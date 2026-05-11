図面作成時間を90%削減。専門知識不要、数値入力だけでガラス・鏡の図面を自動生成する新ツールを公開。

OOKABE GLASS株式会社

ガラス・鏡のネット通販業界売上シェアNo.1*のOOKABE GLASS株式会社（福井県福井市、代表取締役：大壁勝洋）は、専門知識がなくてもウェブブラウザ上で数値を入力するだけで、ガラス・鏡の加工図面を自動で作成できる「ガラス鏡専用 図面作成ツール」を公開したことをお知らせします。

本ツールは、穴あけ・切込み・角丸めといった複雑な加工も直感的に指定でき、従来平均30分を要していた図面の確認・修正作業をわずか3分へと、90%の時間削減を実現。完成した図面は当社ネットオーダーサイトでそのまま見積り・注文が可能です。もちろん、注文を前提としない図面作成のみでも、どなたでもご利用いただけます。

*（2022年8月期 指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

製作可能な図面を直感的に作成

穴あけなどの加工が必要な製品をご注文いただく際、CADソフトをお持ちでないお客様には手書きの図面をご用意いただくか、お電話やメールでご要望を伺いながら当社で図面を作成しておりました。しかし、こうした方法ではお客様との間で細かな認識のズレが生じ、何度も修正のやり取りが発生してしまうという課題がありました。

実際にお客様からいただいた手書きの図面

「『良くする』に挑む」という使命を掲げる私たちは、この課題を解決するため、「ウェブサイト上で数値を入力するだけで、誰でも簡単に図面を完成させられないか」という発想のもと、本ツールの開発に取り組みました。このツールには、ガラス特有のルール、例えば穴あけや切込みの位置・サイズに関する専門的な制約も随時反映しています。これにより、ガラスの専門知識がない方でも、製作可能な図面を直感的に作成いただけます。

今後の展開

今後は、さらに複雑な異形形状への対応や、AIを活用した最適なガラス種の提案機能なども視野に入れています。福井の地から、建築業界全体のアップデートに貢献してまいります。

「ガラス鏡専用 図面作成ツール」概要

名称：ガラス鏡専用 図面作成ツール

URL：https://templates.ookabe-glass.co.jp/tool/glass-mirror-drawing/tools/Rectangle_processing-drawing.html

利用料金：無料（会員登録不要）

主な機能：

- 対応形状：四角形、円形、三角形、多角形、異形- 対応加工：角の加工、切込み加工、穴あけ加工、角穴加工- 独自機能：ガラス特有のルールに基づくリアルタイムでのエラーチェック機能- システム連携：作成した図面は、当社ネットオーダーサイト「オーダーガラス板.com」「鏡の販売.com」で直接見積もり・注文に連携可能

対応デバイス：PC、スマートフォン、タブレットの各種ウェブブラウザ

企業概要

会社名：OOKABE GLASS株式会社

所在地：福井県福井市米松2丁目24-8

代表者：代表取締役 大壁 勝洋

事業内容：ガラス・鏡のネットオーダー事業、まちづくり事業の企画・運営

URL：https://ookabe-glass.co.jp/