えながら、ドアツードアに近い移動体験を提供します。これにより、移動に伴うストレスを軽減し、試合前後の時間も含めた快適な観戦体験の実現に寄与します。公共交通に比べて乗り換えや徒歩移動の負担が少なく、通常のタクシー利用と比較しても割安に利用できる点も特長です。

「愛媛FC応援シェアタクシー」運行概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/235_1_811335a52d85d694c41300d0bac5d5a4.jpg?v=202605141251 ]

※2026年5月14日（木）時点。内容が変更となる可能性があります。詳細はWEBサイトをご確認ください。

「愛媛FC応援キャンペーン」概要

「愛媛FC応援シェアタクシー」の運行に合わせて「愛媛FC応援キャンペーン」を実施します。※1キャンペーン期間中、対象となるエリア内において、“シェア乗り”で予約した方を対象に乗車料金から1,000円オフになるクーポンをプレゼントします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/235_2_1cb9e45100edbb066723f822f822b412.jpg?v=202605141251 ]

※1ニンジニアスタジアム開催時のみ実施予定です。※ 2026年5月14日（木）時点。内容が変更となる可能性があります。詳細はサービスサイトをご確認ください。

「愛媛FC」について

会社名 ：株式会社愛媛FC

所在地 ：愛媛県松山市六軒家町2-19

代表者 ：代表取締役社長 村上 茉利江

設立 ：2003年11月19日

URL ：https://ehimefc.com/

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数140万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。

その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。

※1 2026年4月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。





■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

会社概要

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中でのシェア乗りサービスなどを展開しています。また、国土交通省が2025年度より取り組む「地域交通DXの推進に向けた相乗りタクシーの活用促進のための実証調査業務」や、「地域交通DX:MaaS2.0」における「リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト」において、シェア乗りサービスがそれぞれ採択されました。なお、ニアミーは

デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」で333.8%の収益（売上高）成長を記録して17位で2年連続の受賞。