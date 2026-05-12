温泉街が、4週間だけ“ラーメン天国”になる 全国28店舗が伊東温泉に集結 「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」5月16日開幕
伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会は、2026年5月16日(土)より、静岡県伊東市・松川藤の広場にて、全国の人気ラーメン店が集結する大型ラーメンイベント「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」を開催いたします。
イベントロゴ
本イベントは、4週連続・週末限定で開催されるラーメンフェスです。各陣7店舗、合計28店舗が週替わりで登場。京都、東京、新潟、北海道、宮城、広島、福島、埼玉、千葉、群馬、三重、岡山、静岡など、全国の個性豊かな名店の味を伊東温泉で楽しめます。
今年は、松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、真鯛、オマール海老、比内地鶏、天草大王、阿波尾鶏など、素材名だけでも食欲を刺激する豪華な一杯がそろいます。温泉に入り、海沿いを歩き、全国の名店を食べ比べる。伊東ならではの“湯けむりラーメン旅”を楽しめる4週間です。
入場は無料、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制。観光客はもちろん、地元の方も気軽に立ち寄れる、伊東の週末を熱くする食のイベントです。
■湯けむりの街で、全国の名店を食べ歩く
会場となる松川藤の広場は、伊東温泉の中心エリアに位置する立ち寄りやすいロケーションです。温泉旅行の昼食に、街歩きの途中に、海辺の観光とあわせて、全国の名店の一杯を楽しむことができます。
ラーメンイベントでありながら、伊東らしい旅の楽しさと相性が良いのが本イベントの魅力です。朝から温泉、昼はラーメン、夕方は海辺や温泉街へ。伊東を訪れる理由が、もうひとつ増えます。
「食べに行きたい」と「旅に出たい」が同時に動く。報道・観光・グルメのどの視点からも取り上げやすい、伊東温泉ならではのラーメンフェスです。
■全国28店舗が本気で作る、伊東でしか味わえない週末
今回のラインナップには、ラーメンファンの期待を超える個性的な一杯がそろいます。松阪牛と煮干を重ねた塩らあめん、仙台名物の牛タンを使った極塩中華そば、高級魚のどぐろを使った昆布水つけ麺、広島牡蠣の旨みを凝縮した塩ラーメン、四国産真鯛100％の塩そば、オマール海老と鴨肉の極太昆布水つけ麺など、思わず写真を撮りたくなるメニューが週替わりで登場します。
週ごとに店舗が入れ替わるため、一度だけでなく何度でも楽しめるのも大きな特徴です。どの週に行くかではなく、何週行くかで迷う。そんなラーメンファン泣かせの4週間になります。
■出店店舗
各陣7店舗が週替わりで登場します。
【第1陣：5月16日(土)～5月17日(日)】
(1) 本家 第一旭
(2) 麺屋 中川會
(3) 麺家太威
(4) くじら食堂
(5) ど・みそ
(6) Zweiter Laden
(7) 宝来軒総本店
1陣ラインナップ
【第2陣：5月23日(土)～5月24日(日)】
(1) らーめんダイニング庵
(2) 恵比寿らぁ麺屋つなぎ
(3) 田代こうじ最強軍団
(4) つけ麺 和
(5) 麺屋 一元堂
(6) ラーメン鷹の目
(7) 中華そばイッキュー
2陣ラインナップ
【第3陣：5月30日(土)～5月31日(日)】
(1) 麺処 若武者
(2) 衝青天
(3) 麺屋 丸鶏庵
(4) 二代目五衛門
(5) なかじゅう亭
(6) 竹岡式ラーメンたか木屋
(7) 油虎
3陣ラインナップ
【第4陣：6月6日(土)～6月7日(日)】
(1) 味噌らーめん かぐら
(2) 麺房 鶏くらふと
(3) 佐野らーめん 佐よし
(4) らあめん元
(5) 仙臺くろく
(6) 特濃のどぐろつけ麺Smile
(7) 寿製麺 よしかわ
4陣ラインナップ
■首都圏からの週末旅行にも。伊東温泉で楽しむ“ラーメン旅”
本イベントは、ラーメンを目的にした来場はもちろん、温泉旅行や日帰り観光と組み合わせやすいことも大きな魅力です。週末に少し足を伸ばし、温泉街で全国のラーメンを食べ比べる。普段のラーメンイベントとは違う、旅情のある楽しみ方ができます。
温泉に入る。ラーメンを食べる。海を歩く。街を巡る。伊東温泉湯けむりラーメン祭2026は、伊東の魅力と全国の名店の味が重なる、春から初夏にかけての注目イベントです。
■開催日程
第1陣：2026年5月16日(土)～5月17日(日)
第2陣：2026年5月23日(土)～5月24日(日)
第3陣：2026年5月30日(土)～5月31日(日)
第4陣：2026年6月6日(土)～6月7日(日)
■開催概要
名称 ：大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026
開催期間：2026年5月16日(土)～6月7日(日) ※期間中の土日開催
開催時間：10:30～20:00
会場 ：松川藤の広場 静岡県伊東市渚町1
料金 ：入場無料／ラーメン1杯 1,000円／全店共通食券制
出店数 ：全28店舗 各陣7店舗・週替わり出店
主催 ：伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会