ＪＡ全農は、都内の直営飲食店舗（３店舗）で５月１４日（木）～５月２７日（水）の間、小ねぎ主産県協議会とのコラボ企画「小ねぎフェア」を開催します。 「小ねぎ」は年間を通して出荷されていますが、この時期に出荷最盛期を迎えます。主要産地である宮城県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県の５県では『小ねぎ主産県協議会』を構成し、年間を通して国産小ねぎの生産と消費拡大に取り組んでいます。 フェアでは、各産地の小ねぎを主役にした趣向を凝らしたオリジナルメニューを提供します。小ねぎはＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/f/f10000170/） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年５月１４日（木）～５月２７日（水） ２．実施店舗：以下３店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのる食堂銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （２）みのりカフェ銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （３）みのりみのるチキン二子玉川東急フードショー（東京都世田谷区玉川２-２１-１） ※店舗により小ねぎの産地は異なります。

＜提供メニュー例＞※写真はイメージです。価格は全て「税込価格」