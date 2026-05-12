社長の言葉を9SNSへ展開する新サービス

株式会社エレヴァネージュ

株式会社エレヴァネージュ（本社：奈良県奈良市三条町４７５ 松田ビル 2F、代表取締役：北山 隆章）は、2026年5月より、中小企業向けSNS全方位展開サービス「カゲブンシン」の提供を開始しました。

「カゲブンシン」は、月1回のオンライン収録を起点に、経営者や代表者の言葉をYouTube、Instagram、X、TikTok、Podcast、Facebook、LinkedIn、note、Threadsなど9つのプラットフォームへ展開するサービスです。

月額15万円から、企画・制作・投稿・分析までを一気通貫で支援し、SNS専任担当者を置きにくい中小企業の継続的な情報発信を支援します。

カゲブンシンとは

カゲブンシンは、経営者や代表者の言葉を起点に、複数のSNSへ発信を展開する中小企業向けサービスです。

月1回・30～60分のオンライン収録で、代表者の考え方、事業への想い、顧客への向き合い方、現場で培ってきた知見を引き出します。その内容をもとに、YouTube、Instagram、X、TikTok、Podcast、Facebook、LinkedIn、note、Threadsなど、各プラットフォームに適した形式へ再構成します。

投稿前には確認フローを設け、企画・制作・投稿・分析までを一気通貫で支援します。

提供背景：中小企業のSNS運用が続かない理由

企業にとってSNSは、採用、営業、認知拡大、信頼形成の接点として重要性が高まっています。

一方で、東京商工リサーチの調査では、企業のSNS活用率は45.1%[1]にとどまり、SNSを運用している企業のうち29.3%が「効果なし」と回答しています[1]。

国内のSNS利用者は8,452万人[2]にのぼり、個人は平均3～4つのSNSを使い分けている[3]とされています。一方で、中小企業では専任担当者の不足、企画にかかる時間、複数SNSへの展開負担、担当者の退職・異動による属人化が課題になりやすく、1～2つのSNSを不定期に更新するだけで止まってしまうケースも少なくありません。

主要SNSだけでもYouTube（7,370万人以上）、X（6,800万人以上）、Instagram（6,600万人以上）、TikTok（4,200万人以上）[6]と、それぞれ数千万規模のユーザーを抱えています。

SNS運用代行は、1プラットフォーム単位で月10万円前後から依頼できるケースもありますが、複数のプラットフォームを個別に運用しようとすると、月額80万円以上の外注費や確認工数が発生する可能性があります[7]。

カゲブンシンは、こうした課題に対し、代表者の言葉を1回の収録で引き出し、各SNSに合わせて展開することで、継続可能な発信体制づくりを支援します。

カゲブンシンの特徴

1. 月1回の収録から発信を設計

経営者や代表者への30～60分のオンライン収録をもとに、発信テーマを抽出します。

2. 9つのプラットフォームへ展開

YouTube、Instagram、X、TikTok、Podcast、Facebook、LinkedIn、note、Threadsなど、各SNSの特性に合わせてコンテンツを再構成します。

3. 月50投稿以上を目安に継続発信

Lightプランでは月50投稿以上を目安に展開します。投稿本数は、各プラットフォームへの投稿回数を基準に算出します。

4. 投稿前確認と月次レポートに対応

AIを活用して再構成したコンテンツは、投稿前に確認フローを設けます。投稿後は月次レポートをもとに改善します。

対応プラットフォーム

YouTube：長尺動画 + Shorts

Instagram：Reels + カルーセル

X：短文投稿 + Articles

TikTok：ショート動画

Podcast：Spotify / Apple / stand.fm

Facebook：経営者向け長文

LinkedIn：専門性や考え方を発信

note：SEO記事

Threads：カジュアル発信

料金プラン

Light：月額15万円～（税別） / 月1回 / 50投稿～

Standard：月額30万円～（税別） / 月2回 / 100投稿～

Premium：月額50万円～（税別） / 月4回 / 200投稿～

※投稿本数は、各プラットフォームへの投稿回数を基準に算出します。たとえば、1本のショート動画を4つのSNSに展開した場合、4投稿としてカウントします。

※制作内容・投稿形式・確認フローにより、実際の投稿本数は変動します。

※全プランに投稿前確認・月次レポート付属。最低契約期間は6ヶ月。対応業種：建設、士業、飲食、不動産、IT、美容など。

代表コメント

中小企業には、まだ言語化されていない強みや、代表者自身の言葉の中に眠っている価値が多くあります。

一方で、SNS運用は担当者任せになりやすく、継続できない、何を発信すればよいかわからない、複数の媒体に広げられないという課題もあります。

カゲブンシンでは、代表者の言葉を起点に、会社の考え方や事業の強みを継続的に届けられる仕組みをつくっていきたいと考えています。

株式会社エレヴァネージュ

代表取締役 北山 隆章

無料相談のご案内

「SNS専任担当者を採用する前に」--まずは30分の無料相談で、御社の9プラットフォーム展開イメージをご提案します。現状のSNS運用状況をヒアリングし、代表者の言葉をどのように各SNSへ展開できるかをご説明します。

サービス詳細：

会社概要

詳細を見る :https://elevaneige.jp/kagebunshin/

会社名：株式会社エレヴァネージュ

代表者：代表取締役 北山 隆章

所在地：奈良県奈良市三条町４７５ 松田ビル 2F

事業内容：SNS全方位展開サービス「カゲブンシン」の企画・運営、ライブコマース事業、マッチング・交流会事業

会社URL：https://elevaneige.jp/

サービスURL：https://elevaneige.jp/kagebunshin/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エレヴァネージュ

担当：黒木 隆章

TEL：050-3115-2337

メール：kuroki@elevaneige.com

ソース一覧

[1] 東京商工リサーチ 2023年企業のSNS運用調査（有効回答4,947社）

[2] ICT総研 2024年度SNS利用動向調査（2024年12月実施、4,225人対象）

[3] ヴァリューズ/マナミナ eMark+分析（2021年9月）

[4] ニュートラルワークス 公式SNS運用意識調査（2022年、231名対象）

[5] クロス・プロップワークス SNS運用実態調査（2025年4月、2,134名対象）

[6] コムニコ SNSユーザー数ランキング 2026年4月版

[7] ガイアックス SNS運用代行の費用相場