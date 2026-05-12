ラコステ、ポロシャツの原点と未来を再解釈する体験型イベント「LACOSTE POLO FACTORY EVENT」を原宿店にて開催

株式会社 ラコステ ジャパン

ラコステは、2026年5月15日（金）から5月24日（日）までの期間、原宿店にて、ポロシャツの魅力を多角的に楽しめるイベント「LACOSTE POLO FACTORY EVENT」を開催いたします。

本イベントは、ラコステの象徴であるポロシャツを、ファッションだけでなく“アート”や“体験”として再発見できる特別な機会です。

会場には、フランス・トロワの工場をイメージした空間が登場。ラコステのものづくりの背景を感じながら、ここでしか見られないインスタレーションをお楽しみいただけます。

ポロシャツがアートに変わるコラボレーション

会場では、個性豊かなアーティストたちによるコラボレーション作品やリメイクアイテムを展示・販売します。

● doublet（ダブレット）：ラコステのアイコンであるワニを大胆に立体化。ポロシャツの中から飛び出してくるようなユニークなデザインで、新しい表現に挑戦しています。

● 高木耕一郎：ポロシャツの完成された美しさに“ささやかな違和感”を加えることで、見慣れたアイテムに新鮮な印象をもたらします。

● Bodocos（ボドコス）：不要となったラコステのアイテムを再構築し、一点物のリメイク作品へ。遊び心あるデザインで、ワニのアイコンをより印象的に表現しています。

● D.Y.E：タイダイ染めによる自由な色彩でポロシャツをアップデート。ひとつとして同じものがない、日常に取り入れやすいリメイクアイテムを提案します。

音楽とともに楽しむ空間

５月16日（土）には、インストアライブも開催予定。アーティスト「Skaai」ほかが出演し、イベント空間を音楽で彩ります。詳細は公式オンラインストア（https://www.lacoste.jp/topics/harajuku/257）にてご確認ください。

来場者限定のスペシャル特典

イベント期間中、ポロシャツをご購入いただいた方には、ラコステの鹿の子素材を使用したミニポロシャツ型キーホルダーをプレゼント。ここでしか手に入らない特別なアイテムです。

*数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

*デザインはお選びいただけません。

開催概要

イベント名：LACOSTE POLO FACTORY EVENT

期間：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

会場：ラコステ原宿店 （東京都渋谷区神宮前4丁目32-5）

営業時間：11:00-20:00

※展示内容および展示期間は、商品販売状況等により予告なく変更または終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■商品のお問い合わせ先 ラコステお客様センター 0120-37-0202



■ラコステ公式SNS

IG @lacoste_tokyo

X @LACOSTE_JAPAN

LINE @lacoste_japan



■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した1933年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。