スタディポケット、リアルタイム対話型AI英会話「AI英会話 LIVE」をEDIX東京2026の体験ブースで初公開

スタディポケット株式会社

スタディポケット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山地瞭／鶴田浩之、以下「スタディポケット」）は、小・中・高等学校向け生成AIサービス「スタディポケット」において、リアルタイム対話型の新製品「AI英会話 LIVE」の提供を開始します。

「AI英会話 LIVE」は、AIとリアルタイムに英語で会話できる、学校向けの実践型AI英会話機能です。これまで一部の教育委員会・学校関係者に先行してご案内・ご利用いただいておりましたが、2026年5月13日（水）より開催される「第17回 EDIX（教育 総合展）東京 」の体験ブースにて一般向けに初公開し、同日よりすべてのお客様への提供を開始します。

既存製品の「スタディポケット AI英会話」は、児童生徒が自分のペースで考えながら発話できるターン式（トランシーバー型）のAI英会話として、英語が苦手な児童生徒でも安心して取り組める練習環境を提供してきました。今回提供を開始する「スタディポケット AI英会話 LIVE」では、実際のコミュニケーションに近いテンポでAIと対話でき、より実践的なスピーキング練習を支援します。

スタディポケットは、基礎的な反復練習に適した「AI英会話」と、実践的な会話練習に対応する「AI英会話 LIVE」の2つのAI英会話により、児童生徒一人ひとりの学習段階や授業場面に応じたスピーキング練習を支援してまいります。

「AI英会話 LIVE」の特徴

※実際のコミュニケーションに近いテンポでAIと対話でき、より実践的なスピーキング練習を支援1. 即時応答により、実際の会話に近いテンポで練習できる

「AI英会話 LIVE」は、児童生徒の発話に対してAIが即時に応答する、リアルタイム対話型のAI英会話です。従来のターン式AI英会話では、児童生徒が自分のタイミングで考えてから発話できる一方、「AI英会話 LIVE」では、実際の対人コミュニケーションに近い自然なテンポで会話が進みます。

これにより、英語を考えてから話す練習だけでなく、相手の発話を聞き取り、その場で理解し、英語で反応する力を鍛えることができます。

2. AIの応答中にも割り込める、より自然な双方向コミュニケーション

「AI英会話 LIVE」では、AIの発話を最後まで待つだけでなく、児童生徒が途中で発話して会話に入ることも可能です。実際の会話では、相手の話を聞きながら相づちを打ったり、質問を返したり、話題を変えたりする場面があります。

こうした自然なやり取りに近い練習ができるため、単なる一問一答ではなく、より実践的な英会話体験を提供します。

3. 学習メモリ機能により、前回の会話を次回の練習につなげる

「AI英会話 LIVE」には、児童生徒の過去の会話内容や興味関心を踏まえ、次回以降の会話に自然に反映する「学習メモリ機能」を搭載しています。

たとえば、前回話した趣味や好きなこと、学習した表現などをもとに、AIが次の会話で自然に話題を広げることで、毎回ゼロから始まる一問一答ではなく、継続的な英会話練習を実現します。

これにより、児童生徒一人ひとりに合わせた会話体験を提供し、英語で話すことへの意欲や継続的な学習習慣づくりを支援します。

4. カメラ機能で、より没入感のある英会話体験に対応

カメラ機能を活用することで、児童生徒の状況や提示したものを踏まえた会話練習にも対応できます。たとえば、自分の持ち物、教室内のもの、発表資料などをもとに、AIと英語でやり取りすることができます。

音声だけでなく、視覚情報も活用した会話が可能になることで、より実際のコミュニケーションに近い、没入感のある英会話練習を実現します。



5. 英語が苦手な児童生徒も安心して始められる「インストラクターモード」

「AI英会話 LIVE」には、英語に苦手意識のある児童生徒でも取り組みやすいよう、会話中に日本語での補足やヒント提示を行う「インストラクターモード」を搭載しています。

いきなり英語だけで会話することに不安がある場合でも、AIが日本語と英語を織り交ぜて対話したり、場面に応じたヒントカードや「こう言ってみよう」といった発話の手がかりを提示したりすることで、児童生徒が安心して英語での発話に挑戦できます。

これにより、英語に苦手意識のある児童生徒でも、会話の流れを理解しながら少しずつ英語表現を使うことができ、無理なく実践的な会話練習へ段階的に取り組むことができます。

6. 会話後のフィードバックで、学習の振り返りまで支援

会話終了後には、AIが発話内容を分析し、良かった表現、改善点、より自然な言い換え、次回に向けた目標などを提示します。話して終わりではなく、児童生徒が自分の課題を把握し、次の練習につなげられる学習サイクルを支援します。

提供プラン

スタディポケットでは、学習段階や授業場面に応じて選べる2つのAI英会話プランを提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49664/table/84_1_773dc947ca4658c0f26065360515ad13.jpg?v=202605120451 ]

「AI英会話 基本プラン」は、児童生徒が自分のペースで考えながら話せるターン式（トランシーバー型）のAI英会話を、利用無制限で使えるプランです。自分のタイミングで話せるため、英語に苦手意識のある児童生徒でも安心して取り組みやすく、日常的な反復練習に適しています。

「AI英会話 LIVE付きプラン」は、基本プランで利用できるターン式（トランシーバー型）のAI英会話を無制限で利用できることに加え、リアルタイム対話型の「AI英会話 LIVE」を児童生徒1人あたり週30分まで利用できるプランです。基礎的な反復練習から、より対人会話に近い実践練習まで、1つのプランで幅広く対応できます。

※ご契約は学校単位となります。ご利用人数やお支払い方法など、詳細はお問い合わせください。

「第17回 EDIX（教育 総合展）東京」 開催概要

【開催日程】2026年5月13日(水)～15日(金)

【開催時間】10:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで

【開催場所】東京ビッグサイト 東展示棟1～3

【主催】EDIX実行委員会

【企画運営】RX Japan合同会社

【出展ブース番号】23-1

【公式HP】https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp.html (https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp.html)

ご来場には事前登録が必須となります。

以下サイトより事前登録をお願いいたします。（無料）

▽来場登録サイトはこちら

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1653868128455263-FDL

当社ブースでは、実際にAI英会話や生成AI機能を操作いただける体験環境をご用意しております。

教育関係者の皆様をはじめ、AIの教育活用にご関心のある方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

会社概要

【会社名】スタディポケット株式会社

【所在地】〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

【代表者】代表取締役 山地 瞭/鶴田 浩之

【設立】2019年7月

【事業内容】

・生成AIを活用した教育ソフトウェアの開発事業

・校務DXに関する支援事業

・教育サービス事業

【認定/採択】

・文部科学省「学校DX戦略アドバイザー事業」サポート事業者 (生成AI分野)

・経済産業省「未来の教室」令和6年度教育イノベーター支援プログラム（EOL）採択企業

・ISMS国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得組織

【スタディポケット 公式サイト】

https://studypocket.ai