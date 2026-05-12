月額5万円から使える「SNS広告のAI OS」──「チータAI」を正式リリース

株式会社CACTAS

株式会社CACTAS（本社：東京都、代表取締役：青木英佑、以下「当社」）は、SNS広告クリエイティブの戦略立案から制作・分析・改善までを自己進化型AIで一気通貫に支援する「SNS広告のAI OS『チータAI』」を、2026年5月12日（火）に正式リリースいたします。月額\50,000から利用可能で、本日より公式サイト【https://cactas.co.jp/cheetah-ai/】にて受付を開始します。

なお、リリースを記念し、2026年5月12日（火）～5月31日（日）の期間限定・先着20社を対象としたキャンペーンを開催します。ご関心のある方はお早めにご確認いただけますと幸いです。

「チータAI」は、Meta・Google・TikTokなどのSNS広告に必要な戦略・企画・制作・分析・改善の5プロセスを、ひとつのAIプラットフォームに統合した新しいクリエイティブサービスです。最大の特徴は、配信後の成果データをAIがリアルタイムに学習し、次のクリエイティブ制作に反映していく自己進化型の広告基盤であること。

最短即日納品、制作コストは従来の1/5～1/10という圧倒的なスピードとコスト効率を、AI×プロ編集者のハイブリッド体制で実現します。

また、本サービスは、お客様にAIツールをお渡しする形ではなく、当社の専門メンバーが窓口としてつき、AIを駆使してお客様の広告運用を一気通貫で伴走するサービスとして提供されます。リリース前から複数の事業会社にご導入いただいており、商談現場でも高い評価をいただいています。

■ 開発の背景

2026年に入り、SNS広告クリエイティブは「大量生産」と「高速PDCA」の時代に突入しました。

Meta・Google・TikTok等のプラットフォームでは、ABテストの多様性と更新頻度が成果を大きく左右します。

しかし多くの事業会社・マーケティングチームは、

(1) 広告クリエイティブの量が圧倒的に足りない

(2) 制作スピードが遅すぎて競合に勝てない

(3) 戦略・分析・改善までカバーできない

という3つの課題を抱えています。

「チータAI」は、これら3つの課題をAIとプロ制作の融合で一気通貫に解決することを目的に開発されました。

■ 「チータAI」の概要

「チータAI」は、SNS広告に必要な戦略・企画・制作・分析・改善の5つのプロセスを、ひとつのAIプラットフォームに統合したSNS広告のAI OSです。

最大の特徴は、配信後のデータから自ら学習し、提案精度を高め続ける自己進化型の広告基盤であること。使えば使うほどお客様ブランドに最適化されていきます。サービス名は地上最速の動物チーターに由来し、「速く、美しく、的確に獲物を射止める」というコンセプトを体現しています。

正式リリース前から複数の事業会社にご導入いただいており、商談現場でも高い評価をいただいています。

■ 制作物例

「チータAI」では、SNS広告に求められるあらゆるクリエイティブ形式に対応可能です。

クリエイティブ制作例１.

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wrl14xoglEk ]

クリエイティブ制作例２.

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3T16g1FHpAg ]

クリエイティブ制作例３.

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9iWw5-bAYqM ]

クリエイティブ制作例４.

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=76W8Y_Uu3FY ]

クリエイティブ制作例５.

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=-uqmMiv3GK0 ]

対応フォーマット

・動画広告（縦型9:16・横型16:9・正方形1:1／6秒・15秒・30秒・60秒・90秒）

・静止画バナー／動画バナー

・LP（ランディングページ）

対応プラットフォーム

Meta（Facebook / Instagram）・Google（YouTube）・TikTok・LINE・X など主要広告プラットフォームの規格・審査基準に準拠して制作します。

AIで生成したベース素材をプロ編集者が仕上げるAI×プロのハイブリッド体制により、「AI感残る」クオリティではなく、配信に耐えうる代理店品質のクリエイティブを量産可能です。

■ こんな方におすすめ

・SNS広告のクリエイティブ量が足りず、勝ちパターンを見つけきれていない事業会社

・制作リードタイムの長さで競合に出遅れているマーケティングチーム

・既存の広告代理店・制作会社の費用感が高く、内製化も検討している方

・AI広告ツールを試したが「使いこなせない」「品質が出ない」と感じた方

・戦略・制作・分析・改善を別ベンダーに依頼して、情報分断に困っている方

■ 「チータAI」4つの差別化ポイント

1. 「勝てる理由」を持ったクリエイティブ

お客様の運用データ・与件ヒアリングをもとに、すべての制作に「根拠」があるクリエイティブを設計。「なんとなくAIっぽい」ものとは一線を画します。

2. 制作会社10年のプロ品質

10年以上の広告制作実績をベースに、AI出力をプロ編集者が仕上げることで、代理店品質の広告を量産可能。

3. 広告運用データ連携AI

Meta・Google・TikTokの成果データをAPIで自動取得し、AIが学習。次の制作提案に反映される自己進化型の設計です。

4. 戦略～改善までワンストップ

単機能ツールではなく、広告活動の全プロセスをカバー。複数ベンダー管理の手間・情報分断を解消します。

■ 競合との比較

■ リリース記念キャンペーン ── 先着20社限定・無料制作

正式リリースを記念し、先着20社限定で「チータAI」の制作物を無料でご提供するキャンペーンを実施します。契約不要・1回限りのお試しとして、当社のサービス品質を直接ご体験いただけます。

■ 料金プラン

キャンペーン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37171/table/22_1_4113063fbb9852e7e707c3c928e8221b.jpg?v=202605120451 ]応募条件- 法人であること（個人事業主・個人ユーザーは対象外）- SNS広告での配信を予定していること 30分の初回オンライン打ち合わせにご参加いただけること（「勝てる理由」を設計する重要なフェーズです）- 制作後の簡単なアンケートにご協力いただけること- 制作物の事例公開可（社名・ロゴの扱いは個別に相談可）- 過去にチータAIのサービス利用がないこと注意事項- 納品物の利用権はお客様に完全帰属します- 同一企業からの複数申込は不可- 内容によりお引き受けできない場合がございます- ※同業他社（広告制作会社、AI広告生成サービス事業者など）からのお申し込みは、誠に恐れ入りますがお断りする場合がございます

月額\50,000～の月額クレジット制で、Trial／Light／Standard／Pro／Enterpriseの5プランをご用意。お客様の事業規模や運用フェーズに合わせてお選びいただけます。年間契約は10%割引、最大3ヶ月分のクレジット繰越にも対応しています。

LP制作・AIO対策（AI検索最適化）・広告運用代行・撮影オプションなど、成果最大化のためのオプションサービスもご利用いただけます。

詳細な料金プラン・クレジット消費ルール・オプション内容については、公式サイトをご覧ください。

■ サービス提供フロー

初回オンボーディングでは、過去の運用データ・商材・ターゲット・ブランド・KPIを徹底的に分析し、お客様ごとの「勝てる理由」を設計。この土台のうえで、専用フォームまたはSlack/Chatworkでの発注から、AI活用＋ディレクター編集による制作、最短24～72時間での納品、配信後のAIによる成果分析・改善提案までを一気通貫で提供します。

品質面では、専任ディレクターの納品前チェック、ブランドガイドライン適合確認、Meta・TikTok・YouTube広告審査基準への準拠、商用利用可能なAIサービスのみの使用など、事業会社向けの品質管理体制を整備しています。

将来的には、お客様自身がリアルタイムで成果を確認できるダッシュボード機能の提供や、より多くの工程をAIで完結させていく構想も進めており、サービスは継続的に進化していきます。

■ 今後の展開

当社は「チータAI」を皮切りに、AI時代のSNSマーケティング・クリエイティブ領域で複数の新サービスを展開してまいります。

・AILP職人 ── ランディングページを安く・速く・ハイクオリティに制作するAIサービス

・AI動画職人 ── 動画制作の常識をAIで刷新するサービス

・UGCラボ ── マイクロインフルエンサーによるUGCを大量に生み出すサービス

UGC・アカウント運用・広告・制作・LIVE、そしてその先のコマースまで。SNSで「広める・売る」という一連のプロセスにおいて、SNS×AI×クリエイティブのクロス領域でNo.1のポジションを目指します。

■ 代表コメント

株式会社CACTAS 代表取締役 青木英佑

2018年の創業以来、当社は時代の変化に合わせて事業を進化させ続けてきました。動画制作からYouTube・TikTok・Instagram運用へと領域を広げる中で蓄積してきたのは、「SNSで人を動かす」ことに関する圧倒的な実績とノウハウです。

AIが本格的な実用フェーズに入った今、これまで人の経験と勘に依存していたクリエイティブの世界を、ロジカルに、再現性高く、スピードとコスト効率を両立させながら動かせるようになりました。「チータAI」はその答えとして開発した、当社の新しい中核サービスです。

単に流行りのAIを導入したのではなく、当社が現場で積み上げてきた独自のロジックとノウハウをAIに組み込み、配信データから自ら学び続ける自己進化型として設計している点が、他にはない最大の差別化ポイントです。お客様のビジネスを勝たせるための「指名される価値」を、AIと共に量産していきます。

■ サービス情報

■ 株式会社CACTASについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37171/table/22_2_f969627de4366aee30ccccac057e8dde.jpg?v=202605120451 ]

当社は、1,000名規模のフリーランスリソースと最先端のAI、SNSマーケティング・クリエイティブ制作のノウハウを融合し、企業課題を解決するクリエイティブエージェンシーです。

Mission：正解をハックし、指名される価値を量産する

Vision：世界で最もクリエイティブを科学する組織

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37171/table/22_3_21ac2c215826144e45f07e85203c540c.jpg?v=202605120451 ]