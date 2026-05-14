地方から世界につながる学びを。北軽井沢のLCAきたかる森のインター、開校後初の ″英語×STEAM×探究″ サマースクール開催

株式会社エデューレエルシーエー

株式会社エデューレエルシーエー（本社：神奈川県相模原市、代表取締役会長兼学園長：山口 紀生）が運営するLCAきたかる森のインター（群馬県吾妻郡長野原町）は、2026年夏、開校後初となる「LCAきたかる森のインター サマースクール2026」を開催いたします。申込受付は2026年5月25日（月）開始予定です。

2026年4月に開校したLCAきたかる森のインター校舎

本サマースクールは、5歳から小学校6年生までを対象に、英語×STEAM×探究をテーマとした特別プログラムです。北軽井沢の豊かな自然に囲まれたインターナショナルな教育環境の中で、子どもたちが英語を“学ぶ”のではなく、英語で考え、英語で体験し、英語で伝えることを通して、未来に必要な思考力・創造力・コミュニケーション力を育みます。

新しい時代に求められる「学び」を、自然豊かな北軽井沢から

AIやグローバル化が進む時代において、子どもたちに求められる力は、知識の暗記だけではありません。自ら問いを立て、考え、仲間と協働しながら課題を解決する力や、多様な価値観の中で自分の考えを伝える力がますます重要になっています。

LCAきたかる森のインターは、2026年4月に開校した新しいバイリンガルスクールです。英語イマージョン教育と探究型学習を融合し、子どもたちの主体性や創造性を育む教育を実践しています。

今回開催するサマースクールでは、LCAが長年培ってきた英語教育のノウハウと、体験型探究プログラムを組み合わせ、そして自然あふれる北軽沢の地で、“楽しい”だけでは終わらない、本質的な学びのある夏休みを提供します。

プログラム概要

大自然の中で生きた英語を学びます

きたかる森のインターサマースクールは以下の３つの期間で、それぞれ異なるプログラムを展開、実施いたします。

第1回：STEAM ACADEMY

日程：2026年7月22日（水）～7月24日（金）

Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）を横断的に学ぶSTEAM型プログラムです。

子どもたちは身近な疑問や現象をテーマに、自ら仮説を立て、実験・観察・検証を行いながら課題解決に挑戦します。英語で仲間と協働しながら考え、試し、発表することで、探究心と創造力を育みます。

第2回：TRUTH SEEKERS Part 1

日程：2026年7月28日（火）～7月30日（木）

第3回：TRUTH SEEKERS Part 2

日程：2026年8月4日（火）～8月6日（木）

TRUTH SEEKERSは、観察・分析・推理を通じて「真実」を見つけ出す探究型プログラムです。

第2回・第3回は、それぞれ異なるテーマ・内容で構成された別プログラムとなっております。

子どもたちは英語を使いながら、与えられたミッションに挑戦し、情報を整理し、仮説を立て、仲間と議論しながら課題解決を目指します。正解を覚えるのではなく、「どう考えるか」「どう伝えるか」を重視した没入型の学びを体験できます。

LCAきたかる森のインターだからこそできる学び

本サマースクールの大きな魅力は、北軽井沢の自然そのものが学びのフィールドになることです。

森に囲まれた静かな環境の中で、都市部では得られない開放感と実体験を通じて、子どもたちの五感と好奇心を刺激します。

また、英語初心者のお子さまも安心して参加できるよう、英語力と年齢に応じた少人数クラス編成を予定しています。

「英語が得意な子のためのプログラム」ではなく、「英語を使って新しい学びに挑戦したいすべての子どものためのサマースクール」です。

■開催概要

【名称】LCAきたかる森のインター サマースクール2026

【開催日程】

第一回：2026年7月22日（水）～7月24日（金）

第二回：2026年7月28日（火）～7月30日（木）

第三回：2026年8月4日（火）～8月6日（木）

【時間】9:00～15:00

【会場】LCAきたかる森のインター（住所：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-44）

【対象】5歳～小学校6年生

【定員】各回40名（4クラス・各10名）

【参加費】一般：52,800円（税込）／吾妻郡住民：46,200円（税込）

【申込開始】2026年5月25日（月）予定

【申込URL】近日公開予定

LCAきたかる森のインターについて

LCAきたかる森のインターは、2026年4月に開校したバイリンガルスクールです。北軽井沢の豊かな自然環境の中で、英語イマージョン教育、探究型学習、自然体験を融合した独自の教育を展開しています。一人ひとりの個性を尊重しながら、未来を生きる力を育む学びを実践しています。

学校公式サイト：https://kitakaru-ele.lca.ed.jp/

運営会社 概要

株式会社エデューレエルシーエーは、「世界で活躍できる子どもたちを育てる」ことを理念に、英語イマージョン教育、探究型学習、国際教育プログラムの開発・運営を行っています。バイリンガルスクール運営に加え、東京都の体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY」の運営コンソーシアムにも参画し、実践的な英語教育の提供に取り組んでいます。

会社名：株式会社エデューレエルシーエー

代表者：代表取締役会長兼学園長 山口 紀生

所在地：〒252-0132 相模原市緑区橋本台3-7-1

URL：https://lca.ed.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エデューレエルシーエー

LCAきたかる森のインター

住所：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-44

TEL： 050-3515-7831

学校公式サイト：https://kitakaru-ele.lca.ed.jp/

Email：kitakaru.season@edure.co.jp