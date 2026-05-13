VR×eラーニング×OJT連携による店舗DXの受賞事例を出展。5/27～28開催『第3回 Tsumiki Community Day 2026』

株式会社デジタル・ナレッジ詳細・来場予約はこちらから :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47603/

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、2026年5月27日（水）～5月28日（木）に秋葉原UDXにて開催される、株式会社積木製作主催の『第3回 Tsumiki Community Day 2026』に出展いたします。

当社ブースでは、eラーニングアワード2025にて「OJT活用特別部門賞」、および「AES Global Award Silver賞」をダブル受賞した、株式会社松屋フーズ様との「VR×eラーニング×OJT連携」による革新的な現場教育DX事例を、実機デモを交えてご紹介いたします。

デジタル・ナレッジブース（小間番号：P8）の見どころ

1. ダブル受賞の「店舗教育DX事例」を実機体験！

株式会社松屋フーズ様と共同受賞した、eラーニング、VR研修、そしてOJT記録ツールをシームレスに連動させた次世代の教育手法を展示します。

ここがポイント： VRの導入とOJTのデジタル化により、新任店長の指導負担を6分の1に削減。

さらに、言葉の壁を越えた直感的なトレーニングにより、外国人スタッフの早期戦力化とサービス向上を両立しました。

◆第22回(2025年度) eラーニングアワード「OJT活用特別部門賞」

◆2025 6th AES Global Award「Silver賞」

2. 当社LMS「KnowledgeDeliver」のOJTオプションを公開

現場教育を一新した、当社の学習管理システム（LMS）「KnowledgeDeliver 7」の

「OJTオプション」の実画面や操作性をご覧いただけます。

3. ご来場特典

ブースにお立ち寄りいただいた方には、現場教育のDXノウハウを凝縮した資料と、

限定ノベルティをプレゼントいたします。

『第3回 Tsumiki Community Day 2026』開催概要

会期： 2026年5月27日（水）～28日（木） 10:00～17:00

会場： 秋葉原UDX 4F UDXギャラリー（東京都千代田区外神田4-14-1）

JR秋葉原駅電気街口から「アキバブリッジ」を通って徒歩3分

入場料： 無料（完全登録制）

ブース位置： P8（パートナー展示エリア）

株式会社デジタル・ナレッジについて

詳細・無料エントリーはこちらから :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47603/

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。 私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。 デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

設立年月日：1995年12月20日

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

お問い合わせフォーム: https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/