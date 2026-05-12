スマイルトラック、フィリピンで中古トラック輸出の可能性を現地検証・海外販路の構築に向け、現地企業との連携可能性と販売実務を調査

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介、以下、スマイルカンパニー）は、トラック・バス・重機に特化した買取事業「スマイルトラック」において、海外販路の開拓に向けた取り組みの一環として、2026年4月にフィリピンでの視察を実施しました。今回の視察では、中古トラック市場の需要動向、現地での販売スキーム、物流・在庫管理体制に加え、現地企業との連携可能性について実地で調査を行いました。

スマイルトラックは、物流・建設・運送など社会インフラを支える“働くクルマ”を、役目を終えた時点で止めるのではなく、次に必要とされる現場へつなぎ直すことを目指す事業です。国内における買取・再流通にとどまらず、車両ごとの需要や特性に応じて販路を広げていくことは、車両価値の最大化と持続的な流通の実現に向けた重要なテーマのひとつです。今回のフィリピンでの視察は、その可能性を具体的に検証する機会となりました。

本視察では、マカティ市、BGC（ボニファシオ・グローバル・シティ）、スービックなどを訪問しました。スービックでは「SPECTRUM LOGISTICS」社へのヒアリングを通じ、日本で仕入れた車両の買取が可能であることを確認するとともに、現地で需要のある車種や販売手法の傾向を把握しました。また、現地市場での集客と商談導線の構築についても確認できました。今回の視察を通じて、フィリピン向け展開における有効な方向性を具体的に見出すことができました。

国内で買い取った車両を、必要とされる海外市場へ適切につないでいくことは、車両価値を高めるだけでなく、“働くクルマ”の循環をより広い市場で実現していくことにもつながります。スマイルカンパニーは今後も、乗用車領域で培ってきた訪問型・地域密着型の強みを活かしながら、「スマイルトラック」を通じて国内外を見据えた再流通の仕組みづくりを進めてまいります。日本国内で役目を終えた車両を、次に必要とされる現場へとつなぐことで、物流・建設・運送など社会インフラを支える事業者に対し、より納得感のある売却と再活用の選択肢を提供してまいります。

代表取締役・山野俊介 コメント

今回のフィリピンでの視察を通じて、中古トラックの海外販路には十分な可能性があることを確認いたしました。日本国内で役目を終えた車両であっても、海外では引き続き必要とされる場面があり、そうした車両を適切に次の現場へつないでいくことは、車両価値の有効活用という観点からも意義のある取り組みであると考えております。

また今回の視察では、需要のある車種や仕様、販売手法、在庫回転の考え方など、日本国内とは異なる市場特性について具体的な知見を得ることができました。海外展開にあたっては、現地の実務や商習慣を正しく理解したうえで、信頼できるパートナーとの関係を丁寧に構築していくことが重要であると、改めて認識しております。

スマイルトラックは今後も、“働くクルマ”の価値を次の現場へつなぐ事業として、国内で培ってきた知見を活かしながら、海外も視野に入れた再流通の仕組みづくりを着実に進めてまいります。引き続き、信頼と実績を積み重ねながら、持続的な事業成長を目指してまいります。

参考：買取事業「スマイルトラック」について

サービス名：スマイルトラック

事業内容：トラック・バス・重機の買取事業

主な特長：全国無料出張査定、最短即日対応、名義変更・抹消登録などの手続きサポートと独自の販路を活用した買取対応

対象車両：トラック、バス、重機

対応エリア：全国

店舗：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/23_1_904bfb8ab5d4f6f871eb00d50b9c25af.jpg?v=202605121251 ]

※2026年4月現在

公式サイト：https://smile-truck.jp/

参考：株式会社スマイルカンパニーについて

スマイルカンパニーは、「お客様に喜ばれるパートナーであり続ける」をモットーに、中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を全国100店舗以上展開しています。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出。2026年より、働くクルマに特化した買取フランチャイズ「スマイルトラック」の加盟店募集も開始しました。今後もスマイルカンパニーは、加盟店オーナーと真摯に向き合い、現場に根ざしたフランチャイズモデルの確立と持続的な事業成長を目指してまいります。

スマイルカーズ公式ページ(https://smile-cars.jp/)

スマイルトラック公式ページ (https://smile-truck.jp/)

スマイルカンパニー企業情報ページ(https://smile-cars.jp/company/)

参考：代表取締役・山野俊介による初の著書

無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」が、加盟店募集開始からわずか3年で全国100店舗を突破するまでの歩みをまとめた一冊。成功事例ではなく、現場での意思決定や対話の積み重ねを中心に記録しています。本書では、加盟店オーナー3名による座談会も収録。成功談に限らず、現場で交わされた本音や意見をそのまま掲載し、「スマイルカーズ」の実像と組織の温度感を伝えています。

書名：車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？

著者：山野俊介

発売日：2026年3月11日

出版社：扶桑社

価格：1,700円（税込）

オンライン販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102409/

【会社概要】

会社名： 株式会社スマイルカンパニー

設立： 2022年1月

所在地： 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者： 代表取締役 山野俊介

事業内容： 中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」「スマイルトラック」の運営、関連事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー 広報担当：高橋

電話：049-272-7819

メール：aloha@smile-cars.jp