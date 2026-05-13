日ごろのご愛顧に感謝の気持ちを込めて！数量限定・ネット限定の大特価セール「ネット限定！お買い得商品」企画をスタート！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年5月13日（水）より、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて「ネット限定！お買い得商品」企画を開始いたします。

オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」では日頃のご愛顧に感謝して、ネット限定でのお買い得商品を各種取り揃えました。仕事や暮らしで役立つ電動工具、園芸機器から家電製品、インテリア、ペット用品など、期間限定でのお値打ち価格をお見逃しなく！

■ネット限定！お買い得商品企画 特設サイト

https://www.komeri.com/shop/e/e009001045001/?aaprid=260513(https://www.komeri.com/shop/e/e009001045001/?aaprid=260513)

■セール期間

2026年5月13日（水）～6月9日（火）まで

■商品一例

マキタ 10.8Ｖ充電式クリーナ ＜CL200FDSHW＞

製品特長

・特典：クリーナー用ラウンドブラシをプレゼント

・18Vと同等のパワフルな吸引力！

・集じん方法：サイクロン一体式

・集じん容量：250ml

・連続使用時間：約6～20分

価格：21,800円（税込）

マキタ 充電式スプリット草刈機 18V6Ah ＜MUX18DRGM＞

【実施店舗合計先着 100台】

製品特長

・特典：純正バッテリーをもう1個プレゼント

・分割式で多彩なアタッチメントにも対応可能！

・ループハンドル

・連続作業時間：約31～60分

・付属品：バッテリー、充電器

価格：59,800円（税込）

HiKOKI 36Vコードレス刈払機 ＜CG36DB（WPZ）＞

【実施店舗合計先着 50台】

製品特長

・特典：バッテリーをもう1個プレゼント

・手元で操作でき利便性向上！

・草刈刃サイズ：230mm

・無負荷回転数：3500～5900回/分

・付属品：バッテリー、充電器

価格：39,800円（税込）

アース製薬 除草剤 カマイラズ草消滅 4.5L

【実施店舗合計先着 500個】

製品特長

・すばやく効いて、8～10ヵ月効果が持続！

・使用量目安：1平方メートル に約4.5L（約2秒）

・広範囲にまきやすいジョウロヘッド付き

価格：1個 2,780円（税込） / 4個 9,980円（1個当たり2,495円）

シャープ オーブンレンジ ＜RE-S600-W＞

【実施店舗合計先着 30台】

製品特長

・使いやすくお手入れも簡単なオーブンレンジ

・庫内容量：18L

・レンジ消費電力：900W/1250W（50Hz/60Hz）

・フラット庫内

価格：19,800円（税込）

スライブ マッサージチェア ＜グレー CHD-3821 GY＞、＜ホワイト CHD-3821 WH＞

【実施店舗合計先着 各20台】

製品特長

・もみ玉とエアーバッグで首から足まで全身をマッサージ

・自動マッサージ：3コース

・別途料金にて配送設置承ります

価格：59,800円（税込）

スマック キャットスマック にゃんズ満足 6.5kg 各種

製品特長

・特典：Quoli グレインフリー（まぐろ） 150gをプレゼント

・胃酸に負けず、腸まで届く、殺菌乳酸菌を配合

・お腹の中から健康ケア

・国産品無着色

価格：2,280円（税込）

その他にも多くのお買い得商品を取り揃えております。詳細はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」よりご確認ください。

■ネット限定！お買い得商品 特設サイト

https://www.komeri.com/shop/e/e009001045001/?aaprid=260513(https://www.komeri.com/shop/e/e009001045001/?aaprid=260513)

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26、