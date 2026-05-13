こだわる大人の王様スープ　焼うにだし醤油ラーメン　新発売

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エースコック株式会社


シリーズ第4弾は焼うにだしの旨みを詰め込んだ贅沢な一杯！
こだわる大人も納得のワンランク上の味わい


【発売日・発売地区】2026年5月25日（月）・全国



エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市　代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年5月25日より、「こだわる大人の王様スープ　焼うにだし醤油ラーメン」を新発売します。



＜本商品のポイント＞


１. ちょっとした贅沢が手軽に味わえる「こだわる大人の王様スープ」第4弾！


２. チキンをベースに焼うにだしを加えた特製スープに、具材のうに風味フレークが合わさる、うにの風味がふんわり香る大人の味わい！



■商品名　　　：こだわる大人の王様スープ　焼うにだし醤油ラーメン


■発売日　　　：2026年5月25日（月）


■発売地区　　：全国


■希望小売価格：271円（税抜）



濃厚でクリーミーな味わいが人気の海の幸「うに」を焼いただしを使った、ちょっとした贅沢気分が味わえるカップめんを開発しました。焼うにエキスを使用した液体スープを加えることでうにの香りと旨みが最後まで続く、飽きのこない一杯に仕上げました。具材に、うに風味フレークを入れることで、うにの風味がふんわり香る贅沢な味わいを楽しめます。



商品特長】


■商品名：こだわる大人の王様スープ　焼うにだし醤油ラーメン


■めん：滑らかさと歯切れの良さが特長の丸刃のめんです。(湯戻し時間:3分)


■スープ：チキンをベースに、焼うにだしを加え、味のバランスを調えた醤油ラーメンスープです。液体スープを加えることでうにの香りと旨みが最後まで続き、飽きのこない一杯に仕上げました。


■かやく：うにエキスを使用したうに風味フレーク、ねぎを加えて仕上げました。


■パッケージ：メニュー名と調理写真を大きく配した明快なデザインです。こだわりのおいしさをしっかりと訴求しました。