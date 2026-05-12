ゴシゴシ手洗いは卒業！スプレーして洗うだけの簡単 油汚れケア！！「作業着の油汚れ落としスプレー」発売中

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、洗濯前のひと手間で、あきらめていた頑固な油汚れのストレスを軽減し、毎日の家事をもっとラクにする「作業着の油汚れ落としスプレー」を2026年4月より公式WEBショップにて発売中です。

頑固な汚れとの格闘、終わりにしませんか？ 「普通に洗っても全然落ちない」「手洗いするのは面倒だし、他の洗濯物に汚れが移りそう…」。そんな日々の「名もなき家事」とも言える頑固な汚れとの格闘は、心身の負担になります。本商品は、そんなあきらめかけていた汚れのお悩みに寄り添い、お洗濯の手間を減らすサポートをします。

スプレーしてしみ込ませるだけ！いつものお洗濯に手軽さをプラス 使い方はとても簡単です。洗濯機に入れる前に、油で汚れた部分に直接スプレーして揉み込むだけ。その後は市販の洗濯洗剤や柔軟剤と一緒に、いつも通りお洗濯が可能です。仕分け洗いの手間が省けるため、毎日の家事のタイパ（タイムパフォーマンス）向上にも繋がります。【商品説明】

作業着の油汚れ落としスプレー 300ml(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001105/)

価格： 1,870円（税込）

頑固な油汚れに直接アタック！ガソリンスタンド御用達の油汚れ落としスプレー。洗濯機に入れる前に、油汚れにスプレーしてしみ込ませるだけ。（※よく振って使用してください）市販の洗濯洗剤・柔軟剤と併用でき、他の洗濯物と一緒に洗うことができます。作業着だけでなく、飲食店の調理服やエプロンにも。

【商品概要】

■正味量：300ml

■成分：界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料

■用途：綿、麻、合成繊維用※毛、絹、水洗いのできない衣類には使用できません。

■使用量目安：汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量(1ml/1プッシュ)

■原産国：日本製

■JANコード：4989409105492

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

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Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 堀部

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp