ありがとう「500 系新幹線」シリーズ 第 2 弾２０２６年 5 月 15 日(金)に新発売

西日本旅客鉄道株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は ありがとう 500 系新幹線シリーズの第 2 弾を、2026 年 5 月 15 日(金)に新発売いたします。 先頭形状が流線型の“未来的なデザイン”で多くのファンを魅了し、約 30 年にわたり 親しまれてきた JR 西日本の 500 系新幹線は、2027 年を目途に引退が発表されています。 その長年にわたる活躍への敬意と感謝の想いを込め、新たに全 12 アイテムが登場！ 通販サイト「トレインボックス」や JR 西日本の駅ナカ店舗他で発売いたします。

◆唯一無二の存在感で新幹線史に名を刻む「500 系新幹線」の 12 アイテムが登場

本商品は、圧倒的なスピード感と近未来的なフォルムで私たちを熱狂させた「500 系 新幹線」の魅力を、日常使いできるアイテムに落とし込んだ引退記念商品です。 あの鋭く美しいロングノーズや、風を切って走る姿に胸を躍らせた記憶を、いつでも お手元で感じていただけるよう、「持っているだけで気分が上がる」デザインに こだわりました！アイテムには、長きにわたる活躍への感謝とリスペクトを込めて 「Thank You, Series500」や「ありがとう」のメッセージを刻印しています。 これからも500系の圧倒的なカッコよさやワクワク感をぜひ日常でお楽しみください！

商品概要

１.ありがとう 500系新幹線ジェットストリーム４＆１

販売価格：1,760 円（税込）

4 色ボールペンとシャープペンがひとつに

まとまった ジェットストリームの多機能ペン

２.ありがとう 500系新幹線ユニボール ワン P（チャーム付）

販売価格：1,540 円（税込）

ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらか

な書き味♪

３.ありがとう 500系新幹線折り紙メモ帳

販売価格：440 円（税込）

折ると 500 系新幹線の形になる、楽しい

折り紙メモ♪

４.ありがとう 500系新幹線絆創膏

販売価格：550 円（税込）

5 枚デザイン違い！5種類×２枚ずつの10枚入

り。

500 系新幹線の絆創膏セット

５.ありがとう 500系新幹線合皮パスケース

販売価格：2,200 円（税込）

500 系新幹線のパスケース。裏面には「Thank

You, Series500」のメッセージ刻印が♪

６.ありがとう 500系新幹線立体キーホルダー

販売価格：1,320 円（税込）

500系新幹線がころんと立体になった

キーホルダー

７.ありがとう 500系新幹線ぷっくりシール

販売価格：550 円（税込）

ぷっくり可愛いシール。

500 系新幹線の試験車両 WIN350 も♪

８.ありがとう 500系新幹線シール帳

販売価格：1,210 円（税込）

500 系新幹線デザインのシール帳

９.ありがとう 500系新幹線マフラータオル

販売価格：1,980 円（税込）

500系新幹線の引退を記念したマフラータオル

１０.ありがとう 500系新幹線ペンケース

販売価格：1,760 円（税込）

柔らか PVC 素材の500系新幹線の形をした

ペンケース

１１.ありがとう 500系新幹線ホッチキス

販売価格：1,540 円（税込）

換針や付箋が入る収納ボックスと、メモや書類

を留められる裏面マグネットが付いた多機能な

ホッチキス

１２.ありがとう 500系新幹線ネックピロー

販売価格：1,430 円（税込）

ベルト調整でぴったりフィット♪

子供から大人まで使える500系ネックピロー

販売概要

１．発売日

2026 年 5 月 15 日（金）

２．販売箇所

●JR 西日本の一部駅ナカ店舗

●ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」 （https://www.trainbox.jp）

●「トレインボックス」 WESTER モール店 (https://wester-mall.westjr.co.jp)

●JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」

（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）

３．おしらせ

・販売場所により取扱商品や発売日が異なる場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合があります。

・一部実際の車両・標記と異なる場合があります。

・以下の公式通販サイト、SNS でも当商品をご紹介予定です。

トレインボックス：https://www.trainbox.jp/

Facebook ：https://www.facebook.com/jrwtrading/

X（旧 Twitter） ：https://x.com/TRAIN_BOX

Instagram ：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt