フォースタートアップス、「スタートアップ企業に関する意識調査」を公開

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、一都三県の就業者に対して行った「スタートアップ企業に関する意識調査」の結果をお知らせいたします。また、本レポートでは当社ヒューマンキャピタルの支援からスタートアップ企業へ転職した方における平均年収データも公開いたします。

■スタートアップ企業へのイメージ

【結果サマリ】- スタートアップ企業へのイメージについて、年収が高い人ほどイメージがある結果に。「日本の未来に必要である」が最も差が大きく、年収800万円以上は50.6%、年収800万円未満は40.5％に。- スタートアップ企業での勤務イメージに差が大きい項目は「福利厚生の充実度」「経営の安定性」「キャリアの将来性」が上位に。- スタートアップ企業への関心について、「スタートアップ企業の情報を見聞きする機会が増えた」は、スタートアップ勤務経験者と非経験者で30ポイント以上の差が出る結果に。- 当社支援でスタートアップ企業に参画した人の平均年収は850万円。日本の平均年収(※1)を約372万円、東京都の大企業に勤める人の平均年収(※2)を約148万円上回る結果に。※1国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」を引用 ※2「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）を引用

「スタートアップ企業へのイメージ」について、対象者を年収800万で区切り「あてはまる」「ややあてはまる」を選択した比率を比較しました。それぞれ最もイメージの比率が高かったのは、年収800万円未満は「急成長を目指している企業が多い」が40.5%、年収800万円以上は「日本の未来に必要である」が50.6%となりました。

最も大きな乖離が見られた項目は「日本の未来に必要である」で、年収800万円以上は50.6％と半数を超えたのに対し、年収800万円未満では40.5%にとどまり、10.1%の差が出る結果となりました。また、「上場を目指している企業が多い」についても、年収800万円以上が39.3%と、もう一方の層（32.5%）を6.8%上回る結果となりました。

年収800万円以上ほど、スタートアップを単なる新興企業としてではなく、社会課題の解決や日本の経済成長を担う存在として、よりポジティブに捉えている傾向が読み解けます。

■スタートアップ企業で働くことへのイメージ

スタートアップ企業への転職意向について、ホワイトカラー層に聴取したところ、「あてはまる」、「ややあてはまる」の回答を合わせたところ、16.2%にとどまりました。スタートアップ企業への転職には、依然として心理的ハードルが存在していると考えられます。

スタートアップでの勤務イメージについて、スタートアップ勤務経験者と非経験者それぞれに聴取したところ、非経験者が抱く「経営が不安定・薄給」というステレオタイプな印象に対し、経験者は実態をより高く評価していることが分かりました。 「経営の安定性」（ 非経験者 14.2% ／ 経験者 33.5%）、「福利厚生の充実」（ 非経験者 19.0% ／ 経験者 39.6%）、「給与水準の高さ」（非経験者 27.2% ／ 経験者 40.5%）、 また「ワークライフバランスが取れている」の回答も、経験者（33.4%）が非経験者（25.7%）を大きく上回り、働き方の柔軟性についても認識の差が開いています。

▪️スタートアップ企業への関心

スタートアップ企業への関心を、スタートアップ勤務経験者と非経験者で比較。「スタートアップ企業の情報を見聞きする機会が増えた」が30ポイント以上、経験者が高い結果となりました。

また「スタートアップ業界について知っている」と回答した割合は、勤務経験者が38.3%に対し、非経験者はわずか10.0%。その差は28.3ポイントとなり、情報に触れる機会（経験者47.2% / 非経験者16.9%）そのものに大きな断絶があり、スタートアップの経験有無で「認識の格差」が生まれていると考えられます。

▪️当社支援によりスタートアップ企業に参画した方の平均年収データ

当社の人材支援実績データを元に、スタートアップ企業へ転職した人の年収を見てみました。2020年の763万円から2024年には850万円へと、87万円上昇していることが明らかになりました。

また、国税庁および厚生労働省の調査結果を比較したところ、2024年時点における当社支援でスタートアップ企業に参画した方の平均年収は、日本全体の平均年収を372万円、東京都の大企業に勤める方の平均年収を148万円上回っていることがわかりました。

日本全体の平均年収は400万円台で推移し、東京都の大企業に勤める方の平均年収は500万円台から700万円台へと伸長しています。一方で、当社支援でスタートアップ企業に参画した方の平均年収は、700万円台から800万円台へと上昇し、結果として東京都の大企業に勤める方の平均年収を上回る高い給与水準を維持していることが明らかになりました。

※当社支援でスタートアップ企業に参画した方の平均年収算出にあたっては、役員報酬等の影響を排除するため、CxOをはじめとする経営層のデータは除外しています。

出典：国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」をもとに作成https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2024/pdf/R06_000.pdf

出典：「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf）をもとに作成

※算出方法は「（月収×12）＋賞与」で年収を計算

【編集後記】

本調査からスタートアップ企業への転職意向は、いまだ高い水準には至っていないことがわかりました。

しかしその一方で、スタートアップ勤務非経験層の多くが抱く「経営の不安定・待遇の低さ」というイメージに対し、実際にスタートアップに身を置く勤務経験者の多くは、国内平均を上回る給与水準や、経営の安定性を肌で感じています。

このギャップは単なる印象の違いではなく、情報接触の機会格差による「実態との乖離」と言えます。

実際に、日本全体の平均年収も東京都の大企業に勤める方の平均年収も上昇傾向にありますが、当社支援でスタートアップ企業へ参画した方における平均年収水準の高さは、それを上回っています。

スタートアップ勤務非経験層がかかえるイメージの「実態との乖離」こそが、日本のスタートアップエコシステムにおける大きな課題のひとつであり、同時に正しい情報が流通することで人材の流動性が高まっていく大きな伸び代でもあると考えられます。

※本調査は、一都三県18～59歳の男女を対象にインターネットにて実施し、その中から質問をピックアップしてお届けしています。

※当社支援データは2020年～2025年の4,000件が対象

【調査概要】

タイトル：「スタートアップ企業に関する意識調査」

・調査期間：2026年2月16日～2月23日まで

・調査機関（調査主体）：フォースタートアップス株式会社

・調査対象 ：一都三県在住のホワイトカラー18歳～59歳の男女

・有効回答数（サンプル数） ：5,061人

・調査方法（集計方法、算出方法） ：期間内のデータを集計

※本調査を引用いただく際は、出典として「フォースタートアップス」と記載してください。

ヒューマンキャピタルについて

国内最大級の成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」と、ベンチャーキャピタルなどの有識者からの精度の高い情報をもとに、当社ヒューマンキャピタリストが求職者のキャリア・経験・才能を最大限発揮できる成長企業への転職を支援すると同時に、スタートアップ企業の成長戦略の実行に貢献しています。ヒューマンキャピタリストは、日本の成長産業を牽引する起業家のビジョンの実現およびスタートアップ企業等の事業成長において必要不可欠なヒューマンキャピタル（人的資本）の構築を支えるとともに、社会課題を解決するスタートアップ等の成長企業に参画して社会に価値提供するために挑戦する人のキャリアを支えています。

問い合わせURL：https://www.forstartups.com/form/ta-form

私たちフォースタートアップスは、国内最大規模の成長産業支援事業者として、スタートアップ企業の人材支援に注力し、日本の再成長に貢献するべく尽力してまいります。変化する求職者ニーズに応じた支援を行い、優秀な人材とスタートアップ企業のマッチングを促進してまいります。

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援等の企業成長を支える「成長産業支援プラットフォーム」構築を目指し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。