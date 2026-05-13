【お好み焼専門店どんどん亭】福太郎の博多辛子明太子を使用！「ばりうま!博多明太子フェア」-2026年6月2日から開催
九州を中心に展開するお好み焼き専門店「どんどん亭」では、2026年6月2日（火）から福岡土産「めんべい」でお馴染みの「福太郎」の博多辛子明太子を使用した限定の人気企画「ばりうま!博多明太子フェア」を開催いたします。
本フェアでは、株式会社山口油屋福太郎（本社：福岡市南区、代表取締役社長：樋口 元信、以下福太郎）の博多辛子明太子を贅沢に使用。
“博多の味”がぎゅっと詰まった「ばりうま!博多明太子フェア」を是非お楽しみください。
<特設サイト>
https://www.dondontei.com/campaign/dondontei_mentaiko2026/
「ばりうま！博多明太子フェア」
販売期間：2026年6月2日(火)から2026年9月下旬（終了予定）
販売店舗：どんどん亭46店舗
※在庫が無くなり次第販売終了となります。
※店舗での販売のみとなります。テイクアウトでの販売はございません
■お好み焼・もんじゃ
・明太 Wチーズぶた玉（福岡風・関西風） / 1,290円(税込)
ソースをかけずに明太マヨだけでいただくのがおすすめ。明太子の味をしっかり楽しめます。
お好みに合わせて、スタンダードな「関西風」またはねぎたっぷり「福岡風」から選べます。※画像は「福岡風」
・のび～るチーズ使用 博多明太もんじゃ / 1,390円(税込)
どこまでも伸びるチーズと、ピリッとした明太子の相性が抜群な、見た目にも楽しい一品です。
■サイドメニュー
・めんべいポテサラ / 490円(税込)
福岡の定番土産「めんべい」を使用したポテトサラダ。パリパリとした食感とポテサラのなめらかさ、明太子の風味が楽しめる逸品。おつまみにも最適！
・あごだし香る ふわたま明太 / 690円(税込)
毎年大人気な定番メニュー！上品な「あごだし」の旨みが効いたふわふわの卵に、明太子を添えた一品。
・どんどん亭×福太郎 明太バター焼おにぎり（1個） / 300円(税込)
客席の鉄板で焼き上げます。だし醤油とバターが焼ける香りがたまらない！
・明太in揚げ手羽（1本） / 390円(税込)
手羽先の中に明太子をぎっしり詰め込んだ贅沢なメニュー。ジューシーな鶏肉と明太子のプチプチ食感が楽しめます。
・福太郎の明太ミニうどん / 420円(税込)
マヨとバターでまろやかな味わい！ミニサイズなので、お子様にもぴったり！
＜どんどん亭＞46店舗一覧
大分県 フリーモールわさだ店(https://www.dondontei.com/shop/festa-wasada-oita/) / フレスポ春日浦店(https://www.dondontei.com/shop/frespo-kasugaura-oita/) / 別府店(https://www.dondontei.com/shop/beppu-oita/) / 中津店(https://www.dondontei.com/shop/nakatsu-oita/)
山口県 宇部店(https://www.dondontei.com/shop/ube-yamaguchi/) / 周南久米店(https://www.dondontei.com/shop/shunan-yamaguchi/) / 新下関店(https://www.dondontei.com/shop/shimonoseki-yamagushi/)
熊本県 大津店(https://www.dondontei.com/shop/oodu-kumamoto/) / 荒尾店(https://www.dondontei.com/shop/arao-kumamoto/) / 浜線バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hamasenbypass-kumamoto/) / 飛田バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hidabypass-kumamoto/) / 八代店(https://www.dondontei.com/shop/yatsushiro-kumamoto/)
福岡県 月隈店(https://www.dondontei.com/shop/tsukiguma/) / 柏の森店(https://www.dondontei.com/shop/kayanomori-fukuoka/) / 那珂川店(https://www.dondontei.com/shop/nakagawa-fukuoka/) / 行橋店(https://www.dondontei.com/shop/yukuhashi-fukuoka/) / 大野城店(https://www.dondontei.com/shop/onojo-fukuoka/) / 宇美店(https://www.dondontei.com/shop/umi-fukuoka/) / 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) / 城南店(https://www.dondontei.com/shop/jonan-fukuoka/) / ブランチ福岡下原店(https://www.dondontei.com/shop/branch_fukuoka_shimobaru/) / 直方店(https://www.dondontei.com/shop/nogata-fukuoka/) / 柳川店(https://www.dondontei.com/shop/yanagawa-fukuoka/) / 甘木店(https://www.dondontei.com/shop/amagi-fukuoka/) / くりえいと宗像店(https://www.dondontei.com/shop/create-munakata-fukuoka/) / シュロアモール筑紫野店(https://www.dondontei.com/shop/s-mall-chikushino-fukuoka/) / 古賀花見店(https://www.dondontei.com/shop/koga-hanami-fukuoka/) / 三ヶ森店(https://www.dondontei.com/shop/sangamori-fukuoka/) / 曽根バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/sonebypass-fukuoka/) / 陣山店(https://www.dondontei.com/shop/jinyama-fukuoka/) / 門司店(https://www.dondontei.com/shop/moji-fukuoka/) / 八幡本城店(https://www.dondontei.com/shop/yahatahonjo-fukuoka/) / 小倉蒲生店(https://www.dondontei.com/shop/kokuragamou-fukuoka/) / 八幡穴生店(https://www.dondontei.com/shop/yahataanou-fukuoka/) / 小倉熊本店(https://www.dondontei.com/shop/kokurakumamoto-fukuoka/) / 小倉西港店(https://www.dondontei.com/shop/kokuranishiminato-fukuoka/) / 小倉セントシティ店(https://www.dondontei.com/shop/saintcity-kokura-fukuoka/) / 八女店(https://www.dondontei.com/shop/yame-fukuoka/) / 津福店(https://www.dondontei.com/shop/tsubuku-fukuoka/)
長崎県 諫早店(https://www.dondontei.com/shop/isahaya-nagasaki/) / 大村店(https://www.dondontei.com/shop/omura-nagasaki/) / 佐世保大和町店(https://www.dondontei.com/shop/yamatochou-sasebo/)
佐賀県 鳥栖バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/tosubypass-saga/) / 唐津店(https://www.dondontei.com/shop/karatsu-saga/) / 鍋島店(https://www.dondontei.com/shop/nabeshima-saga/) / 佐賀兵庫店(https://www.dondontei.com/shop/hyogo-saga/)
お好み焼専門店「どんどん亭」 大人から子供まで家族みんなでお好み焼をお楽しみください。
■会社概要
商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)
設立 ： 1970年3月
代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志
所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号
事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営
ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営
焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営
URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)
