グラディアント、世界の主要ハイパースケール事業者向けにAIデータセンターソリューション「HyperSolved」を提供

エンドツーエンドのプラットフォームにより、旧式の断片的なアプローチを完全に統合されたインフラソリューションに置き換え、データセンターの成長を妨げる水問題を解消

ボストン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グラディアントは、AIデータセンター向けのエンドツーエンドの冷却水ソリューションであるHyperSolved™が、世界最大級の複数のハイパースケール事業者に導入され、世界の主要市場におけるミッションクリティカルなインフラをサポートしていることを発表しました。

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HyperSolved™ is Gradiant’s fully integrated AI data center water infrastructure platform that manages the entire cooling water lifecycle, from sourcing to discharge, to eliminate water constraints and accelerate hyperscale deployment.

AIインフラはかつてないスピードで拡大しており、世界のデータセンター容量は2025年から2035年の間に6倍に増加すると予測されています。こうした次世代施設は、従来のコンピューティングよりも格段に多くの電力と冷却能力を必要とするため、水の消費量も急増します。100MWのハイパースケールキャンパスは、1か所だけで毎日8万人の都市に相当する水を必要とする場合があります。

多くの地域では、電力や土地だけでなく、水の供給、許認可の複雑さ、排水規制も成長の制約要因となりつつあります。コンピューティングやエネルギーシステムが成熟する一方で、水インフラは依然として断片化されているため、事業者は複数のベンダーや分断されたシステムの管理を強いられ、リスクや導入遅延の原因となっています。

HyperSolvedは、このようなモデルの代替として、冷却水の調達から排出までのライフサイクル全体を、責任あるパートナー企業1社が提供する1つのプラットフォームに統合することで、従来のモデルに取って代わります。ハイパースケール環境に特化して設計されたHyperSolvedは、複雑さを軽減し、信頼性を向上させ、導入を加速させます。

グラディアントの最高経営責任者（CEO）であるプラカシュ・ゴビンダンは次のように述べています。「水は、データセンターインフラの中でも最も統合が遅く、断片化された領域の1つです。私たちは、世代に1度のAIインフラ構築の真っ只中にいます。そのスケールは、かつて1800年代に、鉄道網が拡張して地域を結びつけ、経済全体を変革したことにも匹敵します。このレベルの成長には新たなアプローチが必要です。現時点で、水はハイパースケール事業者向けに設計されていない多数のベンダーやソリューションを寄せ集めて管理されています。HyperSolvedは、水を重要インフラとして捉え、1つの統合システムとして設計、提供、運用することで、この現状を変えるのです。」

HyperSolvedは、都市の再生水やその他の劣化した水源を含む、代替水源へのアクセスを拡大し、淡水への依存度を低減し、立地の柔軟性を高めます。統合処理、CURE Chemicals、SmartOps AIによって冷却性能を保護し、高回収率の濃縮と再利用によって排水量を最小限に抑え、環境性能を向上させ、規制上の制約を緩和します。

グラディアントの特別プロジェクト責任者であるサンカール・ナタラジャンは、次のように述べています。「お客様がデータセンターを運営し、私たちは水インフラの領域を管理します。水管理を1つのシステムに統合することで、電力や冷却設備と同等の信頼性と説明責任を実現できます。HyperSolvedは事業者に対し、リスクや制約を減らしながら拡張するための明確な道筋を提供します。」

AI開発のスピードに対応して設計されたHyperSolvedは、コンテナ型システムによって迅速な導入を支援し、短い建設スケジュールに合わせて即時または一時的な容量確保を実現します。また、恒久的なインフラを通じて、長期的に最適化された運用性能も提供します。グラディアントはさらに、試運転から運用に至るエンドツーエンドのライフサイクル支援を提供し、施設拡張時の運用の継続性を確保します。

グラディアントでは、統合型水インフラへの需要拡大を反映して、世界有数のハイパースケール事業者の間でHyperSolvedの商用導入が力強く進んでいることを確認しています。水は、AIインフラを構築できる場所と方法を決定する要因の1つになっており、2027年までに、当社のグローバル事業の約25％をデータセンター事業が占めるようになる見込みです。

HyperSolvedはグローバルに利用可能であり、北米、欧州、中東、アジアにおけるハイパースケール事業者、データセンターの開発および運営企業、エンジニアリングパートナーを支えています。

グラディアントについて

グラディアントは、従来の水処理企業とは一線を画す存在です。水処理分野のトップエキスパートに支えられた、先進的な水・廃水処理向けの独自かつ差別化されたエンドツーエンドのソリューション一式を提供し、半導体、製薬、食品・飲料、リチウム・重要鉱物、再生可能エネルギーなど、世界の重要産業における顧客のミッションクリティカルなオペレーションを支えています。グラディアントの革新的なソリューションは、水使用量と廃水排出量を削減し、貴重な資源を回収するとともに、排水を淡水へと再生します。マサチューセッツ工科大学（MIT）で設立され、ボストンに本社を構える同社は、世界に1,400人超の従業員を擁しています。詳細は gradiant.com をご覧ください。

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