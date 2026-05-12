株式会社ロココ(大阪本社：大阪市中央区、東京本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 一彦、以下ロココ)は、IT・DX人材育成を「研修実施」で終わらせず、現場での実行・定着までを一貫して支援する「企業向けIT研修サービス」の提供を2026年5月より開始したことをお知らせします。

本サービスは、IT部門・人事部が描く育成方針を、現場社員が理解し行動できる形に落とし込み、学びを現場に根付かせることを目的としています。









■背景：IT・DX人材育成が“実行・定着”まで至らない課題が顕在化

近年、多くの企業でIT・DX人材育成の重要性が高まっています。一方で、育成計画や研修コンテンツを用意しても現場での活用が個々の取り組みに委ねられてしまうケースや、全社教育を担うマンパワーが不足し実行・定着まで手が回らないなどといった課題が顕在化しています。また、研修を実施しても効果を十分に測定・可視化できず、次の施策に活かしきれないという声も少なくありません。

こうした課題を背景に、ロココはIT・DX部門や人事部門と現場社員の間に立ち、人材育成を実行・定着まで導く研修サービスを提供します。









■「企業向けIT研修サービス」の概要

本サービスでは、課題や育成方針のヒアリングから、現場に合わせたカリキュラム設計、研修の実施、その後の理解度確認までを一貫して支援します。研修後は理解度テストに加え、アンケートを通じて受講者の声を把握し、教育結果を集計・レポート化することで「身についたかどうか」を可視化します。可視化した結果をもとに、必要に応じたフォロー研修を含む改善提案を行い、「やって終わり」ではない研修運用を実現します。

また、研修メニューは固定ではなく、業種や業務内容、社員のITリテラシー、研修対象(新入社員、全社員、特定部門など)に応じて、内容・レベル・構成を柔軟に設計します。開催形式は、対面・オンライン・ハイブリッド開催に対応し、お客様企業オフィスや全国拠点への出張開催のほか、ロココ拠点での研修実施も可能です。





実際に、Microsoft 365やMicrosoft Teamsの活用定着を目的とした研修、新入社員向けのIT基礎研修、情報セキュリティ研修、RPAによる業務効率化研修など、幅広いテーマでの研修をこれまで個別のご要望に応じて実施してきました。大手製造業、建設業界、小売・流通業界、食品・消費財メーカーなど、業種・規模を問わず、現場のIT活用レベルや育成目的に応じた研修設計・実施の実績があります。これらの支援実績やノウハウの蓄積を踏まえ、より多くの企業に提供できるよう、今回あらためてサービスとして体系化しました。





〈主な特長〉

・IT・DX部門が描く育成方針を、現場社員が理解・行動できる形に落とし込む「実行支援型」研修

・業務内容やITリテラシーに応じて最適化する柔軟なカリキュラム設計

・研修後の理解度テスト・アンケートによる効果可視化と、改善提案やフォロー研修まで含めた継続支援





〈対応可能な研修内容の一例〉

・Microsoft 365 基礎研修

・Microsoft Teams 活用研修

・情報セキュリティ研修

・RPA研修

・Microsoft 365／Copilot 活用研修 など





ロココの研修サービス導入前後のイメージ





■ロココがIT運用・ITSMの現場で培ってきた知見を、育成の「定着」へ

ロココは創業以来30年以上にわたり、ITSM(ITサービスマネジメント)を中心としたIT運用支援やITアウトソーシング、ヘルプデスクなどを通じて、企業のDX推進を現場で支えてきました。その中で一貫して向き合ってきたのが、ITやDX施策は「導入すること」よりも、「現場で使われ続けること」の方が難しいという課題です。

本研修サービスは、そうしたIT運用・定着支援の知見を人材育成の領域に活かし、育成方針を現場に落とし込み、実行・定着まで伴走する取り組みです。

ITSMの現場を知るロココだからこそ、研修を一過性の施策で終わらせることなく、現場で使われ続ける学びとして提供し、今後も企業の育成施策の定着と改善を支援してまいります。





▼ロココの「企業向けIT研修サービス」紹介ページ

https://www.rococo.co.jp/products/bpo/training/









【会社概要】

社名 ： 株式会社ロココ(スタンダード市場5868)

所在地 ： 【大阪本社】

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3F

【東京本社】

東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル3F/4F

事業内容： アウトソーシングサービスを行うITO＆BPO事業、

システム開発・保守・導入支援を行うクラウドソリューション事業、

海外法人では、オフショア拠点にて開発・保守業務を行う海外事業を

展開しています。

URL ： https://www.rococo.co.jp/