Nintendo SwitchTMおよびNintendo SwitchTM2版 『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』が本日発売！ ピーナッツの仲間たちと共に町で起きる事件を解決しよう！
株式会社 3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、スヌーピーを操作して事件を解決するミステリーアドベンチャー『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』のNintendo SwitchTMおよびNintendo SwitchTM2版を本日2026年5月14日（木）に発売いたしました。発売を記念して、本作の物語と魅力を紹介するローンチトレーラーも公開中です。
『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』 ローンチトレーラー▼
https://x.gd/apBnl
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage1】
ご購入はこちらから▼
Nintendo Switch https://x.gd/TAb74
Nintendo Switch 2 https://x.gd/xITjm
■『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』とは？
70年以上にわたり親しまれてきたキャラクター、スヌーピーがピーナッツの仲間たちと探偵クラブを結成し、不思議な事件を捜査。スヌーピーになりきって町を探索し、ひらめきと工夫でなぞ解きに挑みましょう。チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティ、ルーシー、マーシー、シュローダー、フランクリンなど、おなじみの仲間たちと協力し、それぞれの個性を活かすことが事件解決の鍵となります。
立て続けに消える凧の行方を探したり、湖に現れるという謎の怪物の正体を調査したりと、様々な出来事がピーナッツならではの少しドライなユーモアを交えて描かれます。また、スヌーピーのおなじみの変装や、バラエティ豊かなミニゲームも多数収録。モダンで柔らかなグラフィックと、ピーナッツらしい懐かしさを感じさせる表現によって、親しみやすい世界観を楽しみましょう。
年齢を問わず誰でも楽しめる、やさしく心あたたまるミステリーアドベンチャーです。
■主な特長
・スヌーピーになって事件を解決・・・スヌーピーが主役！ひみつクラブのリーダーとして、ピーナッツの仲間たちと力を合わせて謎に挑もう。
・おなじみの町を探索・・・学校や音楽ホール、チャーリー・ブラウンの家、野球場など、おなじみの名所が多数登場。
・スヌーピーが七変化・・・探偵やビーグル・スカウト、海賊などの変装を身に纏い、虫眼鏡や金属探知機などの道具を使ったなぞ解き。
・ミニゲーム・・・野球、フットボール、クラフト、記憶力テスト、アイテム探し、ピアノ演奏、ソープボックスレース、飛行機でのレッドバロン追跡など、様々なアクティビティが楽しめる。
・笑顔になれる物語・・・友情やチームワーク、そして自分らしくあることの大切さを描いた、年齢を問わず楽しめるやさしく温かいストーリー。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage2】
■デラックスエディションで、スヌーピーの世界をさらに楽しもう！
『スヌーピーとワクワクひみつクラブ デラックスエディション』には、スヌーピーの限定コスチューム1着、ミニゲーム4種、そしてフルカラーのデジタルコミック75枚を収録。スヌーピーの魅力をたっぷり味わえる、ファンにはうれしい内容となっています。自分へのご褒美や贈り物にもぴったりです。
【デラックスエディション内容】
・スヌーピー専用「ジョー・クール」コスチューム
・「レッドバロン」ミニゲーム2種
・「ソープボックスレース」ミニゲーム2種
・ピーナッツ７５周年記念デジタルコミックコレクション
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage3】
※デラックスエディションのパッケージ版は、Nintendo SwitchTM2版のみの販売となります。
※ゲーム本編を購入済みの場合デラックスエディションの追加コンテンツは「Joe Cool Fun Pack」として、980円で単体購入も可能です。
※デジタルコミックは英語表記のみとなります。
【商品概要】
タイトル：スヌーピーとワクワクひみつクラブ
発売日: 2026年5月14日（木）
価格:
Nintendo SwitchTM2：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 980 円［ダウンロード版のみ］
- デラックスエディション：税込 5,780 円［パッケージ版（キーカード）＆ダウンロード版］
Nintendo SwitchTM：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 980 円［ダウンロード版のみ］
- デラックスエディション:税込 5,780円［ダウンロード版のみ］
ジャンル: ミステリーアドベンチャー
プレイ人数: オフライン 1人
対応機種: Nintendo SwitchTM2、Nintendo SwitchTM
CERO: A（全年齢対象）
対応言語: 日本語、英語、中国語（繁体字）
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/snoopy/
発売元: 株式会社3goo
コピーライト: Peanuts and all related titles, logos and characters are trademarks of Peanuts Worldwide LLC (C) 2025 ピーナッツ Worldwide LLC. Copyright 2025 GameMill Entertainment. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan and Asia.
ピーナッツとは
チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年10月2日。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれている「ピーナッツ」の番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。
About GameMill Entertainment
GameMill Entertainment, located in Minneapolis, Minnesota, is a third-party publisher of console and mobile games for passionate fans around the world. Development platforms include PC, Nintendo Switch, Microsoft consoles including the Xbox Series X|S and Xbox One, Sony consoles including the PlayStation(R)5 and PlayStation(R)4, and mobile devices. With development across the globe, GameMill is a source of entertaining and fun games for all ages. For more information, visit https://gamemill.com, as well as Facebook, YouTube, and Twitter.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトの国内パブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『ギア・クラブ アンリミテッド』『WRC』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』シリーズ、『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』『ヘル・イズ・アス』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ザ・ランブルフィッシュ 2』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。2026年には初の自社開発タイトルとなるアーケードレーシングゲーム『4PGP』を家庭用ゲーム機およびPC向けに発売。(C)3goo K.K. all rights reserved.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社3goo
『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』 ローンチトレーラー▼
https://x.gd/apBnl
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage1】
Nintendo Switch https://x.gd/TAb74
Nintendo Switch 2 https://x.gd/xITjm
■『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』とは？
70年以上にわたり親しまれてきたキャラクター、スヌーピーがピーナッツの仲間たちと探偵クラブを結成し、不思議な事件を捜査。スヌーピーになりきって町を探索し、ひらめきと工夫でなぞ解きに挑みましょう。チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティ、ルーシー、マーシー、シュローダー、フランクリンなど、おなじみの仲間たちと協力し、それぞれの個性を活かすことが事件解決の鍵となります。
立て続けに消える凧の行方を探したり、湖に現れるという謎の怪物の正体を調査したりと、様々な出来事がピーナッツならではの少しドライなユーモアを交えて描かれます。また、スヌーピーのおなじみの変装や、バラエティ豊かなミニゲームも多数収録。モダンで柔らかなグラフィックと、ピーナッツらしい懐かしさを感じさせる表現によって、親しみやすい世界観を楽しみましょう。
年齢を問わず誰でも楽しめる、やさしく心あたたまるミステリーアドベンチャーです。
■主な特長
・スヌーピーになって事件を解決・・・スヌーピーが主役！ひみつクラブのリーダーとして、ピーナッツの仲間たちと力を合わせて謎に挑もう。
・おなじみの町を探索・・・学校や音楽ホール、チャーリー・ブラウンの家、野球場など、おなじみの名所が多数登場。
・スヌーピーが七変化・・・探偵やビーグル・スカウト、海賊などの変装を身に纏い、虫眼鏡や金属探知機などの道具を使ったなぞ解き。
・ミニゲーム・・・野球、フットボール、クラフト、記憶力テスト、アイテム探し、ピアノ演奏、ソープボックスレース、飛行機でのレッドバロン追跡など、様々なアクティビティが楽しめる。
・笑顔になれる物語・・・友情やチームワーク、そして自分らしくあることの大切さを描いた、年齢を問わず楽しめるやさしく温かいストーリー。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage2】
■デラックスエディションで、スヌーピーの世界をさらに楽しもう！
『スヌーピーとワクワクひみつクラブ デラックスエディション』には、スヌーピーの限定コスチューム1着、ミニゲーム4種、そしてフルカラーのデジタルコミック75枚を収録。スヌーピーの魅力をたっぷり味わえる、ファンにはうれしい内容となっています。自分へのご褒美や贈り物にもぴったりです。
【デラックスエディション内容】
・スヌーピー専用「ジョー・クール」コスチューム
・「レッドバロン」ミニゲーム2種
・「ソープボックスレース」ミニゲーム2種
・ピーナッツ７５周年記念デジタルコミックコレクション
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage3】
※デラックスエディションのパッケージ版は、Nintendo SwitchTM2版のみの販売となります。
※ゲーム本編を購入済みの場合デラックスエディションの追加コンテンツは「Joe Cool Fun Pack」として、980円で単体購入も可能です。
※デジタルコミックは英語表記のみとなります。
【商品概要】
タイトル：スヌーピーとワクワクひみつクラブ
発売日: 2026年5月14日（木）
価格:
Nintendo SwitchTM2：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 980 円［ダウンロード版のみ］
- デラックスエディション：税込 5,780 円［パッケージ版（キーカード）＆ダウンロード版］
Nintendo SwitchTM：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 980 円［ダウンロード版のみ］
- デラックスエディション:税込 5,780円［ダウンロード版のみ］
ジャンル: ミステリーアドベンチャー
プレイ人数: オフライン 1人
対応機種: Nintendo SwitchTM2、Nintendo SwitchTM
CERO: A（全年齢対象）
対応言語: 日本語、英語、中国語（繁体字）
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/snoopy/
発売元: 株式会社3goo
コピーライト: Peanuts and all related titles, logos and characters are trademarks of Peanuts Worldwide LLC (C) 2025 ピーナッツ Worldwide LLC. Copyright 2025 GameMill Entertainment. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan and Asia.
ピーナッツとは
チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年10月2日。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれている「ピーナッツ」の番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。
About GameMill Entertainment
GameMill Entertainment, located in Minneapolis, Minnesota, is a third-party publisher of console and mobile games for passionate fans around the world. Development platforms include PC, Nintendo Switch, Microsoft consoles including the Xbox Series X|S and Xbox One, Sony consoles including the PlayStation(R)5 and PlayStation(R)4, and mobile devices. With development across the globe, GameMill is a source of entertaining and fun games for all ages. For more information, visit https://gamemill.com, as well as Facebook, YouTube, and Twitter.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトの国内パブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『ギア・クラブ アンリミテッド』『WRC』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』シリーズ、『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』『ヘル・イズ・アス』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ザ・ランブルフィッシュ 2』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。2026年には初の自社開発タイトルとなるアーケードレーシングゲーム『4PGP』を家庭用ゲーム機およびPC向けに発売。(C)3goo K.K. all rights reserved.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349186/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社3goo
プレスリリース詳細へ