診断コンテンツ制作を15万円～提供開始｜「Makko」新制作プラン登場

株式会社ギミックプラス診断コンテンツ制作を15万円～提供開始｜「Makko」新制作プラン登場

株式会社ギミックプラス（本社：東京都中野区、代表取締役：岡本康志）は、このたび診断コンテンツ作成ツール「Makko（マッコウ）」において、従来のSaaS（ツール提供）に加え、診断コンテンツの設計・制作から公開までを一貫して行う「診断コンテンツ制作プラン」の提供を開始いたしました。

専門的な知識やサーバーの準備は不要で、単発のキャンペーンから完全オリジナルの大型企画まで、高品質なコンテンツをリーズナブルな価格で展開します。

新プラン提供の背景と目的

近年のWebマーケティングにおいて、ユーザーが参加しながら楽しめる「診断コンテンツ」は、エンゲージメントの向上やSNSでの拡散を促進する有効な施策として注目を集めています。

当社ではこれまで、誰でも簡単に診断コンテンツを作成・公開できるクラウド型ツール「診断コンテンツ作成ツールMakko」をSaaSとして提供し、多くのお客様にご活用いただいてまいりました。

一方で、担当者のリソース不足や、「ツールを使うだけでなく、実際の診断コンテンツ制作そのものをプロに任せたい」といったニーズも増加しています。

こうした背景を受け、当社ではツール提供に加え、診断コンテンツの設計・制作・実装・公開までを一貫して対応する制作プランの提供を開始いたしました。

新たに提供開始する2つの制作プラン

目的やご予算に合わせてお選びいただける、2つのプランをご用意しました。

いずれも制作料金のみで導入可能で、月額費用はかかりません。

タイアッププラン（制作＋初期ブースト）

費用：15万円～（税抜）

弊社の高機能なシステムを活用し、制作から公開後の初期集客のブーストまでをパッケージ化したプランです。サーバーの準備は不要で、公開直後から流入を確保しやすいため、単発のイベントやプロモーションにも適しています。

向いている企業様・用途

- できるだけ費用を抑えたい、まずは1本診断を作ってみたい- 制作も集客も任せたい- イベントやキャンペーンのコンテンツとして活用したい

フルスクラッチプラン（完全オリジナル診断）

費用：40万円～（税抜）

複数軸判定や特殊な判定ロジック、おみくじ形式、オンラインガチャなど、ユーザーが楽しめるインタラクティブな要素を組み込むことが可能なプランです。Makkoの基盤をカスタマイズするため、ゼロからの開発に比べて驚くほどリーズナブルな価格で提供を実現しています。

実装できる演出の例

高品質な診断コンテンツを「低価格」で提供できる理由

- 複数軸判定（性格×恋愛タイプなど）- ランダムおみくじ、オンラインガチャ- 画像生成結果、免許証・診断書・カードなどの生成- 複雑な分岐ロジック、スコア計算、相性診断

Makkoの制作プランが低価格で提供できるのには、3つの理由があります。

サーバー不要で制作コストを削減

既存の「Makko診断ポータル」上で作成・公開するため、サーバーを新たに用意する必要がありません。

診断システムの共通基盤利用

ゼロからシステム開発を行う必要がなく、開発費用や工数を大幅に削減しています。

豊富な制作ノウハウの活用

数百件におよぶ診断コンテンツを作成してきた経験により、効率的かつ高品質なコンテンツ制作が可能です。

Makko診断ポータルについて

Makko診断ポータルについて

Makko診断ポータルは、恋愛・性格・心理テスト・美容・クイズ・占いなど、多様な診断コンテンツを掲載する診断専門ポータルサイトです。

Makko診断ポータル自体がSEOに強いドメインを持つため、制作した診断コンテンツへ自然流入を促すことが可能です。これにより、自社で集客基盤を構築することなく、短期間でのアクセス獲得を実現します。

Makko提供プラン一覧

Makko（マッコウ）が提供しているプランの一覧です。

Makko提供プラン一覧提供プラン比較表

用途に合わせて最適なプランをお選びいただけます。

提供プラン比較表

豊富な制作実績と活用事例

これまで実施された豊富な制作・企画事例のなかから、一部をご紹介します。

ご依頼いただいた診断コンテンツ制作事例

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』公開記念 プペル検定(https://ma-kko.com/free_plan/special/poupelle/movie-cert2026)

診断コンテンツ制作事例：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』公開記念 プペル検定

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』の公開を記念して実施されたクイズ検定コンテンツです。

はじめの100か月｜みんなの応援アクション診断(https://ma-kko.com/free_plan/special/cfa/onefes)

診断コンテンツ制作事例：はじめの100か月｜みんなの応援アクション診断

妊娠期から小学校1年生までの「はじめの100か月」をテーマに、こどもを社会全体で育む大切さを伝える診断コンテンツです。

土浦市食材相性診断｜土浦の味で発見する、あなたらしい旅体験(https://ma-kko.com/free_plan/special/ibaraki/tsuchiura-food-compatibility)

診断コンテンツ制作事例：はじめの100か月｜みんなの応援アクション診断

茨城県土浦市の食材をテーマに、性格を食材キャラクターに例えて診断する観光プロモーションコンテンツです。

Makko自社コンテンツ事例

恋愛免許証｜あなた専用の恋の免許を無料発行！(https://ma-kko.com/free_plan/contents/license/renai)

診断コンテンツ制作事例：恋愛免許証｜あなた専用の恋の免許を無料発行！

ユーザー専用の恋の免許証を、写真入りで発行できる無料の恋愛診断です。恋愛スキルや恋愛観、恋のタイプを性格から分析し、世界にひとつだけのオリジナル恋愛免許証を簡単に作成できます。

恋みくじ｜今日の恋愛運を無料で占う(https://ma-kko.com/free_plan/contents/koimikuji)

診断コンテンツ制作事例：恋みくじ｜今日の恋愛運を無料で占う

毎日無料で楽しめる恋愛おみくじです。大吉から大凶までの今日の恋愛運に加え、恋みくじに込められた「今日のひとこと」をお届けします。日々の恋をそっと後押ししてくれる、お守りのようなコンテンツです。

お問い合わせについて

診断コンテンツの制作やマーケティング活用にご興味のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

「まずは小規模で試してみたい」「自社のプロモーションに合う形を知りたい」といった段階のご相談からでも対応可能です。企画段階のご相談や、実現可能性の検討のみでも問題ございません。

貴社の目的や課題に応じて、最適なプラン・活用方法をご提案いたします。

■お問い合わせは以下より受け付けております。

URL：https://ma-kko.com/contact

各種リンク先

Makko診断ポータルURL：https://ma-kko.com/free_plan/

MakkoサイトURL：https://ma-kko.com/

会社概要

会社名：株式会社ギミックプラス

住所：〒165-0033 東京都中野区若宮3-52-5 浅五郎荘1号館

代表取締役：岡本康志

URL：https://gm-plus.co.jp/

設立：2008年7月1日

事業内容：ホームページの企画・制作・管理・運営及びこれに関するコンサルティング業務 / 広告代理店業務 / イベント企画運営 / コンピューターシステムの企画・制作・管理・運営・販売及び売買の仲介 / 通信販売業務 / 前各号に附帯する一切の業務