「初夏の応援ダブルフェア」開催！　暑くなり始めたこの時期に冷たいハイボールを180円(税込)でご提供！さらにお得に家系ラーメンが食べられるアプリスタンプ2倍キャンペーンを開催！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、暑くなり始める時期にあわせ「初夏の応援ダブルフェア」と題して、2026年5月13日(水)～31日(日)の期間限定で「ハイボールフェア」を、2026年5月13日(水)～6月4日(木)の期間限定で「アプリスタンプ2倍キャンペーン」の2つの異なるキャンペーンを開催いたします。

ぜひこの機会に、冷たいハイボールとともにお得に壱角家の家系ラーメンをお楽しみください。

■「初夏の応援ダブルフェア」について

壱角家店内でご飲食いただくお客様を対象に、5月13日(水)～6月4日(木)の期間限定で異なる2つのキャンペーンを開催します。

１.「ハイボールフェア」について

2026年5月13日(水)～31日(日)の期間限定で通常480円(税込)でご提供しているハイボールを180円(税込)で楽しめるキャンペーンを開催します。

※お車を運転されるお客様ならびに、20歳未満のお客様へのお酒の販売はいたしません。

※以下店舗は対象外となります。

ららぽーと横浜店、ステラタウン大宮宮原店、イトーヨーカドー幕張店、京急鶴見店、松戸店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、神宮球場店

２.「アプリスタンプ2倍キャンペーン」について

2026年5月13日(水)～6月4日(木)の期間限定で、通常、ご来店の際に貯められるスタンプは 1 個であることに対し、2つスタンプを付与いたします。「壱角家アプリ」は、「横浜家系ラーメン 壱角家」など７ブランド（壱角家・品川家・横浜道・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家）共通で使用できる壱角家オリジナルアプリです。2026年3月1日現在、アプリ登録者数は 52 万人を突破いたしました。

※麺類もしくは丼類 650 円(税込)以上の商品をご購入でスタンプを2個付与。

※対象店舗 ：壱角家・横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家全店舗。

■壱角家の家系ラーメンについて

気持ちを込めて、丁寧に作り上げた濃厚でクリーミーな『濃まろ豚骨スープ』に、壱角家特製の、噛み応えのある特注中太麺が良く絡む。二度、三度と食べるとクセになる、壱角家自信の一杯。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 211店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/