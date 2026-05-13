アツアツだけじゃない。“ひんやり”がうれしいピザーラの冷製メニュー　冷製パスタ＆スープが登場「冷製スープ飲み比べセット」も販売

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年5月13日（水）より期間限定で、『明太子とイカの冷製和風パスタ』と、『淡路産玉ねぎの冷製クリームスープ』『かぼちゃの冷製クリームスープ』を販売いたします。

■食卓に、ひんやり“もう一品”という楽しみを

気温が上がりはじめるこの季節に、さっぱりと楽しめるピザーラの冷製メニューが登場します。

定番の『明太子とイカの冷製和風パスタ』に加え、『淡路産玉ねぎの冷製クリームスープ』『かぼちゃの冷製クリームスープ』の2種類の冷製スープをラインナップ。さらに、2つの味をお得に楽しめる『冷製スープ飲み比べセット』もご用意しました。

ピザと一緒にもう一品、軽めのランチや、食後にさっぱりと。ひんやりとした美味しさで、いつもの食卓を心地よく彩ります。

淡路産玉ねぎの冷製クリームスープ 560円

淡路産玉ねぎの自然な甘さに、牛乳や生クリームのコクを合わせた、やさしい味わいの冷製クリームスープです。なめらかな口あたりとともに、素材の旨みが広がります。

かぼちゃの冷製クリームスープ 560円

エビスかぼちゃを使用し、ミルクでなめらかに仕上げた冷製スープ。かぼちゃは皮まで丸ごと使い、自然な甘みとコクが広がる味わいに仕上げました。

冷製スープ飲み比べセット 1,000円

どちらも楽しみたい方におすすめの『冷製スープ飲み比べセット』。これからの季節にうれしい、2つの味わいをお得に楽しめるセットです。※公式サイトからのご注文限定

明太子とイカの冷製和風パスタ 1,480円

昆布などの和風だしをベースに、明太子をたっぷり使用した特製ソースが、小麦の風味豊かなリングイネによく合う冷製パスタです。別添の国産きざみ海苔とともにお楽しみください。

【イタリア ナポリの老舗ブランド「フェラーラ社」の本格パスタ】

ピザーラのパスタは、良質なデュラム小麦を使用した1883年創業のイタリア・ナポリの老舗「フェラーラ社」のパスタを採用。小麦本来の香りと、しなやかな食感が特長で、デリバリーでも本格的な美味しさをお楽しみいただけます。

※写真はイメージです ※ピザーラの一部店舗ではパスタをお取り扱いしておりません

※価格は全て税込です ※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます