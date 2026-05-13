KKT合同会社が、新球団「金沢ドラゴンクロス」立ち上げ

KKT合同会社

KKT合同会社（東京都千代田区有楽町：代表取締役社長（CEO)兼盛玉輝）は、地域プロ野球リーグの日本海リーグに球団名「金沢ドラゴンクロス」として、2027年シーズンより参入することを2026年5月11日の記者会見で発表した（金沢東急ホテル5階）。

左から、球団オーナーのKKT合同会社代表取締役社長（CEO)兼盛玉輝、端崎圭一球団社長、大浦信之GM

KKT合同会社は国内外での複数のレストラン事業、不動産開発、人材派遣事業、IT事業、バイアウトファンド運営及び投資、スタートアップ企業支援、スポーツビジネスなどを行っている。

（ホームページ： www.kanemori-kkt.co.jp )

本球団「金沢ドラゴンクロス」の最大の特徴は、プロ野球選手としての競技とビジネススキルを身に着ける仕事を両立できる「デュアルキャリアモデル」を採用したこと。

シーズン中は午前に練習（トレーニング）、午後は企業で勤務、試合当日は野球に専念する。

地元企業と連携し、選手・企業・社会が共に支え合い、成長する仕組みを目指す。

スポーツの力で、金沢の「人」「企業」「社会」のみらいをつなぐ、”地域設計プロジェクト”として始動

新球団を金沢に選んだ理由は、北陸新幹線延伸により交流人口が増加し、都市と生活が近接するコンパクトシティとしての特性を持つ金沢は、スポーツとビジネスを融合させて新モデル創出に適した都市と思えたので。

★このプロジェクトが生み出す価値

・若者が戻る

デュアルキャリアという新たな選択肢が、

Uターン、Iターンを促進

・企業が潤う

優秀な人材確保と、スポーツによる組織活性、

ブランド力向上

・産業が回る

スポーツを起点とした、新たな地域経済のエコシステムを創出

■ 現在、以下のようなパートナーを募集しています

スポンサー企業様（30社程度）

選手の就業受け入れ企業様（15-30社程度）

来シーズン所属選手（監督、コーチ、選手など30名程度）

運営スタッフ（2-3名）、インターン、アルバイト

「金沢ドラゴンクロス」

※チーム名には、「天を翔け、地を駆ける龍」のように、グラウンドと社会という二つのフィールドを行き来し、両方で輝く選手であってほしいという願いを込めました

"CROSS"は、交差する二つのキャリア、出会いが生まれる場所、そして常識を越えていく挑戦の象徴です

金沢という伝統の街から、デュアルキャリアという新しいかたちを発信していきます

D Dual career

R Respect

A Ambition

G Growth

O Origin（金沢）

N Next Generation

がCROSSするチーム！

天を翔け、地を駆ける

二つのフィールドを生きる

金沢DRAGONCROSS ーーーー始動！

関係者紹介

・オーナー：兼盛 玉輝 ―KKT合同会社 代表取締役社長（CEO）

www.kanemori-kkt.co.jp

金沢大学教育学部附属幼稚園小中学高等学校―慶應義塾大学―伊藤忠商事株式会社

現在、KKT合同会社代表のほか、国内外で複数の飲食事業、不動産開発、コンサル、人材派遣、IT、ファンド運営、スタートアップ支援、スポーツビジネス、地方創生事業に携わる。

趣味：野球、ゴルフ、将棋、グルメ、旅行、オペラ、ネットフリックス、アニメ

・球団社長：端崎 圭一

金沢大学大学院修了―金沢大学教育学部附属中学校教諭―金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 校長―金沢大学大学院教職実践研究科 特任教授

趣味：野菜づくり、茶道、読書

・ＧＭ 大浦 信之 ―株式会社Tactical Design 代表取締役

金沢大学教育学部附属小中高等学校―名古屋大学―株式会社トライグループ

趣味：野球、カラオケ、チャリ

・顧問弁護士：坂下 雄思 ―法律事務所Ｚ 金沢オフィス（ニューヨーク州弁護士登録）

（石川県金沢市生まれ）富山県立高岡高等学校―東京大学

・顧問税理士：村上 博丈 ―税理士法人サクセスブレイン 常務理事

石川県立金沢泉丘高等学校―同志社大学

・顧問社労士：谷口 志織 ―社会保険労務士法人ウィズ 副代表社員

石川県立金沢泉丘高等学校―学習院大学

・サポートメンバー 臼井 亮人 GRITSスポーツイノベーターズ株式会社 代表取締役

慶應義塾大学―伊藤忠商事―株式会社檜葉三百 代表取締役（現在も兼任）