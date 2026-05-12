旭川観光物産情報センターとカムイ大雪バリアフリーツアーセンターで近距離モビリティ「ウィル」の移動サービスが提供開始

WHILL Inc

一般社団法人旭川観光コンベンション協会（所在：北海道旭川市、会長：山下裕久、以下「旭川観光コンベンション協会」）と特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所が運営するカムイ大雪バリアフリーツアーセンター（所在：北海道旭川市、代表理事：五十嵐真幸、以下「カムイ大雪BFTC」）は、WHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）と、JR旭川駅に直結する旭川観光物産情報センター（旭川観光コンベンション協会が運営）で、免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）の移動サービスが開始されることを発表いたします。旭川大雪圏で2023年度から取り組む全国的にも先進的な「Universal MaaS（ユニバーサルMaaS）」（注1）のさらなる推進が狙いで、あらゆる人が体力や移動への不安を気にすることなく、市内に点在する見どころに足を伸ばしながら、安心かつ快適に満喫できる体制を整えます。

移動への不安などの理由から旅行をためらう方は多く、これら不便が解消された場合の全国的なユニバーサルツーリズム市場の潜在規模は、実際の市場規模より約1.4倍大きい4,200万人程度（2023年時点）となり、いずれの市場規模も、高齢化を背景に2035年まで拡大し続けると試算されています（注2）。こうした背景の中、旭川市では全国におけるユニバーサルツーリズムの先進自治体として2023年以降ユニバーサルMaaSが進められています。移動介助の事前手配をオンラインでまとめて依頼できる「一括サポート手配」と、徒歩区間のバリアフリー情報をリアルタイムで案内する「ユニバーサル地図／ナビ」の２つのサービスを全国で初めて同時提供で開始するなど、旭川市内全域でアクセシビリティ環境を整備してきました。

今回のウィルの導入も、目的地に着いてからの実際の移動手段を整備・拡充する狙いで、JR旭川駅に直結する旭川観光物産情報センターと空港近くのカムイ大雪BFTCにウィルを配備・導入することで、旭川に到着した瞬間から目的地での散策まで、シームレスな移動体験を提案します。採用モデルはコンパクトに折りたたんで車載や持ち運びにも便利な「WHILL Model F」とハンドル操作で歩道を走行する4輪スクーター「WHILL Model R」です。誰もが簡単に操作でき、徒歩と同じペースで走行するため、ご家族やご同行者と一緒に、市中心部から徒歩で行くにはやや距離のあるスポットなどへ気軽に足を伸ばしていただけるほか、レンタカーやタクシーなどに車載し、遠出をした先でもウィルに乗って散策を満喫いただけます。

旭川観光コンベンション協会とカムイ大雪バリアフリー研究所、WHILL社は本協業を通じ、あらゆる人が旭川大雪圏の魅力を存分に楽しめるアクセシビリティ環境の整備拡充を引き続き推進してまいります。

◼️旭川市内 ウィルの移動サービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/297_1_06bb0d9d1c9bba053453a938382b8db7.jpg?v=202605120151 ]

詳しくは旭川観光コンベンション協会公式HP（https://x.gd/o6PJW ）、カムイ大雪BFTCの公式HP（https://npo.kamui-daisetsu.org/rental/ ）をご覧ください。

注1：旭川市「Universal MaaSの取り組み」https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kankou/2704/d077826.html、(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kankou/2704/d077826.html%E3%80%81) https://www.universal-maas.org

注2：独立行政法人経済産業研究所「旅行者としての高齢者、障がい者の潜在力：ユニバーサルツーリズム市場規模の推計」https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s24_0019.html

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。うちModel Fは軽量化を実現した折りたためるモデルで、持ち運びや車載に便利です。Model Rは歩道を走れる高性能の4輪スクーター。自転車のような操作感を持ちながら安定した走行性や高い小回りなどが特徴です。（左2写真）

製品について：https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

＜旭川観光物産情報センター（JR旭川駅東改札前）について＞

旭川観光物産情報センターはJR旭川駅東コンコースに直結する観光案内施設で、旭川市や大雪山エリア、道北地域の魅力を発信する観光拠点です。観光パンフレットの配布や宿泊・交通案内を行うほか、地元特産品や土産品の販売、手荷物預かりサービスにも対応しています。夏季にはレンタサイクル、冬季にはスノーシューや歩くスキーの貸出も実施し、四季を通じて旅行者をサポート。国内外から訪れる観光客に便利で親しまれている施設です。公式HP：https://www.atca.jp/

＜カムイ大雪バリアフリー研究所について＞

カムイ大雪バリアフリー研究所はSDGs（持続的な開発目標）「3.すべての人に健康と福祉を」「4.質の高い教育をみんなに」「11.住み続けられるまちづくりを」を目標とターゲットに掲げ、2030年共生社会の実現に向けた障害の有無、年齢や性別、国籍に関係なくスポーツや文化活動を共に楽しむことができる誰もが暮らしやすい地域づくりに取り組んでいます。カムイ大雪バリアフリーツアーセンターの設立などもその一環で、さまざまな形で国内外のバリアフリー推進活動に取り組んでいます。公式HP：https://npo.kamui-daisetsu.org

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/