愛犬や愛猫を想いながら“編む”30分が、私のマインドフルネスになる。モノではなく「つくる時間のしあわせ」を届けるペット用首輪DIYキット『Only Wan』本格展開。

Only Wan

大切なペットのための手仕事に寄り添うブランド『Only Wan』（所在地：東京都世田谷区、代表：池田和助）は、不器用な方でも迷わず簡単にオリジナル首輪が作れるDIYキットの販売を2026年4月16日より公式オンラインショップにて開始いたしました。単なるペット用品の販売にとどまらず、「うちの子を想う、おだやかでしあわせな時間」という新しい体験価値を提供する本商品の本格展開についてお知らせいたします。

【誕生の背景】大切な家族のための手仕事が教えてくれた、モノではなく“体験”を届けるという価値。

『Only Wan』は、代表である池田自身が大切な愛犬のために首輪を手作りした際の実体験から生まれました。すやすやと眠る寝顔をすぐそばで見守りながら、一つひとつパラコードを結んでいく時間。それは、何物にも代えがたいあたたかく幸せなひとときでした。大切なペットに似合う素敵な既製品を選び買い揃えてあげることも、本当に素晴らしい愛情表現のひとつです。その上で「次はこの子に何をしてあげよう？」と考えたとき、自分で手を動かして作り上げる時間は、これまでとは少し違った形の特別な愛情表現になるはずです。この経験を通じて「ストレスの多い日常の中で、うちの子のことだけを想っておだやかに手を動かす贅沢な時間（体験）には、何にも代えがたい価値がある」と確信し、完成されたモノを買うだけでは味わえない“つくる時間のしあわせ”を届けるD2Cブランドとして『Only Wan』を立ち上げました。ブランド名には「Wan（ワン＝犬）」と入っていますが、約3mmのパラコードで編む首輪は着けていることを忘れるほど軽く柔らかいため、負担を嫌がる猫ちゃんにも優しく寄り添います。

【開発のきっかけ】初心者の壁と「時間のハードル」をゼロに。忙しい人でもたった30分から純粋につくる体験を楽しむために。

池田自身も初めて手作りに挑戦した際、「どの本を読めばいい？」「パラコードは何メートル必要？」「専用の金具はどこで買う？」と悩み、結局使わない余分な材料や道具をたくさん買ってしまっただけでなく、準備に多くの無駄な時間まで費やしてしまったという苦い経験がありました。手芸未経験者にとって、この「準備段階のハードル」や「完成までに時間がかかりすぎる」ことは、せっかくの“つくる楽しさ”を味わう前に挫折してしまう大きな要因です。そこで『Only Wan』は、面倒な準備や失敗の不安をすべて解消するオールインワンのDIYキットを開発しました。イラストでわかりやすく解説した専用ガイドブックを同封し、届いた箱を開けた瞬間から迷うことなく没頭できます。キットのほかにご自身でご用意いただく道具はハサミやライター程度で、ご自宅にあるものや近所の100円ショップですぐに買い揃えられるものばかりです。思い立ったその日から、誰でも気軽に制作をスタートしていただけます。忙しい飼い主さんでも挑戦しやすいよう、器用な方なら30分ほど、手芸に不慣れな方でも1時間程度で完成できる手軽さを実現し、体験への障壁をなくしたことも大きな魅力です。

おだやかな“マインドフルネス”な時間と、SNSから広がる「しあわせの連鎖」。

コーヒーや紅茶を淹れ、足元で眠る愛おしい寝息を感じながら、無心でパラコードを編む時間。何かに没頭するそのおだやかな時間が大切なペットのための時間であると同時に、忙しく過ごす飼い主さん自身の心を少しでもふっと軽くするような、そんな時間になればと思っています。さらに心を込めて作り上げた首輪は、世界に一つだけの特別な贈り物です。「うちの子のために、私が作ったの」と、SNSなどで思わず誰かに伝えたくなるような、ちょっとした誇らしさや嬉しさ。そんなあたたかい自慢が誰かの心に届き、「私もあの子に作ってあげようかな」という笑顔に繋がっていく。この小さなキットから、そんな優しい“しあわせの連鎖”が生まれていくことも、『Only Wan』の密かな願いです。日々のすべてのストレスを解消できるような大きなものではないかもしれませんが、少しでも多くの方が穏やかで癒される時間を過ごせるよう、おうち時間とペットとの絆を豊かにする新しい手仕事の形をお届けします。

【商品概要】

商品名： Only Wan パラコード首輪DIYキット（※「Only Wan」は商標出願中）

価格： 各5,500円（税込）

キット内容： ナイロン製パラコード2種（太さ約3mm）、ステンレス製金具（バックル、Dカン、丸カン）、アルミ製オリジナルネームタグ、イラスト図解ガイドブック

ご用意いただくもの： ハサミ、ライターなど（※ご自宅にあるものや100円ショップなどで簡単に揃うもので制作可能です）

【オープン記念】先着限定でステッカープレゼントキャンペーン実施中（ステッカー在庫無くなり次第終了）

【お問い合わせ先】

ブランド名： Only Wan（オンリーワン）※商標出願中

代表者： 池田和助

所在地： 東京都世田谷区

公式オンラインショップ： https://onlywan.handcrafted.jp/

公式Instagram： @onlywan_official

お問い合わせ先メールアドレス： info@onlywan.net