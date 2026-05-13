こだわる大人の王様スープ　焼うにだし醤油ラーメン　新発売

エースコック株式会社

シリーズ第4弾は焼うにだしの旨みを詰め込んだ贅沢な一杯！

こだわる大人も納得のワンランク上の味わい

【発売日・発売地区】2026年5月25日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年5月25日より、「こだわる大人の王様スープ 焼うにだし醤油ラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. ちょっとした贅沢が手軽に味わえる「こだわる大人の王様スープ」第4弾！

２. チキンをベースに焼うにだしを加えた特製スープに、具材のうに風味フレークが合わさる、うにの風味がふんわり香る大人の味わい！

■商品名 ：こだわる大人の王様スープ 焼うにだし醤油ラーメン

■発売日 ：2026年5月25日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：271円（税抜）

濃厚でクリーミーな味わいが人気の海の幸「うに」を焼いただしを使った、ちょっとした贅沢気分が味わえるカップめんを開発しました。焼うにエキスを使用した液体スープを加えることでうにの香りと旨みが最後まで続く、飽きのこない一杯に仕上げました。具材に、うに風味フレークを入れることで、うにの風味がふんわり香る贅沢な味わいを楽しめます。

商品特長】

■商品名：こだわる大人の王様スープ 焼うにだし醤油ラーメン

■めん：滑らかさと歯切れの良さが特長の丸刃のめんです。(湯戻し時間:3分)

■スープ：チキンをベースに、焼うにだしを加え、味のバランスを調えた醤油ラーメンスープです。液体スープを加えることでうにの香りと旨みが最後まで続き、飽きのこない一杯に仕上げました。

■かやく：うにエキスを使用したうに風味フレーク、ねぎを加えて仕上げました。

■パッケージ：メニュー名と調理写真を大きく配した明快なデザインです。こだわりのおいしさをしっかりと訴求しました。