― 東京を拠点とする市場インテリジェンス企業SDKI Analytics、日本で事業を展開する組織向けに5つの体系的なリサーチ分野を拡充 - SDKI Analyticsは、日本および広範なアジア太平洋地域において、直接的なデータ収集と現場レベルでの市場インテリジェンスを提供する、専門の一次調査サービスを開始いたしました。本サービスの導入により、SDKIが従来より提供してきたシンジケート型およびカスタム型の二次調査フレームワークに「一次調査」の機能が加わります。これにより、企業・組織は単一のプロジェクト契約の中で、市場の全体像（コンテキスト）の把握から、現場レベルでの実証・検証に至るまでを一貫して実施することが可能となります。 本サービスは、「市場インテリジェンス」「顧客インテリジェンス」「製品・イノベーション調査」「ブランド・マーケティング調査」「戦略・競合調査」という5つのリサーチ分野で構成されています。現在、あらゆる業界の企業・組織にご利用いただけますが、特に日本市場に特化した調査案件に対して重点的にサービスを提供してまいります。

日本における二次データの限界とは何ですか？

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SDKI Analyticsの調査により、調査における重大なギャップが明らかになりました。例えば、日本で事業を展開する企業は、公開されているデータを実用的な意思決定に落とし込む際に、ますます限界に直面しています。この問題は、方向性を示すものの、流通チャネル、購買行動、競合他社のポジショニングといった現状を捉えきれないシンジケートレポートや過去のデータセットに起因する部分が大きいと言えます。調達が地域的な関係性によって左右され、消費者の意識が地域ベンチマークから乖離する可能性がある日本市場では、一般化されたデータに基づく意思決定は、表面上は問題ないように見えても、実際にはより大きなリスクを伴います。 このギャップは、検証不可能な仮定に基づく市場参入計画、顧客からの直接的な意見を考慮せずに策定された製品戦略、確証のない情報ではなく目に見えるシグナルに依存する競合他社のポジショニングなど、初期段階の意思決定において最も顕著に現れます。必ずしも失敗に終わるわけではありませんが、多くの場合、実行の遅延や度重なる軌道修正につながることが観察されています。

概要：5つの研究トラックが利用可能になりました

SDKIでは、当社の主要なリサーチサービスを5つの専門領域に体系化いたしました。各領域は単独でご活用いただけるほか、これらを組み合わせることで、より広範なインテリジェンス・プログラムとして展開することも可能です。 • 市場インテリジェンス：当社の市場インテリジェンス調査は、需要状況と事業運営の実態を理解することに重点を置いています。市場需要調査、業界専門家へのインタビュー、市場参入調査、そして参入前または初期拡大段階にある組織向けのサプライチェーンおよび流通業者調査を網羅します。 • 顧客インテリジェンス：SDKIの顧客インテリジェンス調査では、購買意思決定が実際にどのように行われているかを分析します。構成要素には、バイヤーペルソナの開発、カスタマージャーニーマッピング、顧客満足度調査、そして非公式な情報に偏りがちな場合に適用されるネットプロモータースコア（NPS）評価が含まれます。 • 製品・イノベーション調査：当社の製品・イノベーション調査では、コンセプトテストと製品トライアルを通じて、開発サイクルに外部からのフィードバックを取り入れます。機能の優先順位付けとイノベーション調査を実施することで、開発規模を拡大する前に何がより重要かをチームが評価できるようになります。 • ブランド・マーケティング調査：当社のブランド認知度調査とブランド名テストは、発売前のポジショニングを評価します。ブランド認知度と効果を評価するために、ブランド・マーケティング調査を統合しています。さらに、広告テストとキャンペーン効果分析も提供しており、キャンペーン実施後に重要なフィードバックを提供します。 • 戦略・競合調査：当社は、企業が直面する意思決定上のプレッシャーを中心に、戦略・競合調査の枠組みを構築しました。競合ベンチマーク分析により、ポジショニングに関する確かな見解を提供します。さらに、市場セグメンテーションと価格設定に関する調査を実施し、市場参入戦略を支援します。トレードオフを仮定するのではなく定量化する必要がある場合は、選択モデリングを適用します。

当社の調査手法：定量的、定性的、およびハイブリッド アプローチ

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SDKIの「一次調査サービス」では、定量的手法と定性的手法を組み合わせた調査アプローチを採用しています。これらの手法は、運用上の都合ではなく、調査目的の性質に基づいて選択されます。 • 定量的アプローチ：オンライン調査（CAWI）、電話調査（CATI）、対面調査（CAPI） • 定性的手法：デプスインタビュー（IDI）、フォーカスグループディスカッション（FGD）、オンラインリサーチコミュニティ、エスノグラフィック観察 • ハイブリッド設計：単一のアプローチのみではリサーチクエスチョンの重要な側面が未解明のまま残されてしまうようなケースにおいて、定量的アプローチと定性的アプローチを組み合わせたハイブリッド設計を適用します。 当社のリサーチ フレームワークでは、言語面への配慮やリサーチ設計の基盤となる文化的要因など、日本市場特有の要件を、個々のプロジェクトの当初から組み込んでいます。

今一次調査が極めて重要である理由は何ですか？

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日本市場を対象とした意思決定プロセスにおいて、一次調査が果たす役割に変化が生じていると当社は捉えています。その役割はもはや、最終段階における検証作業のみに限定されるものではありません。現在では多くの組織が、戦略の全体像が固まる前の段階、すなわちより早期のフェーズから一次調査を活用するようになっています。こうした変化の動きは、いくつかの要因によって加速されています: • 市場環境の変化が加速するにつれ、あらゆる業種において意思決定のサイクルが短期化しています。 • 日本市場の表面的な安定性は、流通、規制、そして購買行動に潜む複雑な実態を覆い隠してしまう可能性があります。 • 遅延したデータや画一的なデータは、単なる情報不足にとどまらず、重大なリスクをもたらす要因となりつつあります。 • 日本市場への資本投下を検討する企業には、社内予測だけでは代替し得ない、事実に基づいた確固たる基盤が求められます。 SDKIでは、一次調査を既存のフレームワークに統合することで、クライアントが推奨事項として組み込む前に、その前提条件を検証できる環境を提供しています。当社のリサーチスイートを活用すれば、市場のシグナルを推測にとどめることなく実証的に確認できるほか、代替指標から顧客行動を再構築するというボトルネックを解消しつつ、顧客行動を厳密に観察することが可能となります。

■ SDKI Analyticsからのコメント

「10年以上にわたる当社の経験から、企業は現在、意思決定のより初期の段階において、より高い確実性を求めていることが明らかになっています。市場と直接対話できるようになったことで、前提条件の構築や検証の手法そのものが変化しました。こうした変化は、間接的なデータだけでは現場で実際に起きている状況を十分に反映しきれないような環境において、とりわけ顕著に見られます。」 - SDKI Analytics 広報担当者

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■ サービスの提供状況および範囲

SDKI Analyticsの一次調査サービスは現在、半導体、自動車、エネルギー、ヘルスケア、エレクトロニクス、産業用オートメーション、防衛を含む、あらゆるセクターの組織にご利用いただけます。本サービスは、単独のプロジェクトとして、あるいはより広範な調査プログラムの一環として提供されており、その調査範囲は、各組織が直面する具体的な意思決定の課題に合わせて最適化されます。 一次調査サービス: https://www.sdki.jp/primary-research-services 連絡先・お問い合わせ: https://www.sdki.jp/contact

企業概要:

SDKI Analyticsの目標は、信頼性が高く、かつ詳細な市場調査および洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、市場トレンド、競合環境に関する詳細な市場レポートの調査・提供にとどまらず、クライアント企業のビジネスを根本から変革し、最大限の成長と成功へと導くことにも注力しています。当社の市場調査アナリストは、多岐にわたる産業や市場セグメントにおいて、あらゆる規模の企業と協働してきた豊富な経験を有しています。 お問い合わせ先: お問い合わせフォーム: https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号: +81 50 50509337 (9:00-18:00) (excluding weekends and public holidays) URL: https://www.sdki.jp/ 一次調査サービス: https://www.sdki.jp/primary-research-services

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