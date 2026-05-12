【オンライン／2026年5月14日（木）19:00】参加特典アリ！『保険収入の頭打ち？オンライン診療の「損益分岐点」と「活用事例」』無料オンラインセミナー開催

株式会社Wrusty2026年5月14日無料オンラインセミナー開催

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）と、クリニック・診療所向けの医療DX相談窓口サービスを行う『目利き医ノ助』を展開する中央ビジコム株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：岩田徹也）が、全国の既存クリニック、開業予定医、事務長や医事スタッフの皆様を対象に、無料オンラインセミナー『保険収入の頭打ち？オンライン診療の「損益分岐点」と「活用事例」』を2026年5月14日に開催いたします。本セミナーでは、実際の導入事例の裏側をご紹介し、診療報酬改定後の新時代を勝ち抜くための、具体的かつ実践的に徹底解説します。

オンライン診療の規制緩和は、単なる「利便性向上」ではなく「経営戦略の柱」

オンライン診療の規制緩和は、単なる「利便性向上」ではなく「経営戦略の柱」

2026年度の診療報酬改定は、クリニック経営の分岐点となります。

保険収入の頭打ちが懸念される中、オンライン診療の規制緩和は、単なる「利便性向上」ではなく「経営戦略の柱」としての重要度を増しました。

しかし、「導入コストに見合う利益が出るのか」「自院の診療スタイルに馴染むのか」という不安から、踏み切れない先生方も多いのが実情です。本セミナーでは、収益化の鍵を握る「損益分岐点」を徹底分析します。

実際の導入事例の裏側をご紹介し、改定後の新時代を勝ち抜くための、具体的かつ実践的な一歩を踏み出す内容になっています。

ウェビナー内容（予定）

01：セミナーの目的

┗ 本セミナーの開催趣旨をお知らせ

02：オンライン診療導入の虎の巻

┗ オンライン診療の現状と今後の展望

03：トークセッション

┣ 保険診療と自由診療で異なる？！必要な機能の違い

┣ 保険と自費のROI、BEP（実例を通して）

┗ 動線設計ノウハウ、いかに保険診療と組み合わせるか

04：Q&A

┗ 気になることをその場で解決！

05： エンディング

┗ 本日のまとめ＆次回セミナーのご案内

セミナー概要

セミナーで得られる事- オンライン診療への投資は黒字転換できるのか、その見極めのポイントとは- 自院の科目や体制に適した「導入すべきか・見送るべきか」の最終判断基準- 対面診療を圧迫せずにオンラインを組み込む「効率的オペレーション」の極意セミナーお申し込みはこちら :https://go.mekiki-inosuke.com/seminar/article/20260514?utm_source=web_other&utm_medium=referral&utm_campaign=wrusty_link_260514_medical-fee-revision- セミナータイトル：『保険収入の頭打ち？オンライン診療の「損益分岐点」と「活用事例」』- 開催日：2026年5月14日（木）19:00～20:00 (予定)- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://go.mekiki-inosuke.com/seminar/article/20260514?utm_source=web_other&utm_medium=referral&utm_campaign=wrusty_link_260514_medical-fee-revision(https://go.mekiki-inosuke.com/seminar/article/20260514?utm_source=web_other&utm_medium=referral&utm_campaign=wrusty_link_260514_medical-fee-revision)- 主催：目利き医ノ助

目利き医ノ助について

「目利き医ノ助」は、中央ビジコム株式会社が展開する、クリニック・診療所向けの医療DX無料相談窓口サービスです。

医療ITシステムの知識と経験が豊富な「目利きのプロ集団」が、クリニック・診療所のDX化を総合的にコーディネートしています。

運営元である中央ビジコム株式会社が60年にわたり培ってきた20,000件以上のサポート実績とノウハウを最大限に活かし、ドクターの「最新の医療システムを比較したい」「クリニックの課題に合ったシステムを導入したい」「患者さんが利用しやすいクリニックにしたい」といったお悩みや課題を全力でサポート。「理想のクリニックをかなえたい」という、ドクターの夢に伴走します。

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ”

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co