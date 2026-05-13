風力発電用主軸受市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349147/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「風力発電用主軸受の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、風力発電用主軸受市場の最新動向を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェアといった定量データに加え、主要企業の競争環境や成長戦略に関する市場分析を提供しています。風力発電用主軸受は、風車の回転エネルギーを効率的に発電機へ伝達する極めて重要な機械要素であり、その信頼性と耐久性が風力発電設備の稼働率ひいては発電コストに直結します。特に、大型化が進む洋上風力発電においては、メンテナンスが困難であることから、高耐荷重・長寿命設計の主軸受への需要が急増しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252753/wind-power-main-bearing
世界の風力発電市場の現状と主軸受需要を牽引する背景
世界風力エネルギー協議会が発表した『Global Wind Report 2023』によると、2024年までに世界の陸上風力発電の新規設備容量は初めて100GWを超える見込みです。さらに2025年には、洋上風力発電の新規設備容量も25GWに達すると予測されています。今後5年間で新たに系統連系される風力発電容量は合計680GWに上ると同報告書は示しています。
こうした業界の成長トレンドを背景に、風力発電用主軸受の需要はかつてない規模で拡大しています。しかし同時に、同レポートは米国および欧州において、2025年に風力タービンおよびその構成部品の供給ボトルネックが発生する可能性を警告しています。特に主軸受は高精度な加工技術と特殊鋼材を要するため、新規参入が難しく、既存サプライヤーへの依存度が高いセグメントです。このため、各国の政策立案者は需要急増に対応すべく、サプライチェーンへの投資を直ちに拡大し、市場成長の阻害要因を除去することが強く推奨されます。
地域別インサイト：中国市場の圧倒的優位とその構造的要因
Wood Mackenzieの統計データによると、中国は世界最大かつ最も急速に成長している風力発電市場であり、全世界の市場シェアの半分以上を占めています。また、中国国家能源局のデータでは、中国の風力発電設備容量は約4億キロワットに達し、世界首位を堅持しています。この圧倒的な規模の背景には、中国政府の「第14次5カ年計画」における再生可能エネルギー目標の引き上げと、内陸部から沿岸部・洋上へのシフト戦略があります。これに伴い、風力発電市場においては将来性の高い大型タービン向け主軸受の技術開発競争が激化しています。
こうした地域特性を踏まえ、当レポートでは中国市場のみならず、欧州（北海エリアの洋上風力拡大計画）、北米（IRA法による風力投資税額控除の延長効果）、東南アジア（新興国の風力導入加速）といった主要地域の政策・技術ロードマップを詳細に分析しています。
主要企業の市場シェアと競争環境の変化
風力発電用主軸受市場における主要参入企業は以下の通りです。
Schaeffler Group、SKF、Liebherr、JTEKT、Timken、NKE Bearings、NTN、NSK、IMO、Schaeffler、Timken Company、Luoyang Xinqianglian、Beijing Jingye、Hanking Bearing
これらの企業は、材料工学（真空再溶融鋼、窒化ケイ素セラミック転動体）、潤滑技術（高粘性グリースの最適設計）、および状態監視システム（振動・温度センサー内蔵スマートベアリング）において独自の技術優位性を確立しています。当レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に比較分析するだけでなく、M&Aや新工場建設投資、OEM契約といった業界の最新動向を定性的に評価しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「風力発電用主軸受の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、風力発電用主軸受市場の最新動向を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェアといった定量データに加え、主要企業の競争環境や成長戦略に関する市場分析を提供しています。風力発電用主軸受は、風車の回転エネルギーを効率的に発電機へ伝達する極めて重要な機械要素であり、その信頼性と耐久性が風力発電設備の稼働率ひいては発電コストに直結します。特に、大型化が進む洋上風力発電においては、メンテナンスが困難であることから、高耐荷重・長寿命設計の主軸受への需要が急増しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252753/wind-power-main-bearing
世界の風力発電市場の現状と主軸受需要を牽引する背景
世界風力エネルギー協議会が発表した『Global Wind Report 2023』によると、2024年までに世界の陸上風力発電の新規設備容量は初めて100GWを超える見込みです。さらに2025年には、洋上風力発電の新規設備容量も25GWに達すると予測されています。今後5年間で新たに系統連系される風力発電容量は合計680GWに上ると同報告書は示しています。
こうした業界の成長トレンドを背景に、風力発電用主軸受の需要はかつてない規模で拡大しています。しかし同時に、同レポートは米国および欧州において、2025年に風力タービンおよびその構成部品の供給ボトルネックが発生する可能性を警告しています。特に主軸受は高精度な加工技術と特殊鋼材を要するため、新規参入が難しく、既存サプライヤーへの依存度が高いセグメントです。このため、各国の政策立案者は需要急増に対応すべく、サプライチェーンへの投資を直ちに拡大し、市場成長の阻害要因を除去することが強く推奨されます。
地域別インサイト：中国市場の圧倒的優位とその構造的要因
Wood Mackenzieの統計データによると、中国は世界最大かつ最も急速に成長している風力発電市場であり、全世界の市場シェアの半分以上を占めています。また、中国国家能源局のデータでは、中国の風力発電設備容量は約4億キロワットに達し、世界首位を堅持しています。この圧倒的な規模の背景には、中国政府の「第14次5カ年計画」における再生可能エネルギー目標の引き上げと、内陸部から沿岸部・洋上へのシフト戦略があります。これに伴い、風力発電市場においては将来性の高い大型タービン向け主軸受の技術開発競争が激化しています。
こうした地域特性を踏まえ、当レポートでは中国市場のみならず、欧州（北海エリアの洋上風力拡大計画）、北米（IRA法による風力投資税額控除の延長効果）、東南アジア（新興国の風力導入加速）といった主要地域の政策・技術ロードマップを詳細に分析しています。
主要企業の市場シェアと競争環境の変化
風力発電用主軸受市場における主要参入企業は以下の通りです。
Schaeffler Group、SKF、Liebherr、JTEKT、Timken、NKE Bearings、NTN、NSK、IMO、Schaeffler、Timken Company、Luoyang Xinqianglian、Beijing Jingye、Hanking Bearing
これらの企業は、材料工学（真空再溶融鋼、窒化ケイ素セラミック転動体）、潤滑技術（高粘性グリースの最適設計）、および状態監視システム（振動・温度センサー内蔵スマートベアリング）において独自の技術優位性を確立しています。当レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に比較分析するだけでなく、M&Aや新工場建設投資、OEM契約といった業界の最新動向を定性的に評価しています。