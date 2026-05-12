伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会は、2026年5月16日(土)より、静岡県伊東市・松川藤の広場にて、全国の人気ラーメン店が集結する大型ラーメンイベント「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」を開催いたします。





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本イベントは、4週連続・週末限定で開催されるラーメンフェスです。各陣7店舗、合計28店舗が週替わりで登場。京都、東京、新潟、北海道、宮城、広島、福島、埼玉、千葉、群馬、三重、岡山、静岡など、全国の個性豊かな名店の味を伊東温泉で楽しめます。





今年は、松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、真鯛、オマール海老、比内地鶏、天草大王、阿波尾鶏など、素材名だけでも食欲を刺激する豪華な一杯がそろいます。温泉に入り、海沿いを歩き、全国の名店を食べ比べる。伊東ならではの“湯けむりラーメン旅”を楽しめる4週間です。

入場は無料、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制。観光客はもちろん、地元の方も気軽に立ち寄れる、伊東の週末を熱くする食のイベントです。









■湯けむりの街で、全国の名店を食べ歩く

会場となる松川藤の広場は、伊東温泉の中心エリアに位置する立ち寄りやすいロケーションです。温泉旅行の昼食に、街歩きの途中に、海辺の観光とあわせて、全国の名店の一杯を楽しむことができます。

ラーメンイベントでありながら、伊東らしい旅の楽しさと相性が良いのが本イベントの魅力です。朝から温泉、昼はラーメン、夕方は海辺や温泉街へ。伊東を訪れる理由が、もうひとつ増えます。

「食べに行きたい」と「旅に出たい」が同時に動く。報道・観光・グルメのどの視点からも取り上げやすい、伊東温泉ならではのラーメンフェスです。









■全国28店舗が本気で作る、伊東でしか味わえない週末

今回のラインナップには、ラーメンファンの期待を超える個性的な一杯がそろいます。松阪牛と煮干を重ねた塩らあめん、仙台名物の牛タンを使った極塩中華そば、高級魚のどぐろを使った昆布水つけ麺、広島牡蠣の旨みを凝縮した塩ラーメン、四国産真鯛100％の塩そば、オマール海老と鴨肉の極太昆布水つけ麺など、思わず写真を撮りたくなるメニューが週替わりで登場します。

週ごとに店舗が入れ替わるため、一度だけでなく何度でも楽しめるのも大きな特徴です。どの週に行くかではなく、何週行くかで迷う。そんなラーメンファン泣かせの4週間になります。









■出店店舗

各陣7店舗が週替わりで登場します。

【第1陣：5月16日(土)～5月17日(日)】

(1) 本家 第一旭

(2) 麺屋 中川會

(3) 麺家太威

(4) くじら食堂

(5) ど・みそ

(6) Zweiter Laden

(7) 宝来軒総本店





1陣ラインナップ





【第2陣：5月23日(土)～5月24日(日)】

(1) らーめんダイニング庵

(2) 恵比寿らぁ麺屋つなぎ

(3) 田代こうじ最強軍団

(4) つけ麺 和

(5) 麺屋 一元堂

(6) ラーメン鷹の目

(7) 中華そばイッキュー





2陣ラインナップ





【第3陣：5月30日(土)～5月31日(日)】

(1) 麺処 若武者

(2) 衝青天

(3) 麺屋 丸鶏庵

(4) 二代目五衛門

(5) なかじゅう亭

(6) 竹岡式ラーメンたか木屋

(7) 油虎





3陣ラインナップ





【第4陣：6月6日(土)～6月7日(日)】

(1) 味噌らーめん かぐら

(2) 麺房 鶏くらふと

(3) 佐野らーめん 佐よし

(4) らあめん元

(5) 仙臺くろく

(6) 特濃のどぐろつけ麺Smile

(7) 寿製麺 よしかわ





4陣ラインナップ





■首都圏からの週末旅行にも。伊東温泉で楽しむ“ラーメン旅”

本イベントは、ラーメンを目的にした来場はもちろん、温泉旅行や日帰り観光と組み合わせやすいことも大きな魅力です。週末に少し足を伸ばし、温泉街で全国のラーメンを食べ比べる。普段のラーメンイベントとは違う、旅情のある楽しみ方ができます。

温泉に入る。ラーメンを食べる。海を歩く。街を巡る。伊東温泉湯けむりラーメン祭2026は、伊東の魅力と全国の名店の味が重なる、春から初夏にかけての注目イベントです。









■開催日程

第1陣：2026年5月16日(土)～5月17日(日)

第2陣：2026年5月23日(土)～5月24日(日)

第3陣：2026年5月30日(土)～5月31日(日)

第4陣：2026年6月6日(土)～6月7日(日)









■開催概要

名称 ：大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026

開催期間：2026年5月16日(土)～6月7日(日) ※期間中の土日開催

開催時間：10:30～20:00

会場 ：松川藤の広場 静岡県伊東市渚町1

料金 ：入場無料／ラーメン1杯 1,000円／全店共通食券制

出店数 ：全28店舗 各陣7店舗・週替わり出店

主催 ：伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会